Ricardo Quintela resucita el Chacho para pedalear la crisis y culpa por la asfixia financiera a Martín Menem

Los empleados públicos de La Rioja volverán a cobrar parte de su sueldo en Chachos . Así lo anunció Ricardo Quintela hace semanas y lo reafirmó su gobierno en las últimas horas. La medida despierta dudas sobre la salud financiera de la provincia, pero cerca del gobernador avisan que la cuasimoneda es negocio para todos y va por más.

Según informó el gobierno riojano, la administración pública recibirá una recomposición salarial de entre el 14% y el 15% el próximo mes. Ese incremento está calculado en $12.200 millones, lo que lleva la masa salarial de la provincia a unos $94.000 millones. El detalle es que parte del aumento se pagará con los Bonos de Cancelación de Deuda , el nombre formal que tienen los conocidos como “Chachos”, la cuasimoneda que Quintela ideó en el pasado y cuya primera utilización, dicen a su lado, fue exitosa. Cada empleado público recibirá $50 mil en Chachos.

El anunció volvió a azuzar las dudas sobre la situación económica y financiera de esa provincia del Norte Grande . El gobernador viene sosteniendo hace bastante un reclamo por fondos nacionales retenidos que le corresponden a La Rioja y se queja de que su provincia es la que menos recibe de la caja nacional. Incluso, en 2024, inició un reclamo en la Corte Suprema buscando la restitución de un punto de coparticipación que se perdió en 1988 pero que se incluyo en los sucesivos presupuestos hasta la llegada de Javier Milei .

Quintela encuentra en la política las razones de la discriminación económica que dice recibir. Por un lado, por su rol dentro del peronismo , partido al que quiso conducir, luego lanzó su propia candidatura a presidente y ahora también se mueve cerca de Axel Kicillof .

Por otro lado, porque el jefe de la oposición en su provincia es Martín Menem , el riojano con silla en la mesa chica del poder libertario. Según acusan una y otra vez en el entorno del Gitano, es el presidente de la Cámara de Diputados el que pisa cualquier transferencia económica a La Rioja .

Cómo funcionan los Chachos

En La Rioja disputan la idea de que los Chachos existen solo porque hay dificultades económicas y dicen que "es negocio". Los bonos fueron creados por ley con un tope de impresión de $20 mil millones. La provincia los utilizó por primera vez en 2024, con billetes de distinta denominación -de 1.000 a 5.000- y paridad 1 a 1 con el peso. Una de las incógnitas que flotó toda la operatoria fue dónde se imprimieron: se habló de Chile y Brasil, pero nunca se confirmó. Tampoco quedó claro cómo fue el control para que su emisión no supere el tope de $20 mil millones.

Sin embargo, la primera tanda fue poca con relación al circulante y por eso tuvo un relativo éxito. A sabiendas de que la cuasimoneda generaba desconfianza, el gobierno instrumentó rápidamente lugares donde canjear los Chachos por pesos y sólo impuso un plazo de 48 horas desde la distribución para aceptar el cambio. Como no podían ingresar al sistema bancario por no ser moneda pero se necesitaba una red de lugares que abarque toda la provincia, se utilizaron oficinas de cobro de servicios públicos y de la Empresa de Distribución de Energía de La Rioja.

La otra forma de canjear Chachos fue utilizarlos como moneda. Algunos grandes proveedores de bienes y servicios acordaron con el gobierno para recibirlos en reemplazo de pesos. La rápida posibilidad de canje le dio a los bonos cierto nivel de confianza entre los riojanos, pero el negocio cerró aún más en la última tanda de rescate, cuando el gobierno buscó secar la plaza de Chachos: quienes aún tenían bonos los canjearon con una tasa de interés del 17% a favor, es decir que la cuasimoneda sirvió como una especie de instrumento de ahorro. En criollo: fue negocio.

La segunda etapa, la instalación

Envalentonado, dos años después, Quintela ahora va por más. A su lado creen que los Chachos ya ganaron la suficiente reputación en su provincia como para encarar una segunda etapa: la de la instalación. Ahora, el gobierno de La Rioja quiere que los Chachos circulen más tiempo y no haya desesperación por canjearlos por pesos a las 48 horas.

Sin embargo, no es por falta de pesos que respalden la emisión, según dicen, sino que quieren ganar tiempo para hacer alguna inversión que genere resultados y también sea negocio para la administración. Carry trade a la riojana.

Con ese fin, el gobierno ya avisó que se podrán pagar aún más cosas con Chachos. Además de utilizarlos en comercios adheridos, se podrán pagar los servicios públicos como la luz, el agua, el gas, el transporte, el internet o hasta impuestos provinciales. De hecho, Quintela lanzó Movete por La Rioja, una Previaje riojano en el que se devuelve a turistas el 50% de lo gastado en productos turísticos adheridos, con tope de $200 mil por persona. La devolución se hace en Chachos.

Con la confianza ganada y con las nuevas medidas para estimular su circulación, el gobierno provincial busca, por un lado, reactivar la actividad económica de La Rioja, que viene en crisis hace tiempo, y por otro lado hacer un negocio. Los voceros del oficialismo provincial, por ahora, niegan aprietos económicos, aunque las dudas arrecian. Incluso, algunos deslizan que el plan tiene objetivos casi utópicos, como que el sector privado pague parte de los sueldos en Chachos o que, por el interés que paga, los riojanos elijan ahorrar con esa cuasimoneda.