LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La Rioja: la Corte convocó a Quintela y al Gobierno para discutir la deuda por la coparticipación

El máximo tribunal convocó a una audiencia de conciliación para resolver el conflicto por el punto de coparticipación eliminado en 1988. El pozo acumulado.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

La Corte Suprema citó a una audiencia de conciliación al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a representantes del gobierno de Javier Milei para abordar el litigio por la histórica demanda de la provincia por el punto de coparticipación perdido en 1988.

Notas Relacionadas
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La Rioja: Quintela pelea por el Presupuesto 2026 y apunta contra Martín Menem mirando a 2027

Por  Letra P | Periodismo Político

En el Ejecutivo riojano estiman que la deuda correspondiente al año en curso equivale a 621.000 millones de pesos. Por otro carril corre el reclamo por la suma retroactiva.

La reunión fue convocada para el próximo miércoles a las 11 en el marco de la causa iniciada en 2017. La citación se realizó conforme al artículo 360 del Código Procesal Civil, que establece la instancia obligatoria de conciliación antes de avanzar con una resolución judicial.

El quintelismo recibió con sorpresa la notificación, tras ocho años de espera. Además del gobernador, participará del encuentro el exsenador Jorge Yoma, abogado de La Rioja ante la Corte.

El reclamo de La Rioja

Como contó anteriormente Letra P, la demanda impulsada por la provincia del Norte Grande apunta a la restitución de un punto porcentual de la coparticipación federal del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje representa 621 mil millones de pesos y no fue contemplado en el Presupuesto 2026.

jorge yoma.jfif
Jorge Yoma, abogado de La Rioja ante la Corte Suprema

Jorge Yoma, abogado de La Rioja ante la Corte Suprema

La eliminación del envío de fondos extracoparticipables en diciembre de 2023, tras la asunción del presidente Javier Milei, agravó la situación fiscal de la provincia. Desde entonces, la administración riojana advirtió sobre una "asfixia financiera” y reclamó medidas urgentes ante la falta de compensaciones automáticas.

Dos causas unificadas ante la Corte

La audiencia responde a una causa iniciada en 2017 por quien era el fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas, durante la gestión del entonces gobernador Sergio Casas. A esa acción se sumó una nueva demanda presentada en 2024 por Yoma y el abogado Andrés Gil Domínguez, quienes estimaron la deuda acumulada en 1.300 millones de dólares.

El objetivo del equipo jurídico que representa a La Rioja es unificar ambas causas ante la Corte Suprema para agilizar el proceso y reclamar una reparación integral por la pérdida sufrida durante décadas.

El máximo tribunal convocará a las partes, escuchará sus posturas, analizará las pruebas y podrá designar un mediador si no hay acuerdo inmediato. También establecerá un plazo para llegar a un consenso. En caso de que fracase la instancia de conciliación, la Corte Suprema deberá emitir un fallo definitivo.

Temas
Notas Relacionadas
Qué se elige y qué se juega en La Rioja: Ricardo Quintela arriesga su liderazgo en la tierra de los Menem
ELECCIONES 2025 | EL MAPA FEDERAL

Qué se elige y qué se juega en La Rioja: Quintela arriesga su liderazgo en la tierra de los Menem

Tras su aventura fallida en el PJ, el gobernador busca revalidar su poder. La estrategia anti-Milei y la irrupción libertaria que tironea a la UCR y el PRO.
Gino Visconti, diputado electo de La Libertad Avanza por La Rioja 
CAFÉ AMARGO

Quién es Gino Visconti, el emprendedor libertario que puso en crisis al gobierno de Quintela

Tiene 31 años, es dueño de dos bares de especialidad y estuvo a un puñado de votos de ganar el 26-O. El gobernador le pidió la renuncia a su gabinete.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Kicillof, sin endeudamiento: no hay acuerdo, se cayó la sesión y el debate pasa a extraordinarias
ROSCA SIN FIN

Kicillof, sin endeudamiento: no hay acuerdo, se cayó la sesión y el debate pasa a extraordinarias

Por  Juan Rubinacci
Jorge Macri consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 después de una jornada maratónica y una dura negociación con La Libertad Avanza.
FIN DE LA ROSCA

Jorge Macri consiguió el Presupuesto 2026 tras una dura negociación con La Libertad Avanza

Por  Francisco Basualdo
Javier MIlei y Gabriel Boronoroni en Córdoba
Navidad violeta

Milei viajará dos veces a Córdoba en diciembre: show militar con Petri y vuelta olímpica con Bornoroni

Por  Yanina Passero
El PJ de Entre Ríos expulsó del Consejo a Carolina Gaillard por haber competido con lista propia en las legislativas nacionales del 26-O.
ECOS DE LA OLA VIOLETA

Entre Ríos: el PJ expulsó del Consejo partidario a Gaillard por haber competido con otra lista

Por  Exequiel Flesler