La Rioja: la Corte convocó a Quintela y al Gobierno para discutir la deuda por la coparticipación

La Corte Suprema citó a una audiencia de conciliación al gobernador de La Rioja , Ricardo Quintela , y a representantes del gobierno de Javier Milei para abordar el litigio por la histórica demanda de la provincia por el punto de coparticipación perdido en 1988.

En el Ejecutivo riojano estiman que la deuda correspondiente al año en curso equivale a 621.000 millones de pesos. Por otro carril corre el reclamo por la suma retroactiva.

La reunión fue convocada para el próximo miércoles a las 11 en el marco de la causa iniciada en 2017. La citación se realizó conforme al artículo 360 del Código Procesal Civil, que establece la instancia obligatoria de conciliación antes de avanzar con una resolución judicial.

El quintelismo recibió con sorpresa la notificación, tras ocho años de espera. Además del gobernador, participará del encuentro el exsenador Jorge Yoma , abogado de La Rioja ante la Corte.

Como contó anteriormente Letra P , la demanda impulsada por la provincia del Norte Grande apunta a la restitución de un punto porcentual de la coparticipación federal del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso , ese porcentaje representa 621 mil millones de pesos y no fue contemplado en el Presupuesto 2026 .

jorge yoma.jfif Jorge Yoma, abogado de La Rioja ante la Corte Suprema

La eliminación del envío de fondos extracoparticipables en diciembre de 2023, tras la asunción del presidente Javier Milei, agravó la situación fiscal de la provincia. Desde entonces, la administración riojana advirtió sobre una "asfixia financiera” y reclamó medidas urgentes ante la falta de compensaciones automáticas.

Dos causas unificadas ante la Corte

La audiencia responde a una causa iniciada en 2017 por quien era el fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas, durante la gestión del entonces gobernador Sergio Casas. A esa acción se sumó una nueva demanda presentada en 2024 por Yoma y el abogado Andrés Gil Domínguez, quienes estimaron la deuda acumulada en 1.300 millones de dólares.

El objetivo del equipo jurídico que representa a La Rioja es unificar ambas causas ante la Corte Suprema para agilizar el proceso y reclamar una reparación integral por la pérdida sufrida durante décadas.

El máximo tribunal convocará a las partes, escuchará sus posturas, analizará las pruebas y podrá designar un mediador si no hay acuerdo inmediato. También establecerá un plazo para llegar a un consenso. En caso de que fracase la instancia de conciliación, la Corte Suprema deberá emitir un fallo definitivo.