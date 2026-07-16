Casa Rosada a disposición y ¿asueto de 48 horas?, la jugada de Milei para sacarle provecho a la Scaloneta

El Presidente Javier Milei, al borde del balcón de la Casa Rosada. A sus espaldas, Karina Milei y Santiago Caputo.

Pese a que Javier Milei pidió no hacer un "uso político" del Mundial , las constantes declaraciones públicas del Presidente dan cuenta de un creciente interés del Gobierno por organizar el operativo retorno de la Selección , que según el sueño libertario podría incluir una caravana desde el aeropuerto al centro porteño, un saludo desde la Casa Rosada y hasta un decreto de asueto por 48 horas para agrandar la celebración, más allá del resultado del domingo.

El traslado, el ingreso a Balcarce 50 y los días inhábiles para la administración nacional estarán determinados, en buena medida, por lo que decida hacer la Selección argentina que lidera Lionel Messi y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que maneja Claudio "Chiqui" Tapia , con quien el gobierno libra una guerra desde que impulsó las SAD. Desde la cúpula libertaria confirmaron a Letra P que esperan una comunicación antes de poner en marcha una organización alrededor de la Scaloneta .

Las principales áreas involucradas para recibir al seleccionado albiceleste serían el Ministerio de Seguridad , de Alejandra Monteoliva , y la Secretaría General , a cargo de Karina Milei . La primera será la encargada de custodiar todo el traslado del equipo. De aterrizar en ese distrito bonaerense y luego trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires, Monteoliva debería coordinar también con los gobiernos de Axel Kicillof y Jorge Macri .

La hermana del primer mandatario estará detrás de la organización y el protocolo si es que la Selección acepta la invitación presidencial a ingresar a la Casa Rosada . Si bien Milei prometió dejar el edificio vacío, el oficialismo deberá decidir sin embargo quién sería el encargado de abrir las puertas de la sede de Gobierno. La seguridad en este caso quedará a cargo de Casa Militar , el cuerpo de civiles y militares que maneja Sebastián Ibáñez y que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad del jefe de Estado.

La Selección argentina, en su jugada más poderosa del Mundial: el trapo por Malvinas fue pasión nacional.

Según la información que llega desde los Estados Unidos, no es un convite que el equipo de Lionel Messi estaría dispuesto a aceptar, así como también en 2022 rechazó llevar la Copa del Mundo a Balcarce 50 cuando Alberto Fernández era presidente.

El Vocero Presidencial, @AdrianRavier, remarca que el festejo por la Selección Argentina le pertenece al pueblo y no a la dirigencia, y por eso el Gobierno abre la Casa Rosada al plantel sin política de por medio. pic.twitter.com/wjPQp1xRGg — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 16, 2026

Una conexión importante entre la AFA y el Gobierno también es la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli. Dentro de su órbita se encuentra la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de Daniel Scioli. Ambos están vinculados al fútbol por tradición y experiencia política y podrían ser quienes se comuniquen en las próximas horas con las autoridades de la entidad futbolística. Hasta el cierre de esta edición, desde los dos despachos negaron haber tenido algún contacto.

Aún así, los esfuerzos del líder de La Libertad Avanza por intentar desligar el fútbol de la política partidaria se debe a su temor porque asocien al gobierno libertario con lo que sucedió con la Selección campeona del Mundo en Qatar. Hace cuatro años, se percibió una falta de comunicación entre el Ejecutivo y el equipo de Lionel Scaloni, que derivó en un desprolijo operativo de regreso a Argentina.

Fue tan masivo el recibimiento, sin ningún tipo de incidentes, que la caravana con los jugadores debió interrumpir su recorrido. Por cuestiones de seguridad, no pudieron llegar al obelisco. En la administración libertaria aducen, por ahora, no tener ni siquiera un bosquejo de cómo sería el operativo para la semana que viene.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

A pesar del antecedentes de 2022, Milei reiteró que la Casa Rosada quedaría disponible para el plantel. "Va a quedar totalmente desocupada, estará solamente a cargo de Casa Militar”, explicó en varias entrevistas.

Además, el Presidente prometió la ausencia dirigentes o funcionarios en los pasillos. "Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores", sostuvo.

MESSI ACABA DE ENTERRAR A LOS KUKITAS PARA SIEMPRE pic.twitter.com/1HP5ER0nsp — DAN (@GordoDan_) July 16, 2026

Aún sin la presencia de libertarios en escena dentro de la sede Ejecutiva, en el oficialismo se entusiasman con capitalizar de alguna forma el avance de la Scaloneta. De hecho, en los últimos días, sobre todo en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, hubo un debate interno dentro del Gobierno por ver si se subían o no a la fiebre mundialista.

Los Milei bregaban por mantener un perfil bajo y no mezclar la política con el fútbol, mientras que en algunos despachos como el de Santiago Caputo hubieran preferido subirse a la fiebre mundialista para intentar capitalizar en términos electorales la alegría nacional.

De ahí que muchos de los integrantes del equipo digital del asesor, como Daniel Parisini (Gordo Dan), Juan Pablo Carreira (Juan Doe) o Macarena Alifraco (Mac), se hayan mostrado eufóricos en las redes con los logros del seleccionado.

La última carta que se evalúa en el Gobierno es declarar asueto administrativo para el recibimiento de la Scaloneta de 48 horas, luego de la final del domingo. En la Casa Rosada no lo confirman, pero tampoco lo desmienten.