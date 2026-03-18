Quintela, contra las cuerdas: La Rioja es la provincia más afectada por el cierre de empresas que dan empleo

El modelo económico de Javier Milei sigue golpeando con fuerza a La Rioja de Ricardo Quintela , la provincia que encabeza el ranking de destrucción de empresas empleadoras y se consolida como el distrito en el que la crisis del sector privado formal se siente con mayor fuerza.

ES EL MODELO El cuentapropismo representa el 24,5% de los empleos urbanos en la Argentina de Milei

Según datos oficiales, La Rioja registró una caída del 7,1% en la cantidad de empresas empleadoras en el último año, el peor desempeño del país. La cifra no es aislada sino que amplifica un dato que y se venía sientiendo desde diciembre del 2023, cuando el liberal libertario asumió la Presidencia.

Si se amplía la mirada al período completo desde ese momento, el derrumbe es todavía más profundo, ya que la provincia perdió el 15% de sus empleadores privados, también el mayor retroceso a nivel nacional.

El fenómeno no es homogéneo. Aunque la caída de empresas es generalizada en todo el país, el impacto es mucho más severo en distritos con menor densidad productiva.

Mientras provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe lideran las pérdidas en términos absolutos, algo que se explica por su propio peso económico, en territorios como La Rioja la contracción adquiere otra dimensión: no solo se pierden empresas, sino capacidad estructural para generar empleo.

Caída de empresas empleadoras Politikon Chaco

El contraste es elocuente. En los últimos dos años, la Argentina perdió 23.587 empleadores privados, lo que representa una caída del 4,3% del total nacional.

Pero en La Rioja esa baja triplica el promedio nacional.

Un ranking que expone el deterioro en el Norte Grande

Detrás de La Rioja las provincias que más sienten los efectos del modelo nacional también se alejan del centro y se concentan en el norte. Las cinco que más cayeron son Chaco (-11,0%), Tierra del Fuego (-10,9%), Catamarca (-10,8%) y Misiones (-9,5%)

En el extremo opuesto, como ya contó Letra P, Neuquén es la única provincia que logró crecer, con un leve incremento del 0,7% en la cantidad de empleadores, lo que marca una fuerte divergencia territorial.

Según se desprende de los datos oficiales y el análisis de Politikon Chaco, la caída de empleadores no es un dato aislado porque funciona como un indicador adelantado del deterioro del mercado laboral.

Cada empresa que desaparece implica menos puestos de trabajo potenciales, menor actividad económica y una reducción de la capacidad productiva local. En ese marco, el desplome de La Rioja no solo refleja una crisis presente, sino también un problema a futuro: menos empresas hoy significa menos empleo mañana.

La provincia de Ricardo Quintela, la resistencia al retroceso económico

El dato adquiere además una dimensión política. De la mano de Quintela, La Rioja fue uno de los distritos que más confrontó con el gobierno nacional en el inicio de la gestión libertaria. El gobernador, de hecho, había amagado con renunciar si Milei se quedaba con las llaves de la oficina principal de la Casa Rosada. Todo quedó en una amenaza de campaña.

Ricardo Quintela Teresita Madera La Rioja Ricardo Quintela y su vice en La Rioja, Teresita Madera.

Con los puentes totalmente rotos con el gobierno nacional, el riojano se convirtió en el primer (y por ahora único) gobernador en emitir cuasimonedas y avanzó con las demandas ante la Corte Suprema para reclamar por lo que el gobierno nacional le retacea en materia de coparticipación.

“La Rioja no pide limosna. Exige lo que le corresponde por derecho propio”, dijo en la apertura de sesiones ante la Legislatura donde cuestionó la eliminación de fondos nacionales que recibía la provincia a través de mecanismos compensatorios. Según sus cálculos, todos esos fondos dan cuenta de una deuda que ya supera los mil millones de dólares.

Con todo, los números muestran que esa resistencia convive con un deterioro económico profundo. El ajuste, la caída de la actividad y el freno a la obra pública impactan con mayor fuerza en provincias con menor diversificación productiva. La Rioja carga con ese peso sobre sus espaldas y se convierte en el símbolo más claro del retroceso del empleo privado bajo el modelo Milei.