Bariloche: Walter Cortés amplió por decreto la gestión privada del basural ante la parálisis del Concejo

El basural de Bariloche, en el centro de la polémica.

El intendente de Bariloche , Walter Cortés , decidió dar un paso adelante para garantizar la operación del basural municipal mientras continúa sin resolución el debate para aprobar el llamado a licitación que definirá el futuro del servicio en la ciudad más grande Río Negro .

A partir del sábado, la empresa Rowing S.A. asumirá la gestión integral del Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM) mediante un contrato de un año, o hasta que se apruebe el pliego enviado meses atrás al Concejo Deliberante.

Según pudo saber Letra P , el acuerdo establece un pago mensual de 339 millones de pesos, con un descuento inicial de 40 millones hasta que la firma incorpore un compactador de residuos tipo "pata de cabra" de 28 toneladas, tal como exige una de las cláusulas del contrato.

Además, prevé actualizaciones trimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y habilita revisiones extraordinarias si los costos operativos esenciales aumentan más de un 15%.

La decisión llega luego de que el el proyecto para licitar la gestión del vertedero quedase paralizado ante la falta de acuerdos en el Concejo Deliberante. La Carta Orgánica exige una mayoría agravada para avanzar y le da un virtual poder de veto a la oposición. Esa situación ha sido cuestionada en más de una oportunidad por el intendente Cortés.

El Concejo Deliberante de Bariloche necesita una mayoría agravada para que el proyecto de Cortés avance.

Rowing S.A. ya trabaja en el vertedero desde la gestión de Gustavo Gennuso, quien en 2022 la contrató de manera directa para el alquiler de maquinaria y prorrogó ese acuerdo pocos meses antes de finalizar su mandato.

El nuevo convenio amplía las responsabilidades de la firma. Según el contrato firmado por Cortés, la empresa asumirá la prestación de los servicios operativos y de gestión integral del Centro de Residuos Urbanos Municipales, incluyendo la operación, mantenimiento y manejo del vertedero, aunque bajo la planificación, supervisión y responsabilidad exclusiva del municipio.

Para ello deberá aportar maquinaria pesada destinada a la operación cotidiana, entre ella un compactador, un cargador frontal, una topadora sobre orugas, una retroexcavadora, camiones volcadores y una trituradora de poda.

La negociación con el gremio municipal

En paralelo con la firma del contrato, Cortés dictó la resolución 2392 mediante la cual ordenó la reubicación de los 27 trabajadores municipales que hasta ahora prestaban funciones en el vertedero.

La medida fundamenta que resulta "necesario prescindir de la prestación directa de servicios" por parte de ese personal debido a la contratación temporal de Rowing S.A., que desde el sábado tendrá a su cargo las tareas de operación integral y seguridad del predio.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés.

Los empleados continuarán bajo la órbita municipal, aunque serán destinados a otras dependencias. La resolución, que llegó luego de un continuado de conversaciones entre el gremio y el Ejecutivo, establece que para definir cada destino se considerarán la antigüedad, la idoneidad y las preferencias de cada trabajador.

La contratación directa, una salida ante la parálisis del Concejo Deliberante

La contratación temporal de Rowing S.A. se da en un contexto en el que el Ejecutivo municipal sostiene que el Concejo Deliberante no avanzó con el tratamiento de los proyectos necesarios para publicar los pliegos y convocar a la licitación del servicio.

Según fuentes locales, ese escenario llevó a la gestión de Cortés a optar por una solución transitoria para garantizar el funcionamiento del vertedero mientras continúa la discusión política.

La situación se inscribe además en la disputa que el intendente mantiene desde el inicio de su mandato con el Concejo por el alcance de sus facultades, un debate directamente vinculado con la reforma de la Carta Orgánica y la agenda de la futura Convención Constituyente.