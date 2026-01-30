Reforma laboral: Juan Pablo Valdés recibió a Diego Santilli y dejó en veremos el apoyo de Corrientes

Juan Pablo Valdés dejó en veremos el apoyo de Corrientes a la reforma laboral que el Senado trataría en sesiones extraordinarias. El gobernador litoraleño recibió este viernes a Diego Santilli , que sigue de gira por las provincias, pero no comprometió su respaldo al paquete legislativo que La Libertad Avanza quiere aprobar en febrero.

A diferencia de lo que sucedió en la previa al tratamiento del Presupuesto 2026 , las gestiones oficiales tienen un resultado incierto. El ministro de Interior oficia de escucha de los mandatarios locales e intenta hacer de puente entre las necesidades de la Casa Rosada y las urgencias provinciales. Su agenda inmediata busca correr el fantasma que sobrevuela entre los gobernadores respecto a la baja de la masa coparticipable que traerá aparejado la aprobación del artículo del dictamen que tratará el Senado que baja el Impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales.

En conferencia de prensa, Valdés dijo que la reunión sirvió para evacuar algunas dudas y plantear las preocupaciones que su equipo tiene en torno a la propuesta del Gobierno. “En los próximos días nos reuniremos con el gabinete y los legisladores para compartir posiciones y avanzar en el debate, en un momento clave para el país”, blanqueó y dejó picando la posibilidad de un apoyo que todavía no parece estar cerrado.

La postura que asuma el gobernador de Corrientes es importante para los cálculos libertarios, administrados por Patricia Bullrich en su calidad de jefa del bloque de LL en la cámara alta, ya que los tres senadores responden al oficialismo provincial: los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela , y la más flamante incorporación del valdesismo, Camau Espínola .

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, dijo el ministro en Corrientes, luego de conversar con Valdés respecto a la importancia de cambiar la normativa laboral.

Embed - Conferencia de Prensa del Gobernador Juan Pablo Valdés.

Valdés, como la mayoría de los gobernadores, piensa lo mismo, pero viene advirtiendo desde hace tiempo que la situación de las arcas provinciales con respecto a la coparticipación es “compleja”.

“Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante. Nosotros queremos modernizar nuestro sistema laboral, pero tenemos dudas y preguntas”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa conjunta, aunque advirtió que la todos los cambios deben plantearse “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”.

¿Nuevo scrum de gobernadores?

Como ya contó Letra P, el Poder Ejecutivo se resiste a modificar el articulado del proyecto y choca contra la necesidad de los gobernadores de tener algún tipo de garantías respecto al sistema de compensaciones que se llevará a cabo para aminorar el golpe de un nuevo recorte en la masa coparticipable. La propuesta de Santilli viene siendo analizar cada caso por separado porque la realidad de las provincias, como el impacto que significará el recorte, es diferente.

“Entendemos que por parte del gobierno nacional hay una apuesta a que el mercado laboral crezca y la generación de nuevos empleos terminaría compensando por mayores ingresos lo que se devenga de coparticipación”, explicó Valdés en la conferencia de prensa que compartió con el ministro. Es la lectura que la Casa Rosada comparte con sus interlocutores.

Diego Santilli conferencia de prensa en Corrientes

Hay varios gobernadores que piensan lo mismo que el correntino, aunque aprovechan las conversaciones con el minsistro para sumar reclamos a la gestión nacional. Sin fecha confirmada, los mandatarios provinciales analizan reunirse para intentar fijar alguna postura y romper la lógica de discusión fragmentada que proponen las giras del ministro.

La agenda de Corrientes

La reunión, como ya había sucedido el año pasado cuando quien recibió a Santilli fue el entonces gobernador Gustavo Valdés, se dio en buenos términos. El mandatario que asumió el pasado diciembre confía que “hay buena voluntad del Estado nacional para empezar a equilibrar las cuentas” provinciales y Santilli ratifica esa vocación.

En la charla, ambos hablaron de la puesta en marcha del segundo puente Chaco- Corrientes. La provincia acercó la documentación técnica para el proyecto, cuya construcción se detuvo por dificultades con el financiamiento por parte del BID. También avanzaron las conversaciones respecto a la obra de la Autovía 12, y puntualmente sobre la rotonda de la Virgen hacia el Aeropuerto. “Nos ha prometido que para diciembre estaría avanzada la obra", dijo el gobernador en la conferencia de prensa. Valdés también insistió en la necesidad de avanzar con los trabajos en el tramo Paso de los Libres – Santo Tomé de la RN 14.

Reunión Juan Pablo Valdés y Diego Santilli El equipo de Juan Pablo Valdés en la reunión de trabajo junto a Diego Santilli en Corrientes.

Además, el ministro adelantó que prepara reuniones para que el gobernador se reúna con el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne, en una visita que Valdés podría hacer efectiva en las próximas semanas. En la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario también intentará avanzar con el reclamo por los fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones de Corrientes.

Santilli también confirmó que el gobierno nacional enviará ATN por $3000 millones a Corrientes en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis que atraviesa la provincia por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.