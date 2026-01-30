Ley penal juvenil: el socialismo adelanta su postura dentro de Provincias Unidas y pide un abordaje "integral"

La baja de imputabilidad y el régimen penal juvenil desembarcaron de lleno en el corazón ideológico del Partido Socialista (PS) . Por eso, no se trató de una cuestión menor y movió las estructuras del partido de la rosa. Hubo una reunión de referentes nacionales en la que ordenaron posiciones para manifestarse de manera unificada en el plano público. De hecho, según le comentaron a Letra P , en las próximas horas saldrá un comunicado fijando postura.

Distintas fuentes señalaron a este medio que la discusión debe ser abordada de manera “integral”. No rechazan de plano la baja de la edad de imputabilidad, siempre y cuando se avance en un régimen penal juvenil que contemple herramientas alternativas más allá de la privación de la libertad. En síntesis, sostener la postura histórica del socialismo.

“Si solo se baja la edad a los 12 o 13 años, no estamos de acuerdo”, planteó un legislador. Y agregó: “Creemos en un régimen especial que tenga como objetivo que una persona que comete un delito asuma su responsabilidad, pero con institutos que garanticen el derecho a defensa, la reinserción social, entre otras cuestiones”. La edad que consideran adecuada es 14 años.

El tema tiene tal relevancia para el socialismo que este jueves se reunió la junta provincial en Santa Fe y allí también se discutió el asunto. El encuentro tenía como objetivo principal analizar la Ley de Municipios enviada por Pullaro a la Legislatura, pero la discusión sobre imputabilidad se coló en el debate. Las conclusiones no difirieron de lo definido a nivel nacional .

Pullaro - García.jpeg La presidenta de la Cámara de Diputados Clara García y el gobernador Maximiliano Pullaro, pilares de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En el PS evalúan volver a presentar proyectos vinculados al régimen penal juvenil, retomando iniciativas impulsadas por legisladores socialistas en años anteriores. Otra posibilidad es avanzar con un dictamen propio en comisión.

Pullaro, el discurso y la rosca en Provincias Unidas

“Creo que un delito de una persona mayor tiene que tener una condena de mayor, y que la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito”, dijo Pullaro en los últimos días. Es una postura que viene sosteniendo desde hace años.

Pullaro - socialismo.png El socialismo encara una negociación con Maximiliano Pullaro para ver si se suma al armado de los gobernadores.

El caso que actuó como disparador político fue el homicidio de Jeremías Monzón, un joven de 15 años que, según la investigación judicial, fue asesinado en la capital provincial por una mujer de 16 años, con la participación de otros dos chicos de 14. Este viernes, la senadora Patricia Bullrich recibió a la familia del adolescente.

En el PS reconocen que, en lo público, las posturas con el pullarismo pueden chocar, pero sostienen que en el fondo hay más puntos de acuerdo que diferencias. Admiten que en el plano discursivo los matices serán evidentes, aunque confían en que al momento de la votación prevalezca el consenso. La semana próxima habrá un encuentro del bloque de Provincias Unidas.