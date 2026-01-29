Agustín Romo gobernador: Las Fuerzas del Cielo quieren un candidato puro para Buenos Aires

La presencia de Sebastián Pareja en el escenario de la Derecha Fest funcionó como un revitalizador del fuego cruzado que hubo el año pasado entre la tropa digital y los tradicionales dirigentes libertarios. Luego de que un sector de La Libertad Avanza promoviera el nombre del armador estrella del karinismo como candidato a gobernador de Buenos Aires , las bases de Las Fuerzas del Cielo y la granja de trolls respondieron con un operativo clamor para tener un candidato propio: Agustín Romo .

Además de Pareja, también están en la carrera hacia la gobernación - hoy ocupada por Axel Kicillof - el ministro de Interior, Diego Santilli , y el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela ; sin embargo, ninguno de ellos es visto por la militancia juvenil como representantes genuinos del proyecto libertario.

Pareja tiene pasado peronista; Valenzuela, historia en el larretismo; y Santilli, todavía está afiliado al PRO pese a integrar el gabinete de Javier Milei . De ahí que en el ecosistema digital haya emergido - influencers y tuiteros en diálogo con Letra P juran que de manera orgánica - el nombre del diputado provincial Romo como el reflejo natural de la base libertaria para el 2027.

Para la agrupación que se presentó en San Miguel en diciembre del 2024, distrito del que Romo es oriundo, admiten que la pelea por la gobernación le puede quedar desproporcionada al legislador, aunque creen que no sería del todo descabellado pensar en un lanzamiento. "¿Es verosimil Romo candidato a intendente? Sí. ¿Y es creíble Romo encabezando la boleta de diputados nacionales? También. ¿Y a gobernador? Lo mismo", analizó ante Letra P una fuente oficial.

Si bien en Las Fuerzas del Cielo se esfuerzan por dejar atrás sus diferencias con Pareja , con quien tienen un acuerdo de no agresión y posible colaboración electoral para el próximo año, este tipo de afirmaciones busca mostrar la cercanía que tiene el jefe de la granja de trolls con Milei. De hecho, Romo fue uno de sus más fieles promotores cuando el hoy jefe de Estado ni siquiera era un invitado a la mesa de Alejandro Fantino .

agustin-romo-javier-milei-y-daniel-Z5CE2RXVLVCFJA6U3CRTE25AJQ Javier Milei, junto a Agustín Romo y Daniel Parisini.

De todos modos, en la cúpula de la Casa Rosada minimizan el operativo clamor a favor del sanmiguelino. De hecho, en el Salón Martín Fierro, donde Santiago Caputo tiene su base de operaciones políticas, no le dieron mayor entidad al tema y prefirieron no hacer lecturas al respecto. Vale aclarar que, luego del triunfo en las elecciones nacionales de octubre, este sector del Gobierno quedó casi completamente marginado de los armados electorales.

Quienes sí tienen voz y voto en el despliegue de la estrategia electoral en la madre de todas las batallas, directamente aseguraron que el planteo es "un delirio". Es más, para los armadores, que también evitan chocar nuevamente con romismo neonato, una posible candidatura suya es "cosa de las redes sociales" y "algo completamente fuera de cualquier realidad".

El rechazo a Sebastián Pareja en la Derecha Fest

El autodenominado evento más antizurdo del mundo, que tuvo como orador central al Presidente, comenzó este martes cerca de las 19 y se extendió hasta pasada la medianoche. Presentados por la diputada Lilia Lemoine y su colega Sergio Figliuolo, más conocido como Tronco, desfilaron durante todo ese tiempo por el escenario del Horizonte Club de Playa, en Mar del Plata, distintas figuras libertarias.

image Encuesta realizada en Twitter.

Hablaron ante el público Santilli, el senador provincial y exintendente de la ciudad balnearia Guillermo Montenegro, el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, el pastor evangélico Gabriel Ballerini, y otros representantes de la derecha y el conservadurismo, que fueron recibidos con aplausos. No pasó lo mismo cuando fue el turno de Pareja de subir al escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/traductorteama/status/2016371921378505043?s=46&partner=&hide_thread=false | Sebastián Miguel Pareja quiso iniciar un cántico entre el público de La Derecha Fest que decía "Milei Milei" pero no solamente que no lo siguió nadie; sino que el público decidió cantar "Pareja compadre la concha de tu madre".

https://t.co/afz7NqPlGJ pic.twitter.com/5lotsZVRFx — Traductor (@TraductorTeAma) January 28, 2026

Apenas Lemoine, amiga personal y confidente del jefe de Estado, le cedió la palabra al estratega del karinismo, el auditorio se quedó en completo silencio. Al primer desplante le siguieron algunos silbidos, abucheos y cánticos de repudio que ni los organizadores de La Derecha Fest se esperaban.

Algunos presentes, incluso, entonaron como una suerte de marcha de la resistencia con el seudónimo de Esteban Glavinich (Traductor Te Ama). Se trata de uno de los trolls que combate con más energía la influencia de Pareja, y todo su armado político, que van desde Ramón Vera en la zona oeste y Maximiliano Bondarenko, en el sur. "Traductor, Traductor, Traductor", interrumpieron los militantes cada vez que Pareja alzó la voz.

A diferencia de Gordo Dan, apodo digital de Daniel Parisini en redes sociales, Glavinich no integra Las Fuerzas del Cielo y tampoco es un militante orgánico de los libertarios, por lo que sus pronunciaciones son escuchadas en el sistema político como lo que no pueden decir abiertamente en la agrupación.