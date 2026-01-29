PJ bonaerense: Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof como el próximo presidente del partido

Al cierre de un día políticamente cargado, Máximo Kirchner dejó una definición que puede cambiar el rumbo de las negociaciones por la presidencia del PJ bonaerense . Le planteó a su entorno que Axel Kicillof debería sucederlo en ese puesto, después de cuatro años de conducir el partido.

En el mediodía de este jueves, el gobernador reunió a un grupo de intendentes del conurbano bonaerense y funcionarios de su mesa política para discutir los pasos a seguir. Al finalizar el encuentro, uno de los presentes marcó el clima. “Está fuerte lo de Vero”, dijo en referencia a la postulación de la vicegobernadora, Verónica Magario , dando a entender que ese espacio definió seguir avanzando con la candidatura de la matancera.

Además, se reunió la Junta Electoral en la Ciudad de Buenos Aires y definió extender el plazo para la presentación de avales. que finalizaba el próximo martes 3 de febrero, hasta el domingo 8, día en el que cierran las listas, lo que despertó especulaciones respecto de si la fecha de oficialización de nóminas también podría posponerse.

Según supo Letra P , este jueves Kirchner comenzó a plantearle a su entorno que para “terminar con las idas y vueltas” respecto de la presidencia del PJ bonaerense y “fortalecer la unidad ante todo”, la salida sustentada en la posición del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) respecto de que la próxima conducción sea afín al gobernador, es que el propio Kicillof sea el nuevo presidente del partido en Buenos Aires, así como sucede con gobernadores de otras provincias.

Pj bonaerense Kirchner, Fernández, Nardini, Magario, Katopodis



El diputado, que estuvo al frente del partido desde diciembre de 2021, considera que eso va a fortalecer la figura del gobernador los próximos años, algo que ponía como condición el MDF, y que a su vez legitima su postura respecto de que “la unidad está por encima de todo” y que no hay cuestiones personales que impidan llegar a un acuerdo.

En este punto Kirchner coincide con uno de los intendentes del conurbano más cercano a Kicillof que hace tiempo que plantea que el gobernador debería ser quien presida el partido, aunque a esta altura de las negociaciones ya había dado esa posibilidad como perdida. Entre las razones, se cuenta la propia postura del gobernador, que si bien dejó en claro que el próximo presidente del PJ bonaerense debe estar alineado sin condicionamientos con su gestión, también se había manifestado proclive a no ocupar él mismo el cargo.

Axel Kicillof apuesta por Verónica Magario

Este jueves al mediodía Kicillof recibió a un grupo de intendentes del conurbano en la gobernación. Asado de por medio repasaron las negociaciones por el PJ, la situación en los municipios después de varias reuniones seccionales que algunos de sus funcionarios encabezaron durante la semana y cómo venía la presentación de avales.

Cuando la reunión terminó, hubo un total hermetismo por parte de quienes formaron parte del encuentro, aunque se dejó trascender una definición: que la postulación de Magario estaba cada vez más fuerte. Por lo que se exhibió que el plan A de ese sector, hasta este mediodía, seguía en pie.





Kicillof Magario



Es más, está previsto que este viernes, la vicegobernadora se traslade poco antes del mediodía hasta Moreno, para reunirse con la intendenta Mariel Fernández, quien planteó su intención de competir con lista propia en la elección partidaria. Este jueves, también pasó por ese distrito Máximo Kirchner a reunirse con la jefa comunal.

El calendario electoral se sigue moviendo

Por la tarde se reunió nuevamente la Junta Electoral para seguir afinando cuestiones técnicas. Se resolvió que la presentación de avales se extienda. La fecha límite era el 3 de febrero y se pasó al 8, el mismo día en que está previsto el cierre de listas. La movida despertó especulaciones respecto de que la presentación de candidaturas también pueda correrse.

Es que además de la resolución de la lista provincial, que todo indica será de unidad, se eligen representantes partidarios en los 135 municipios, por lo que podría haber varias peleas internas distritales el 15 de marzo.