Axel Kicillof demora la gira federal en el tramo final de la interna del PJ bonaerense

El Festival de Cosquín cierra el próximo domingo y Axel Kicillof todavía no confirmó si asistirá o no . Lo invitó oficialmente el intendente Raúl Cardinalli, del espacio del exsenador Carlos Caserio , uno de los que viene trabajando para acercar a sectores del peronismo de Córdoba al proyecto federal "AK 2027".

Hasta este jueves, el gobernador no había definido la excursión al Valle de Punilla, y en su entorno todas las señales indican que el inicio del desembarco federal quedará para más adelante. Al menos, hasta que termine de resolverse la pulseada en el PJ bonaerense , que cierra listas el próximo 8 de febrero y que reavivó el fuego de la interna con el kirchnerismo en Buenos Aires.

La invitación para asistir a Cosquín llegó hace semanas. El intendente Cardinalli llamó al entorno de Kicillof para ofrecerle la noche de cierre del festival, y la gestión pasó por Caserio, que mantiene relación estrecha con el gobernador de hace mucho tiempo. Gabriel Katopodis se sumó a las conversaciones y después hizo seguimiento con Carlos Bianco .

Este jueves, con la plana mayor del Movimiento Derecho al Futuro reunida en la residencia de La Plata para analizar el escenario de interna en el PJ bonaerense, la posibilidad de que Kicillof ponga en marcha esa agenda federal este fin de semana parecía lejana. "Estamos con esto en la cabeza", resumía una fuente del espacio del gobernador.

Por ahora, el gobernador multiplica sus gestos para ampliar fronteras. La semana pasada, mandó a Bianco al asado de la UTHGRA en Mar del Plata . El jefe de gabinete se sentó al lado de Luis Barrionuevo, lugar preferencial en una mesa que compartió con Miguel Siciliano, ministro del gobernador cordobés Martín Llaryora .

Firmaron un documento contra la reforma laboral de Milei, y Bianco habló de "convocar a todos los sectores del campo popular, peronismo y otros sectores que se quieran sumar". Barrionuevo había declarado semanas atrás que "el kirchnerismo ya pasó" y que necesitaban un "trasvasamiento generacional".

El mensaje de Axel Kicillof

"Hay que ir a hablar con todos los que dejamos de hablar", dijo Kicillof el 17 de enero en Villa Gesell, durante una reunión del MDF. Fue, hasta ahora, su frase más clara sobre la decisión de ampliar el universo político hacia el peronismo no kirchnerista, en medio de una interna cada vez más caliente con Máximo Kirchner y La Cámpora.

Andrés Larroque recorre el país en ese plan. Viajó a Santa Fe, Entre Ríos y Formosa a fines de 2025, y este miércoles se reunió con Juan Pablo Gómez, secretario general de la JUP Nacional y dirigente sanjuanino cercano a José Luis Gioja. También estuvo Berenice Iañez, legisladora porteña que dejó La Cámpora en mayo y se sumó al espacio La Patria es el Otro.





Cerca del gobernador dicen que desde febrero Kicillof pondrá en marcha apariciones en el interior en la construcción de referencias provinciales no necesariamente a través de gobernadores peronistas, y que la lógica será frentista: "El que quiera venir, que venga".

A la conquista del interior

Por ahora, la excursión en Córdoba está en stand by. La semana pasada, Javier Milei fue ovacionado en el Festival de Jesús María y ratificó la buena sintonía con el electorado cordobés, uno de los más anti kirchneristas del país. La imagen de Milei junto al Chaqueño Palavecino aplaudido por 30 mil personas sirvió como advertencia en La Plata.

Córdoba es, con todo, una de las provincias con referentes del peronismo trabajando activamente para un armado que desemboque en la campaña Axel 2027. Carlos Caserio es uno de los que promovió el desembarco del bonaerene en Cosquín. "No dijo que le gustaría venir, pero tiene la gestión en la cabeza", dijeron desde ese espacio.

Como contó Letra P, la idea es tender puentes hacia Martín Llaryora. Menos refractarios al PJ que su antecesor Juan Schiaretti, en el entorno del gobernador cordobés miran en la unidad del peronismo una carta para frenar el avance libertario en 2027.