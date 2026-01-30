Encuesta en San Francisco: el 72% aprueba la gestión de Damián Bernarte y respira el cordobesismo

Respira Martín Llaryora . El gobernador de Córdoba recibió el resultado de una encuesta que refleja una importante consideración de los vecinos San Francisco , en su pago chico hacia la gestión de Damián Bernarte . El dato no es menor en tiempos de ola violeta de Javier Milei.

Aunque con matices, la valoración del gobierno de Bernarte supera el 70% de aprobación en la ciudad cabecera del departamento San Justo. El dato surge de un sondeo de la consultora Delfos , que indagó sobre la gestión municipal del este cordobés, entre otros municipios. Es una buena noticia para el mandatario que buscará su reelección en 2027 . Cabe recordar que en 2023 el diferencial que le perimió imponerse a Ljuis Juez provino de la ciudad capital y su San Francisco natal.

De acuerdo al estudio dirigido por Luis Dall'Aglio , la gestión de Bernarte registró en enero de este año un alto nivel de aprobación alcanzando el 72%, en San Francisco, donde el peronismo gobierna desde diciembre de 2007 con dos gestiones de Llaryora, dos del diputado Ignacio García Aresca y la actual del “Peta”.

El relevamiento midió la evaluación general de la administración municipal y su comportamiento a lo largo de los últimos doce meses, en el marco de un trabajo que se realizó también a nivel provincial.

El 32% de los encuestados manifestó que “aprueba mucho” la gestión municipal, mientras que un 40% indicó que “aprueba un poco”.

Según los resultados del informe, el 32% de los encuestados manifestó que “aprueba mucho” la gestión municipal, mientras que un 40% indicó que “aprueba un poco”, conformando en conjunto el 72% de valoración positiva. Es aquí donde juegan los matices.

Conformidad con la gestión en San Francisco

Desde Delfos indicaron que el estudio fue realizado de forma sostenida durante los últimos 12 meses y forma parte de un informe provincial en el que se consulta la evaluación de la gestión municipal y otras temáticas en las principales ciudades de la provincia de Córdoba.

Damian Bernarte con Martin Llaryora Damián Bernarte busca hacer de San Francisco una ciudad "moderna" y lleva adelante mega obras con fondos provinciales.

Aclaran que los resultados en San Francisco reflejan una tendencia mayormente favorable para la administración local durante el último año, con niveles de aprobación que se mantuvieron, en el seguimiento mensual, mayormente por encima del 60%.

En enero de 2026, el informe marca que la aprobación alcanzó su punto más alto del período analizado, con un 72%, mientras que la desaprobación descendió al 26%.

Las obras y los servicios, al frente de la valoración

En el Ejecutivo municipal, afirman que las obras explicarían la aprobación como la reciente refuncionalización del Centro Cívico, entre otras. En el análisis del oficialismo agregan que la calidad de los servicios es otro factor de peso. En materia de agua potable, la ciudad está cubierta al 100%, cuando la media de las poblaciones del país están entre el 88 y 90%. Respecto de las cloacas, la comparación es 95% sobre el 65 y 70% nacional. En gas natural, la ciudad cabecera del este cordobés ostenta un 91% de hogares conectados a la red, mientras que el promedio es del 50 y 55%. En relación a pavimentación y calles con cordón cuneta, San Francisco presenta un avance en el 80% de la ciudad, ante el 60% general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1992773823922376756?s=20&partner=&hide_thread=false Quiero saludar a todos los vecinos de la querida ciudad de #SanFrancisco, que este domingo inauguraron en comunidad una obra icónica que marca un antes y un después: la refuncionalización de la Plaza Cívica y la apertura de la avenida del Libertador.



Hoy vivieron un hecho… pic.twitter.com/VU0DExGJzp — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 24, 2025

Claro que hay obras en ejecución que sí despiertan cuestionamientos por el gasto y por su impacto en el medioambiente. Allí aparecen una bicisenda y peatonal en altura en uno de los ingresos a San Francisco; también la construcción del nuevo edificio de la Policía de Córdoba en la zona céntrica y otro para la sede de la Región Centro.

Una salida más en el gabinete

Pero no todo es felicidad. Hace unos días, el secretario de Salud de la Municipalidad de San Francisco, Fernando Giacomino, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde hace una década, la cual fue aceptada por el intendente.

Sobre fines de diciembre se conoció la salida de Germán Fassetta, quien se desempeñaba como secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica, Productiva y de Innovación. En el Ejecutivo informaron que su salida se produjo “por motivos personales”, ya que retomará su actividad en el sector privado y en la docencia.

Si bien no se esperaba una cirugía mayor dentro del gabinete, el cierre de este largo enero llegó con otra renuncia. Aparentemente, algún roce generó la salida del funcionario.

“No es una despedida sencilla, me voy sin quererme ir, por motivos personales con el señor intendente, porque aquí no solo he trabajado; aquí he crecido, aprendido, me he equivocado, me he superado y, sobre todo, he compartido una vocación común: cuidar la vida”, destacó Giacomino en su despedida que hizo mediante las redes sociales.

La salida del médico pediatra abre una puerta para un cargo que todavía no fue oficializado. Detrás de Giacomino lidera el equipo de salud Cecilia Passamonte. No obstante, Bernarte ha tenido desde su incursión en política equipos para distintas áreas, previo a llegar a la intendencia, destacándose algunos médicos de renombre en la ciudad. Uno de ellos es el cardiólogo Rigo Boccanera. Hasta este fin de semana, todo eran especulaciones.