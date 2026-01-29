Legislatura unicameral y unificación de municipios: cómo es la reforma constitucional de LLA para Buenos Aires

La Libertad Avanza lanzó a la conversación política un ambicioso plan para rediseñar el Estado en caso de gobernar Buenos Aires en 2027: una reforma constitucional provincial, modificar su estructura electoral, política y administrativa con un modelo que rompa el status quo. La Casa Rosada busca instalar el debate y ponerlo en escena ante un eventual gobierno libertario.

Así lo hace saber la conducción del partido en la provincia , en manos de Sebastián Pareja , el presidente, armador y hombre fuerte de Karina Milei en Buenos Aires , quien viene repitiendo la idea en las reuniones partidarias que mantiene casi a diario, y en las redes sociales, donde plantea “dinamitar completamente el sistema político que domina” la provincia. Se trata de uno de los hombres que corre con chances de pelear por la Gobernación en 2027. El trazo grueso de la reforma constitucional va a plantearse en un Congreso que el partido bonaerense llevará a cabo en abril de este año, aún sin lugar a definir.

LLA es consciente de que no puede plantear una reforma constitucional de la provincia desde la oposición, a pesar de ser la fuerza con mayor representación legislativa después del peronismo . Entiende que es un debate fuerte que debe contar con la decisión política de un gobernador y con un respaldo legislativo que hoy no tiene. Sería un camino similar al que lleva adelante Javier Milei en Nación, profundizado una vez que sumó bancas en el Congreso después del 10 de diciembre pasado.

Acabo de presentar al mejor presidente de la historia @JMilei en la Derecha Fest. Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses. Y vamos a construir una… pic.twitter.com/O4B2hGmNE7

LLA presentará los principales lineamientos de la reforma en un congreso partidario que se realizará entre abril y mayo, con la idea de que no sea sólo una foto. Su dirigencia quiere replicar el encuentro que el partido llevó adelante en Mar del Plata , organizado por Pareja y del que participó Karina Milei . Si bien ese será el comienzo del debate, está previsto que haya trabajos de equipos técnicos que se enfoquen en cada área del Estado, para implementar en la provincia la metodología de ajuste y reformas que se llevan adelante en Nación.

KARINA PAREJA MENEM Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem, en el congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata.



Será una bandera de campaña que LLA llevará a cada rincón de la provincia durante este año y el que viene, cuando empiece el proceso electoral mediante el cual la Casa Rosada buscará arrebatarle la Gobernación al peronismo e incrementar su músculo legislativo. Según indican las fuentes libertarias, se impulsarán modificaciones para agilizar una administración que entienden obsoleta y redefinir las funciones que le corresponden al gobernador y a cada una de las intendencias.

Los ejes de una reforma constitucional en Buenos Aires

Durante el lunes y el martes, cuando toda la plana mayor libertaria bonaerense se trasladó a Mar del Plata para acompañar al Presidente a la cumbre de derecha que se celebró en esa ciudad, Pareja repitió algo que comenzó a circular el fin de semana: la idea de un reseteo completo del sistema político que implica diversos ejes. En esa agenda figuran el sistema electoral, el administrativo y el económico, la superestructura legislativa, las leyes en seguridad, las regiones sanitarias, los departamentos judiciales y las delegaciones policiales, entre otros. También figuran en el borrador la unificación de municipios y un reordenamiento de algunas intendencias.

Sobrevuela la idea macro de espejar el plan motosierra en Buenos Aires, con la eliminación de ministerios y organismos, una reconfiguración financiera estructural y una limitación jurídica al endeudamiento provincial para un Estado que, creen, está sobredimensionado. Sobre esto último, los libertarios también hablan de una modificación que impacta en el Poder Legislativo: ir a una Legislatura unicameral, como CABA o Córdoba, y terminar con el sistema actual de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.





Asamblea.jpeg LLA quiere una Legislatura bonaerense unicameral.



Legislatura unicameral y unificación de municipios

Los libertarios quieren romper con la lógica en la que ven un reparto de cajas entre las fuerzas políticas que sostienen el status quo. Buscarán reducir bancas legislativas, cargos y acotar esa estructura administrativa. Consideran un despropósito que existan dos cámaras haciendo el mismo trabajo, con dos administraciones, funciones y representatividad casi idénticas. LLA entiende que ese sistema puede funcionar en el marco nacional por una cuestión de representación federal, que en la provincia no existe.

También se plantea la unificación de municipios. El foco está puesto en los que tienen demasiada extensión geográfica o superpoblación habitacional. Todas las miradas se las llevan La Matanza, Lomas de Zamora y algunos otros populosos del conurbano, pero también algunos del interior con menor densidad. Buscarán modificarlos con el argumento de una administración más ágil, menos burocrática y ajustada a la región a la que pertenecen.

En ese sentido, también se supo que se pretende eliminar las policías comunales, y que sea la provincia la que se ocupe por completo de la seguridad para determinar la función y responsabilidad ante el delito. Quieren definir concretamente los alcances de la propiedad privada y redefinir las regiones sanitarias, como también los departamentos judiciales.





policía local san martín La reforma constitucional prevé la eliminación de las policías locales.



Por qué en 2027

LLA tiene claro que una reforma constitucional es inviable sin estar gobernando la provincia y, sobre todo, sin un respaldo legislativo que le permita llegar a los acuerdos necesarios para ponerla en marcha. Su dirigencia entiende que puede cambiar con otra composición de las cámaras a partir del 2027, a pesar de que creció su representación exponencialmente el año pasado, cuando logró ser la segunda minoría en ambas cámaras.

Hoy LLA tiene nueve bancas en el Senado y 21 en Diputados. En ambas es la principal oposición al gobierno de Axel Kicillof, pero está muy lejos de poder dominar el debate legislativo, de imponer agenda o de trabar negociaciones entre el peronismo y otras fuerzas. Así quedó demostrado con la aprobación del endeudamiento en diciembre, que implicó, entre otras cosas, el reparto de cargos en el Estado para el PRO y la UCR, algo que enfureció a la conducción libertaria.

montenegro-ritondo-y-santilli-de-pro-atras-karina-EOVLCA4Q45GMNN4LR22KK7TESI La Libertad Avanza y el PRO.



Con La Libertad Avanza o en la vereda de enfrente

Allí, LLA vio un síntoma: con un desafío como este querrá saber quién está de un lado y quién del otro. El palo es para el PRO, que compartió la alianza electoral del año pasado pero jugó en soledad esa negociación con el oficialismo. Con bloques más robustos en la oposición o en primera minoría pero gobernando la provincia, los libertarios entienden que esos acuerdos dejarán de existir.

La última vez que la provincia modificó su carta magna fue en 1994, en línea con la reforma de la Constitución Nacional. Allí, entre muchos otros cambios, se habilitó la reelección del gobernador y vicegobernador por un solo período consecutivo, aunque se mantuvo la duración de cuatro años para los mandatos. También se creó el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el fuero contencioso administrativo y la incorporación de nuevos derechos y garantías.