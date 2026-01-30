Donald Trump le mandaría inmigrantes deportados a Javier Milei, asegura The New York Times

En vez de los dólares que le había prometido para salvar a la Argentina , Donald Trump le mandaría a Javier Milei contingentes de personas de otros países deportadas en el marco de las políticas antimigrantes que lleva adelante, a sangre y fuego, el gobierno de Estados Unidos .

Así lo informó este viernes The New York Times en una nota titulada Argentina avanza en conversaciones para convertirse en destino de deportaciones estadounidenses.

"Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar inmigrantes de otros países a la nación sudamericana", señaló el Times.

"Por política institucional, la Cancillería no realiza comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas", se limitaron a responder en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin confirmar ni desmentir el reporte del NYT.

El diario señaló que las tratativas se llevan adelante en el marco del "amplio y agresivo programa de deportación" implementado por la administración republicana, que "incluye el despliegue de agentes de inmigración en ciudades estadounidenses, en ocasiones con consecuencias fatales ", como fueron los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti perpetrados por agentes de los escuadrones antiinmigrantes en la ciudad de Minneapolis .

También, cuando "el gobierno argentino ha intensificado su discurso antiinmigrante bajo la presidencia de Javier Milei, afirmando haber alcanzado cifras récord de expulsiones y enviando a la policía a operativos de control migratorio en las afueras de Buenos Aires".

Así en Estados Unidos como en Argentina

La publicación de la noticia por parte del medio neoyorkino se produce horas después de que Marcelo Falak alertara en Letra P, justamente, sobre la escalada de la narrativa xenófoba de la administración libertaria en sintonía con el modelo Trump.

ChatGPT Image 29 ene 2026, 16_17_37 De Donald Trump a Javier Milei (imagen generada con inteligencia artificial).

"En parte por el guion siempre compartido de las extremas derechas, en parte por cierta fascinación personal y, en plena avalancha importadora, también por la tentación de incorporar elementos a una narrativa con fatiga de material y necesitada de renovación, el gobierno de Milei comienza a adoptar algunos de los ejes impuestos por Trump en Estados Unidos", escribió y repasó los últimos hechos y dichos del gobierno argentino en ese sentido:

- El Gobierno salió el lunes 26 a sacar pecho por haber conseguido un "récord de inadmisiones y expulsiones" de extranjeros en los últimos dos meses".

- "En diciembre y enero, casi 5000 extranjeros no pudieron ingresar o fueron expulsados del país (…). El extranjero que viola la ley se va; el que intenta ingresar de manera ilegal no pasa", sacó patente de guapeza la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

image

- Pocos días antes, el viernes 23, el Ministerio de Seguridad había difundido en las redes sociales "un operativo de control de permanencia en La Matanza". "Controlamos a 385 extranjeros y detectamos a 16 en situación migratoria irregular, que deberán regularizarse o serán expulsados del país", anunció.

- Uno de los responsables de las redes de Milei, Iñaki Gutiérrez, se descolgó con un video personal en Instagram en el que anunció, con voz marcial: "¡Último momento! El 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país y hay que echar inmediatamente".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñaki Gutierrez (@inakiigutierrez)

"Si bien no se ha concretado un acuerdo, las conversaciones ponen de relieve el interés del Sr. Milei por fortalecer su alianza con Estados Unidos y apoyar la ofensiva del presidente Trump, aun cuando esta pueda chocar con su propia campaña antiinmigratoria en el país", indicó el Times.

La coincidencia de las narrativas de Trump y Milei conviven con la contradicción que supone que el gobierno argentino se disponga a recibir inmigrantes de otras nacionalidades deportados de Estados Unidos mientras, supuestamente, intensifica sus esfuerzos por expulsar a las personas de otros países que residen en forma irregular en Argentina.

El precio del salvataje de Donald Trump

Acaso se trate de uno de los precios que el país pague por el salvataje, por ahora más simbólico que cash -los únicos dólares que llegaron provenientes del Tesoro norteamericano fueron los del swap que Toto Caputo activó en parte en noviembre pasado-, que anunció la Casa Blanca en la previa de las elecciones legislativas de octubre, cuando el modelo económico de Milei zozobraba en medio de una corrida contra el peso que puso al gobierno mismo del libertario contra las cuerdas.