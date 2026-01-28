Por la caída de la coparticipación, Corrientes se queda sin margen para aumentos salariales

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, evitó confirmar aumentos salariales para el sector público y advirtió sobre la “compleja situación” financiera de la provincia. Atribuyó las limitaciones a la caída de la coparticipación federal y a una deuda de $250 mil millones que el Gobierno nacional mantiene con la provincia.

Tras reunirse el lunes con la ministra de Educación provincial Ana Miño, el mandatario fue consultado este martes en una rueda de prensa sobre la posibilidad de otorgar aumentos a los empleados públicos. “Lo estamos trabajando”, respondió, aunque aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

En ese marco, señaló que la deuda corresponde al consenso fiscal y representa un obstáculo para la mejora de los ingresos estatales.

El reclamo de Juan Pablo Valdés El reclamo del mandatario se produce en la previa de la visita del ministro del Interior Diego Santilli, a quien esperan en Corrientes. El exdiputado recorre el país en busca sumar apoyos a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

La iniciativa genera tensión entre la Nación y las provincias debido a su impacto en la recaudación y el reparto de la coparticipación, clave para el financiamiento de las administraciones subnacionales.

@PConurbano pic.twitter.com/XqBpnwYsjB — LETRA P (@Letra_P) January 28, 2026 El encuentro entre el gobernador y la titular de la cartera educativa se produjo luego de una reunión de la funcionaria con entidades sindicales. Allí, los gremios reclamaron la apertura urgente de la discusión salarial, con especial énfasis en el sector docente. El conflicto se da a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el próximo 2 de marzo, mientras los trabajadores estatales esperan definiciones oficiales sobre sus haberes.

