Por la caída de la coparticipación, Corrientes se queda sin margen para aumentos salariales

El gobernador Juan Pablo Valdés le reclamó a la Nación una deuda de $250 mil millones. La esperada reunión con Diego Santilli todavía no tiene fecha.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, evitó confirmar aumentos salariales para el sector público y advirtió sobre la “compleja situación” financiera de la provincia. Atribuyó las limitaciones a la caída de la coparticipación federal y a una deuda de $250 mil millones que el Gobierno nacional mantiene con la provincia.

Tras reunirse el lunes con la ministra de Educación provincial Ana Miño, el mandatario fue consultado este martes en una rueda de prensa sobre la posibilidad de otorgar aumentos a los empleados públicos. “Lo estamos trabajando”, respondió, aunque aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

En ese marco, señaló que la deuda corresponde al consenso fiscal y representa un obstáculo para la mejora de los ingresos estatales.

La iniciativa genera tensión entre la Nación y las provincias debido a su impacto en la recaudación y el reparto de la coparticipación, clave para el financiamiento de las administraciones subnacionales.

El encuentro entre el gobernador y la titular de la cartera educativa se produjo luego de una reunión de la funcionaria con entidades sindicales. Allí, los gremios reclamaron la apertura urgente de la discusión salarial, con especial énfasis en el sector docente.

El conflicto se da a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el próximo 2 de marzo, mientras los trabajadores estatales esperan definiciones oficiales sobre sus haberes.

