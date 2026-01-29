LIBERTARIOS & FEDERALES

Tras el reclamo de los gobernadores de la Patagonia, Javier Milei declaró la emergencia ígnea

Manuel Adorni anticipó la firma de un DNU que hace lugar al pedido de los jefes provinciales. La medida rige para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Los incendios en la Patagonia ya quemaron más de 230 mil hectáreas.

Los incendios en la Patagonia ya quemaron más de 230 mil hectáreas.

El presidente Javier Milei decidió declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a través de un decreto de necesidad y urgencia, luego de que los gobernadores de las provincias de la Patagonia reclamaran que el Congreso le diera tratamiento en las sesiones extraordinarias.

Notas Relacionadas
Los gobernadores de la Patagonia piden que el Congreso trate en extraordinarias la emergencia ígnea.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los gobernadores de la Patagonia piden que el Congreso trate en extraordinarias la emergencia ígnea

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que “se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea” en esas cuatro provincias.

La declaración, según se informó, permitirá dotar al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales de herramientas excepcionales para fortalecer los operativos en curso, optimizar la asignación de recursos humanos, técnicos y logísticos, y mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2017006246340014386?s=48&partner=&hide_thread=false

Un pedido transversal al Congreso

Tras una reunión virtual convocada de urgencia, esta semana los gobiernos de Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) reclamaron de forma conjunta que el Congreso tratara la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias.

Pese a destacar el despliegue operativo, la articulación interjurisdiccional y la labor común con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, los gobernadores señalaron que la magnitud de los incendios que afectan a la región patagónica requiere recursos y herramientas extraordinarias.

Se sumaron al pedido cámaras, prestadores, organizaciones de todo tipo y diputados y senadores de las provincias afectadas, que a comienzos de enero habían elaborado un proyecto propio y reclamaban su tratamiento urgente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aserquis/status/2016635430771241312&partner=&hide_thread=false

El fuego no distingue jurisdicciones

“Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”, sostuvo el gobernador de Chubut, Nacho Torres, tras conocerse la elaboración del DNU presidencial.

El mandatario remarcó que en la situación climática extraordinaria que atraviesan las provincias de la región, “es indispensable contar con herramientas extraordinarias que nos permitan actuar con rapidez y eficacia”.

Según se informó, en los últimos meses los incendios forestales quemaron casi 230 mil hectáreas en la Patagonia. De estas, más de 168.000 hectáreas pertenecen a La Pampa, 45.000 hectáreas a Chubut, 6.000 hectáreas a Neuquén, 10.000 hectáreas a Río Negro y 700 hectáreas a Santa Cruz.

Fondo millonario para bomberos voluntarios

Más temprano, el Gobierno dispuso el envío de más 100 mil millones de pesos para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios en todo el país. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el dinero está destinado a la compra y mantenimiento de equipos, indumentaria, materiales y recursos esenciales para el combate al fuego, así como para tareas de protección civil.

Según lo dispuesto, se trata de una suma de $100.810 millones, a distribuirse en 1.062 cuarteles de todo el país, con una asignación promedio cercana a los $94,9 millones por entidad.

Temas
Notas Relacionadas
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, enfrenta su primera prueba del año.
NO HAY PLATA

Una batalla tras otra en Río Negro: la paritaria estatal tensa el arranque del año de Weretilneck

Sin votos en el Congreso para negociar recursos y condicionado por la caída de ingresos, el gobernador enfrenta su primer test del año. Elecciones a la vista.
Kaizen Energy avanza en la ampliación del Parque Solar de Cutral Co (Neuquén)
Empresas & Negocios

Neuquén: Kaizen Energy avanza con la ampliación del Parque Solar de Cutral Co

La compañía paraguaya busca incrementar la capacidad instalada hasta los 30 megavatios. Los detalles de una inversión estratégica en Argentina.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Sebastián Pareja y Karina Milei.
RELATO ANTICASTA

Legislatura unicameral y unificación de municipios: cómo es la reforma constitucional de LLA para Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci
Javier Milei inició el nuevo régimen focalizado de subsidios
PRECIOS CUIDADOS

Milei inició el nuevo régimen focalizado de subsidios a la energía con un guiño a la clase media

Por  Antonio Rossi
Victoria Villarruel. 
CONGRESO | SENADO

Karina Milei presiona a Victoria Villarruel para que no abra la comisión que fiscaliza los DNU

Por  Mauricio Cantando
PJ bonaerense: los distritos calientes que podrían tener interna
PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: los distritos calientes que podrían tener interna a pesar de la unidad en la provincia

Por  Macarena Ramírez