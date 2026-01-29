Tras el reclamo de los gobernadores de la Patagonia, Javier Milei declaró la emergencia ígnea

Los incendios en la Patagonia ya quemaron más de 230 mil hectáreas.

El presidente Javier Milei decidió declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut , Río Negro , Neuquén y La Pampa a través de un decreto de necesidad y urgencia, luego de que los gobernadores de las provincias de la Patagonia reclamaran que el Congreso le diera tratamiento en las sesiones extraordinarias.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES Los gobernadores de la Patagonia piden que el Congreso trate en extraordinarias la emergencia ígnea

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien aseguró que “se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea” en esas cuatro provincias.

La declaración, según se informó, permitirá dotar al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales de herramientas excepcionales para fortalecer los operativos en curso, optimizar la asignación de recursos humanos, técnicos y logísticos, y mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Tras una reunión virtual convocada de urgencia, esta semana los gobiernos de Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) reclamaron de forma conjunta que el Congreso tratara la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin.

Pese a destacar el despliegue operativo, la articulación interjurisdiccional y la labor común con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, los gobernadores señalaron que la magnitud de los incendios que afectan a la región patagónica requiere recursos y herramientas extraordinarias.

Se sumaron al pedido cámaras, prestadores, organizaciones de todo tipo y diputados y senadores de las provincias afectadas, que a comienzos de enero habían elaborado un proyecto propio y reclamaban su tratamiento urgente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aserquis/status/2016635430771241312&partner=&hide_thread=false Detrás de estos números hay pueblos y personas que hoy están sufriendo y necesitan la presencia del Estado: sus recursos, su ayuda y políticas públicas que den batalla a estos escenarios y los prevengan hacia el futuro.



Los incendios no terminaron. Febrero y marzo suelen ser… pic.twitter.com/ACZykBDW9h — Adriana Cristina Serquis (@aserquis) January 28, 2026

El fuego no distingue jurisdicciones

“Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”, sostuvo el gobernador de Chubut, Nacho Torres, tras conocerse la elaboración del DNU presidencial.

El mandatario remarcó que en la situación climática extraordinaria que atraviesan las provincias de la región, “es indispensable contar con herramientas extraordinarias que nos permitan actuar con rapidez y eficacia”.

Según se informó, en los últimos meses los incendios forestales quemaron casi 230 mil hectáreas en la Patagonia. De estas, más de 168.000 hectáreas pertenecen a La Pampa, 45.000 hectáreas a Chubut, 6.000 hectáreas a Neuquén, 10.000 hectáreas a Río Negro y 700 hectáreas a Santa Cruz.

Fondo millonario para bomberos voluntarios

Más temprano, el Gobierno dispuso el envío de más 100 mil millones de pesos para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios en todo el país. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el dinero está destinado a la compra y mantenimiento de equipos, indumentaria, materiales y recursos esenciales para el combate al fuego, así como para tareas de protección civil.

Según lo dispuesto, se trata de una suma de $100.810 millones, a distribuirse en 1.062 cuarteles de todo el país, con una asignación promedio cercana a los $94,9 millones por entidad.