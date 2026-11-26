La Casa Rosada sumó un aliado en su negociación con los bloques dialoguistas del Congreso para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 . Raúl Jalil , gobernador de Catamarca , avisó que está de acuerdo con la ley de leyes y le sumó presión a sus diputados, que venían siendo duros en la negociación con Martín Menem .

En una jornada de rosca, el Congreso tiene este jueves sesiones en ambas cámaras. En el Senado el temario incluye la reforma política con suspensión de las PASO y el proyecto de ley de ludopatía. En la cámara baja, pican en punta el Presupuesto 2027 y la reforma de la carta orgánica del Banco Central . Todo forma parte de una misma negociación a cargo de Diego Santilli y los Menem.

En ese contexto, Jalil salió a desmarcarse de la dureza de su bloque y pidió públicamente que los tres diputados voten el Presupuesto. Considera que lo peor que puede pasar es que no haya ley de leyes y el Gobierno tenga libre disponibilidad de los recursos. No solo porque es año electoral, sino también porque sería una mala señal al mercado en tiempos de inestabilidad.

De hecho, Jalil considera que el peronismo también debería apoyar el Presupuesto. “Siempre es mejor tener un Presupuesto no deseado que no tener ninguno”, aseveró, aunque reconoció que no está de acuerdo con muchas de las medidas económicas de la Casa Rosada , como la apertura indiscriminada. “Los inversores están mirando”, explicó. En esa línea, también pidió que todas las provincias que puedan pateen sus elecciones para octubre, a fin de dar señales de paz al mercado.

Es el mismo mensaje que le bajó a Fernanda Ávila , Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot . La conversación no fluyó y los diputados se mantuvieron duros con el gobierno. “Raúl no les va a rogar más, que hagan lo que quieran, pero que se banquen las consecuencias: no van a ser ni concejales el año que viene”, dijeron en su entorno, bastante ofuscados.

Rebeldía en Catamarca

No es la primera vez que el bloque catamarqueño se desentiende de los pedidos de su gobernador. Un mes atrás, dieron cuórum en la sesión en la que se intentó hacer caer el DNU 70/23. Aquella vez, aseguraron que Jalil estaba al tanto de la decisión, pero el gobernador dejó trascender su enojo porque no estuvo de acuerdo.

Fernanda Ávila preside el bloque Elijo Catamarca.

Hay dos factores que influyen en el vínculo entre el mandatario y sus diputados. Uno es la negociación que se viene dando en esa provincia del Norte Grande acerca de la fecha de las elecciones. Como contó Letra P, Jalil anunció que serán en octubre pero Gustavo Saadi, el candidato del peronismo a sucederlo, pide que sean en marzo.

El otro es un rumor que empezó a correr desde Buenos Aires sobre una hipotética intención de Jalil de ir por un tercer mandato, posibilidad permitida por la carta magna local. El gobernador había avisado que no quería hacerlo. A su lado, no confirmaron la información y prefirieron no hablar de candidaturas. “Raúl está preocupado por pagar los sueldos, el aguinaldo y ayudar al sector privado en plena baja de la recaudación”, respondieron.

La situación del Presupuesto 2027

La negociación por la ley de leyes es la más compleja por estas horas. El Gobierno se confió al reunir firmas para sacar el dictamen y convocó a una sesión para la que le costó conseguir el cuórum. Algunos gobernadores, que habían acompañado el dictamen a través de sus legisladores, luego se negaron a acompañar la convocatoria de la sesión, presionando por garantías para obras y recursos.

Raúl Jalil y Diego Santilli.

Entre los rebeldes se anotan los bloques de Elijo Catamarca; Independencia (que responde al tucumano Osvaldo Jaldo); Argentina Federal (controlado por Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua); y el variopinto Provincias Unidas, controlado por Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, pero con representación de otras provincias. Entre todos suman 33 escaños.

Sin el apoyo de al menos parte de ese bloque, La Libertad Avanza no tiene garantizado el éxito en la sesión. No le alcanza a Toto Caputo la oferta de negociar luego, por afuera, las exigencias que vienen de las provincias. No solo porque los mandatarios no confían sino también porque muchas van diametralmente en contra con el mandato de ajuste del ministro de Economía.