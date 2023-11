Quién es Romina Diez, la mujer que hace y habla en nombre de Milei en Santa Fe

El año no puede cerrar mejor para Romina Diez . El triunfo de Javier Milei la posicionó como una figura muy relevante de los próximos tiempos para la política santafesina -dada su cercana relación con el presidente electo- y además le permitió ganar su primer cargo público: un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación. La victoria del primer mandatario liberal libertario -como gusta definirse- en Santa Fe legitimó el acceso directo que Diez ya tenía al círculo presidencial más íntimo. “Romina se jugaba un lugar en la mesa”, graficó un socio que también celebró el éxito de La Libertad Avanza .

El origen del vínculo

Diez proviene de una familia que tenía un emprendimiento algo particular en el sector privado: su padre era dueño del histórico bowling ubicado en la Peatonal Córdoba del centro rosarino. Sin embargo, no siguió en el negocio familiar, sino que se recibió de economista -con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León- y trabajó como docente universitaria. Antes de fichar en el todavía naciente espacio libertario, fue cercana a la Fundación Libertad, el think tank liberal relacionado al PRO.