Milei llegó temprano al Aeropuerto Malvinas Argentinas , en el oeste rosarino. Unos 200 militantes lo esperaron para recibirlo con vítores. El libertario, siempre atento al cariño de su gente, saltó el corralito que le habían armado y se mezcló entre sus fans, no sin antes tener un cruce con el periodista Pedro Levy de Canal 3, a quien empujó y le dijo que “ésto es para la gente”. El cruce provocó una queja del Sindicato de Prensa de Rosario .

Tras ese primer plato, Milei se encerró en una suite del hotel Ros Tower. El candidato, atravesando la última semana de campaña frente a un ballotage en el que cada voto cuenta, no salió a seducir rosarinos y prefirió quedarse con la comitiva que lo acompañó -su hermana Karina Milei y Carolina Píparo- y sus representantes santafesinos, los diputados electos Romina Diez y Nicolás Mayoraz. No hizo medios ni dio ninguna entrevista, no encabezó recorridas ni se mostró públicamente. Solo un almuerzo con los suyos, que terminó con un brindis con champagne y una tarde de descanso.