La Pampa: Di Nápoli pavimenta su camino a 2027 con obra pública en Santa Rosa

El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli, anunció un multimillonario plan de obras públicas hasta diciembre.

Luciano di Nápoli , el intendente de Santa Rosa , la capital de La Pampa , empezó su plan 2017 a toda máquina. A diario, saca a la calle móviles, herramientas y operarios para un potente plan de obra pública, una forma de pavimentar el camino de su proyección.

El peronismo provincial ya lanzó su campaña, aún antes del inicio del Mundial de fútbol, como parecen aconsejar los gurúes de turno. Se disparan posicionamientos internos, actos públicos, estrategias, zancadillas y chicanas . El jefe comunal quiere ir por más, pero a la vez garantizar la continuidad de su gestión en la ciudad.

Di Nápoli está en el centro de la escena porque es uno de los anotados en la carrera para llegar a convertirse en el sucesor de Sergio Ziliotto , quien no tiene reelección a mano. En ese camino, está convencido de que la mejor plataforma de campaña es su gestión en la capital.

La inversión de casi $3.000 millones que salen de la caja municipal es una nueva apuesta a la mejora de los espacios públicos en Santa Rosa, que ha sido uno de sus caballitos de batalla. Las mejoras en el microcentro, la reforma en el Centro Recreativo Don Tomás , la inauguración del exitoso Parque Lineal en Villa Alonso y otras intervenciones en plazas y calles de distintos barrios lo pusieron en ese lugar.

municipalidad_obras_di_napoli (1) El gobierno de Luciano di Nápoli dice que su apuesta a la obra pública es parte de su razón de ser, no un movimiento de campaña.

Después de la última obra pública notable en los barrios Centro Empleados de Comercio y José Regazzoli, la gestión municipal inició la obra de cloacas en Villa Germinal y anunció tareas de pavimentación en Villa Parque, 26 de Septiembre, Barrio Sur, Fonavi 25, Fonavi 42, Villa Elisa, Villa Ugalde y Villa Tomás Mason.

Di Nápoli supervisa personalmente algunos de esos emprendimientos. “Seguimos transformando Santa Rosa y nos acercamos a la capital que queremos”, dice el intendente. Aunque se cae de maduro que va por la Gobernación, nunca ese lanzamiento se hizo formal y ni siquiera ha sido verbalizado por su entorno.

Comparaciones e historias del peronismo local

Los detractores de Di Nápoli lo acusan porque el municipio genera más obra pública y desatiende otro tipo de políticas que alivien el ajuste que sufren los sectores populares. Lo comparan, algo despectivamente, con Oscar Mario Jorge, que bajo ese perfil gobernó 12 años durante el menemismo de los ’90.

Lejos de molestarse, “Copete” reivindica la figura de “El Ningo”, contador, que después fue gobernador durante dos períodos (2007-2015), aunque no supo construir un espacio de liderazgo propio. Además, Jorge fue un empedernido ganador de elecciones y el último peronista que logró una reelección en Santa Rosa, hasta la llegada de Di Nápoli.

luciano_di_napoli_ziliotto_ladag_copia Intendente Luciano di Nápoli y gobernador Sergio Ziliotto: unidos en su resistencia contra la motosierra de Javier Milei.

El intendente dice que la obra pública es posible porque se recaudan tasas y se cuidan los recursos. Niega que ahora haya más emprendimientos porque se acerca la campaña. El gobierno insiste en que no es una táctica de posicionamiento, sino parte constitutiva de la tarea de gestión.

Las autoridades advierten además que “lo más importante es que el proceso transformador no se detenga”, un tiro por elevación que pone en valor la continuidad de la gestión, sea con el propio di Nápoli, con la secretaria de Gobierno Carmina Besga al frente o con otro nombre que represente al espacio.

Las unidades básicas le marcan la cancha a Luciano di Nápoli

Está fresca en la memoria la audaz movida que Di Nápoli hizo el año pasado, cuando desafió a Ziliotto por la presidencia del PJ, aunque la Junta Electoral lo sacó de la cancha. El gesto de confrontación dejó una marca.

Como toda acción genera una reacción, el posicionamiento de Copete cosechó simpatías y enemistades. El Consejo Local de Unidades Básicas, que él comandaba hasta entonces, se le convirtió en territorio rival, porque lo coparon las otras líneas del PJ.

unidades basicas El encuentro del Consejo Local de Unidades Básicas es un territorio internamente hostil a Di Nápoli.

Ahora ese órgano teje la posibilidad de plantarle en Santa Rosa una sucesión que no sea de su agrado. En la semana, las unidades básicas hicieron un encuentro de alta visibilidad para marcarle la cancha, en la que dieron su respaldo con todas las letras a Ziliotto y advirtieron que buscan alternativas para Santa Rosa. Se comprometieron a “profundizar el trabajo territorial promoviendo espacios de escucha, contención y acompañamiento” y piden “una ciudad más inclusiva, solidaria y con oportunidades”.

El Consejo cuestiona y chicanea las políticas del intendente bajo la presidencia de Lucas Ovejero, que responde a la diputada Liliana Robledo. Él es concejal, referente de la UOCRA y responde al sector Nuevo Espacio de Participación. Ella tiene el sueño de ser intendenta de la capital.

Los soldados de Sergio Ziliotto salen a la cancha

Dentro del Consejo, la mayoritaria Línea Plural también trama el futuro y mira de reojo el 2027. Tiene apuntado el nombre del ziliottista ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. Este sábado, la Plural piensa hacer un acto masivo en el que salgan líneas de acción.

El kirchnerismo también movió sus piezas en un acto masivo y quiere una revancha contra Di Nápoli, un exiliado de La Cámpora. De la mano de la diputada María Luz “Luchy” Alonso, jefa de la organización que conduce Máximo Kirchner, prepara la postulación del juez de Paz Rubén Funes.

Mientras tanto, la viceintendenta de la ciudad, Romina Montes de Oca, cara visible del sector Identidad Peronista de Jorge Lezcano, no bajo su nivel de aparición y disfruta de atender su propio juego.

El sector que en medio de esos vaivenes asoma menos movedizo y más callado es el marinismo. Aunque sus principales referencias han hecho algunos gestos de acercamiento a Di Nápoli.