Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja renunciaron este miércoles a la Junta Electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para integrar las listas a la Legislatura, según confirmó el candidato presidencial del espacio, Javier Milei , quien de todos modos no logró evitar un nuevo capítulo de sus internas por las dificultades para definir las nóminas en cada distrito.

El frente sumó otros 15 partidos provinciales, como fuerza republicana en Tucumán, la Libertad Avanza de la Rioja y Acción por una Democracia Nueva (ADN) de San Juan. Santa Cruz es la única provincia en la que Kikuchi, armador nacional del espacio, no logró acordar con fuerzas locales y no podrá armar listas legislativas.

"Llegaron tan al límite que tuvieron que pedirle un partido a un ex funcionario de Kicillof, que ahora va a ser candidato. Karina no lo soportó y los apartó", fue una versión de los libertarios enfrentados a Kikuchi, luego desmentida por el propio Milei.

El funcionario al que hacen mención es Fabián Luayzca, quien renunció como director de equipamiento en Educación de la provincia para sumarse a La Libertad Avanza y aportar el partido Unión Celeste y Blanco, del que es su presidente. Es el sello que utilizó Francisco De Narváez hace una década y luego fue pasando de manos en cada elección. Es lo que se acostumbra.

Los voceros de Milei negaron cualquier conflicto. "Kikuchi y Pareja renunciaron a la Junta Electoral bonaerense y no a la nacional, porque la legislación es distinta y no podrían ser candidatos. La gente que los reemplaza también responderá a ellos. No hay ninguna pelea", aseguraron a Letra P.

En la mesa chica de los libertarios señalan que la candidatura de Pareja a legislador de la provincia de Buenos Aires está firme, mientras que la de Kikuchi aún se discute. "Por las dudas, le pedimos que renunciara a la Junta", explican. Otras figuras del espacio creen que fue una excusa que encontró Karina Milei para sacarle la lapicera y castigarlo por incorporar a Luayzca.

La versión de un castigo a Kikuchi creció además cuando se supo que su reemplazante en la junta electoral no será alguien de su confianza, cómo se había informado en su entorno, sino la madre de Milei, Alicia Luján Lucich. A Pareja lo sustituirá Julián Ackerman.

Lo cierto es que problemas jurídicos como el de Misiones podrían continuar por la presión a los jueces electorales de los gobiernos locales, temerosos de perder legisladores por el arrastre de votos de Milei a sus candidatos. Por eso los detractores de Kikuchi y Pareja insisten en que es clave tener los papeles en regla y elegir a las figuras correctas. Supervisan los borradores que se filtran en los grupos de Whatsapp.

Ex asesor de Domingo Cavallo, Kikuchi se acercó a Milei el año pasado y logró convertirse en su principal armador nacional tras ganarse la confianza de Karina, quien además de la hermana del candidato es su mano derecha y decisiva en la definición de sus vínculos. Es capaz de desfilar en los actos

Los reproches a su tarea crecieron por la tanda de fracasos en las elecciones provinciales, en las que sus candidatos no lograron llegar a 10 puntos. La única excepción fue Martín Menem en La Rioja.

Milei exhibió su molestia con Kikuchi y lo obligó a excluir algunos derrotados de las listas nacionales, como el neuquino Carlos Eguía, quien enterado de que no sería candidato calificó al diputado como "loco", "enfermo" y "basura". Denunció además que el excavallista vende candidaturas.

Pareja también tiene un pasado peronista: trabajó junto a Emilio Monzó en la construcción del PRO en la provincia de Buenos Aires, donde ahora recluta candidatos para Milei y arma la campaña a gobernadora de la diputada Carolina Piparo. Quiere ser legislador provincial.