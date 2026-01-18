Quién es quién entre los políticos señalados en el AFA-gate

Las diferentes investigaciones que apuntan contra los principales directivos de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), entre ellos Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino , pusieron sobre la mesa nombres poco conocidos, pero que revelan un entramado de relaciones con la política tradicional.

La participación de exfuncionarios o personas con domicilio en Santiago del Estero ligadas a Toviggino lleva la trama hasta el exgobernador de la provincia Gerardo Zamora , mientras que los allanamientos a Javier Faroni y el protagonismo del propio tesorero de la AFA pusieron la lupa sobre Sergio Massa . En tanto, Tapia recibió el respaldo del gobierno de Axel Kicillof .

Nacido en Rosario, pero santiagueño por adopción, Toviggino es el hombre fuerte de la AFA, tesorero y referente de los clubes del interior , como presidente ejecutivo del Consejo Federal.

Desde el club Comercio Central Unidos, ubicado en la capital santiagueña, escaló hacia la Liga Santiagueña de Fútbol, al tiempo que aceitaba sus relaciones con Daniel Zamora , el hermano menor del exgobernador, ahora diputado provincial, que tenía un local dedicado a la venta de repuestos de motos. Igual que Toviggino, Daniel Zamora tiene pasión por los autos antiguos.

El desembarco fuerte de Toviggino en la AFA se dio en 2016, cuando la FIFA intervino para designar un Comisión Normalizadora, tras la escandalosa elección de diciembre de 2015, que enfrentó a Marcelo Tinelli con Luis Segura y terminó igualada en 38 votos, a pesar de que había 75 asambleístas presentes .

Aquel episodio derivó en el nombramiento de la Comisión que puso como presidente a Armando Pérez (Belgrano de Córdoba) y como vicepresidente a Javier Medín, un abogado muy cercano a Mauricio Macri. Como secretaria quedó Carolina Cristinziano -hoy vicepresidenta primera de Rosario Central- y como Tesorero, Toviggino.

El santiagueño había llegado con el apoyo de Zamora y también del operador judicial del macrismo Daniel Angelici. Pero otra figura clave en su ascenso fue la de Guillermo Raed, empresario y presidente honorario del Club Atlético Mitre de Santiago del Estero. Raed fue fundador de ProduNoa, la empresa que produce la gaseosa Secco. La marca auspicia a una larga lista de equipos de fútbol del interior.

Dirigentes que protagonizaron la fallida elección de 2015 aseguran que, con su peso como sponsor, Raed influyó para conseguir votos en favor de Segura, que sacaron de la cancha a Tinelli y terminaron con el ascenso de Toviggino a la Comisión Normalizadora y, más tarde, con la consagración de Tapia como presidente de la AFA.

Aquella lista de 2017, que encabezó Tapia, tuvo a Angelici como vicepresidente primero y a Raed en tercer lugar. Ya en 2020, Tapia fue reelecto y el empresario santiagueño también quedó como vicepresidente por los clubes del interior, mientras que Toviggino fue designado tesorero.

La relación con Sergio Massa

El fútbol puso en el camino de Toviggino también a Sergio Massa. Hace más de dos décadas que el exministro de Economía se involucró en la política del Club Atlético Tigre. Aunque nunca fue presidente de la institución y apenas llegó a ser vocal, tuvo un rol decisivo en el manejo del club que lo acercó mucho a Toviggino, en particular durante el peregrinaje de Tigre por los torneos del ascenso.

El vínculo entre ambos se hizo muy estrecho. En 2020, Toviggino fue nombrado en la Secretaría General de la Cámara de Diputados con categoría A-2, una de las más altas del Congreso. Massa era, entonces, titular de la cámara. El contrato fue dado de baja a principios de 2024 por la administración de Martín Menem.

El vínculo con Gerardo Zamora

Zamora y Massa solían encontrarse en Pinamar cada verano, donde compartían charlas políticas y algunos momentos familiares. En 2025, ambos coincidieron en el balneario Casa Mar, por donde pasaron también otros dirigentes. El santiagueño, poco afecto a la relación con los medios, se animó incluso a posar distendido para las fotos veraniegas de una nota.

Algo cambió este año. Zamora estuvo en Pinamar, pero mantuvo un perfil bajísimo. Dicen que se dedicó a la familia. Su imagen no apareció en ningún lado. A Massa tampoco se lo vio demasiado. Las causas de la AFA son un llamador para las preguntas de cualquier periodista de recorrida por los balnearios. Ni Massa ni Zamora tienen voluntad de responderlas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dhferreiro22/status/962043937786535937&partner=&hide_thread=false En la querida Provincia de Santiago del Estero junto al Presidente Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Raed. Visita al Sr Gobernador Dr. Gerardo Zamora con importantes anuncios, para el fútbol de la Provincia y la región. pic.twitter.com/MtxepKkhHn — Daniel Ferreiro (@dhferreiro22) February 9, 2018

Algunos dirigentes cercanos a ambos dicen que, además, el vínculo entre el exgobernador y el exministro no atraviesa un buen momento. Se revolean la relación con Toviggino e incluso se acusan de hacer operaciones cruzadas. El nombre de Zamora empezaba a asomar como un posible candidato del peronismo para 2027. Era uno de los elegidos por Cristina Fernández de Kirchner. El escándalo AFA puede barrer con las dos posibilidades.

Los opositores a Zamora aseguran que Toviggino no mueve un dedo sin el aval de los hermanos. En el entorno del exgobernador dicen, por el contrario, que Zamora no tiene ninguna vinculación con las causas judiciales ni con el entramado de sociedades que se le endilgan al tesorero de la AFA.

Al margen, Zamora recibe con gusto la designación del Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, como sede de partidos importantes del fútbol argentino. Dice que es bueno para la provincia.

La novela de Javier Faroni

A fines de 2025, según una investigación del diario La Nación una empresa autorizada por la AFA para recolectar sus ingresos alrededor del mundo habría desviado fondos millonarios a sociedades vinculadas a los dirigentes de la entidad.

La empresa se llama TourProdEnter y es la encargada de la representación comercial de la Selección argentina en el exterior. Está a nombre Erica Gillette, esposa del productor teatral Javier Faroni, exdiputado provincial por el Frente Renovador. Según la investigación, la firma administró cerca de 260 millones de dólares provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos.

A raíz de esa investigación, por pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez federal Luis Armella dispuso una serie de allanamientos en la sede de la AFA y en el domicilio de Faroni. Todo sucedió en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de activos.

Como contó Letra P, esa investigación desató una guerra judicial entre el juez Federico Villena, Armella y la fiscal. La Cámara Federal de La Plata resolvió la pelea de competencia en favor de Villena. Sin embargo, Armella quedó a cargo de la investigación durante algunas semanas porque Villena se fue de vacaciones. En ese marco se sucedieron los allanamientos y trascendió que el magistrado había citado para el lunes 19 a Faroni.

El empresario y la esposa se adelantaron y se presentaron en el juzgado este viernes 16 junto al abogado Maximiliano Rusconi para constituir domicilio y ponerse “en conocimiento de la investigación”. Faroni no está imputado en la causa ni fue llamado a indagatoria. En su entorno dijeron a Letra P que “no tiene nada que ver” con la investigación de Sur Finanzas.

En tanto, su vinculación con la política parece haber quedado congelada. Faroni se acercó a Massa en pleno armado del Frente Renovador. En 2015 fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires y, en 2019, recaló en el directorio de Aerolíneas Argentinas, durante el gobierno de Alberto Fernández. En el massismo dicen que la relación “se fue diluyendo” a partir de que Faroni se fue del partido, en 2021, para dedicarse a la actividad privada, que resultó exitosa por su vínculo con la AFA. Lo mismo dice Rusconi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataDiario/status/2009047943634952654&partner=&hide_thread=false AFAGATE: ADVIERTEN QUE LA FALSA ACUSACIÓN A MASSA ESTÁ VINCULADA CON EL INTERÉS POR IMPONER LAS SAD EN EL FÚTBOL



El abogado penalista Maximiliano Rusconi despegó al exministro de Economía Sergio Massa de la causa impulsada por sectores del gobierno libertario y conocida… pic.twitter.com/qGsLiB1GvY — Data Diario (@DataDiario) January 7, 2026

Los otros nombres de Santiago del Estero

En investigaciones ligadas al tema AFA también aparecen otros nombres vinculados con Santiago del Estero: Marcelo Saracco, Enzo Fabián Trungellitti, Luis Fiad y Francisco Capurro.

De acuerdo con La Nación, antes de contratar a TourProdEnter LLC, la AFA utilizó como intermediaria a la empresa Odeoma Gestión SL, una firma española que tiene como socio a Marcelo Saracco, oriundo de Santiago del Estero. Saracco fue compañero del colegio de Zamora. En la provincia hay quienes lo señalan como “un prestanombre”.

Ligado a la misma firma aparece Enzo Fabián Trungellitti, que figura como administrador de la sociedad Espresso Perfetto SL, un bar que fue adquirido por Odeoma. Trungellitti fue funcionario de la administración de Zamora hasta 2022.

Otro hombre de Santiago del Estero aparece en la causa por presunto lavado de dinero y utilización de testaferros que lleva el juez Marcelo Aguinsky por la compra de una mansión ubicada en Pilar, valuada en 20 millones de dólares. Los investigadores presumen que pertenece a Toviggino. En los papeles, la propiedad está a nombre de una SRL que emitió poderes a varias personas para que la administren. Aguinsky es un juez cercano a Patricia Bullrich.

Entre los administradores figura Francisco Alejandro Capurro. Fue designado en 2014 en la Dirección General de Secretaría Privada, Despacho, Ceremonial y Protocolo del Senado, cuando Zamora era presidente provisional de la cámara. En el entorno del santiagueño dicen que el exgobernador no lo conoce.

Otra figura que apareció en la trama fue el tesorero de Central Córdoba, Luis Fiad, que fue subsecretario de Presupuesto y Hacienda de Santiago del Estero hasta fines de 2025. Fue el encargado de avalar transferencias millonarias de fondos públicos para el club Central Córdoba. La entidad, ligado a Toviggino, tuvo un crecimiento futbolístico espectacular en los últimos años y llegó a jugar la Copa Libertadores. En la provincia aseguran que el fomento del deporte es política de Estado.

El respaldo de Axel Kicillof a Chiqui Tapia

En medio de la tormenta mediática y judicial llamó la atención una foto que consiguió Tapia en Mar del Plata con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Los tres se encontraron el domingo pasado en el restaurante del Balneario 12, un clásico del ambiente del fútbol, ubicado en Punta Mogotes.

G-eeIMeXcAA5rUJ Chiqui Tapia con Carlos Bianco y Pérez Teruel en el Balneario 12.

Según explicaron fuentes del gobierno bonaerense a Letra P, el encuentro fue casual y Tapia pidió sacarse una foto para “enviársela a un amigo”. Sin embargo, no es un detalle menor, dada la situación de Tapia. El titular de la AFA tiene una relación fluida con el gobierno de Kicillof ya que ocupa la presidencia de la CEAMSE desde enero de 2025 a propuesta de la provincia de Buenos Aires.

Hasta ahora, ni Kicillof ni los intendentes que pesaron en su designación piensan pedirle la renuncia dado que, pese a las investigaciones que lo tienen en la mira, Tapia no tiene ninguna imputación judicial formal en su contra.