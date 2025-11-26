Chiqui Tapia, el dueño del fútbol con banca del peronismo, vs. Verón y el oportunismo libertario

El escándalo de la AFA de Chiqui Tapia y el Estudiantes de Juan Sebastián Verón estalló el último jueves. No fue el primero ni será el último del juego de tronos que todos disputan, incluida la política tradicional -siempre atenta- que pone en la cancha a jugadores como el presidente Javier Milei y los gobernadores Axel Kicillof y Gerardo Zamora .

La lista es interminable. Lo ha sido desde el inicio de este deporte y este negocio, que se extiende hasta los confines del planeta, y permanecerá en tanto el fútbol siga concentrando en estas dimensiones la pasión, el dinero y la industria multimillonaria que moviliza. En Argentina, por recortar caprichosamente la visión, las fuerzas políticas no se pierden un segundo del AFA-gate, aunque cada una lo hace a su estilo: unos con estridencias y fuerte presencia en el plano digital y otros en las sombras que siempre permiten algo de reserva.

Las batallas deportivas o de escritorio libradas en los últimos tiempos en el fútbol argentino pusieron el foco en la conducción de Tapia y de su escudero, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , cuestionada abiertamente por Verón y por pocos (¿ninguno?) dirigentes más.

En Argentina prima un encorsetamiento simbólico: el peronista es populista, argento, asociación civil sin fines de lucro, popu, chori y guapo; el libertario es ultra conservador, devoto de Donald Trump, pro-SAD, sushi de palco y cagón. Cualquier cosa que esté en el medio no es tenida en cuenta, es de tibio. Por eso, la política en tiempos de grieta no se va a perder una mesa a la que siempre se sienta, a veces en la cabecera y otras en la segunda fila.

Cuando Tapia preguntó en la reunión informal que mantuvo con los representantes de los clubes el jueves pasado en la sede que la Liga posee en Puerto Madero si alguno se oponía a darle un reconocimiento a Rosario Central por haber sido el mejor de la tabla anual, no voló una mosca. Se abrió una cortina y apareció la cúpula rosarina con una copa: Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vecepresidenta) Jorge Broun (capitán), Ángel Di María (la estrella) y Ariel Holan (DT). A las pocas horas Estudiantes emitió un comunicado en el que advertía que aquella premiación no fue sometida a votación y desató la guerra.

central La AFA designó a Rosario Central Campeón de Liga.

Los hechos siguieron con chicanas en las redes, una desconocida normativa para que el club de La Plata le hiciera el pasillo de honor a Central en los octavos de final de la Copa de la Liga (ciencia ficción, justo se enfrentaban), el gesto de dar la espalda en esa suerte de homenaje "al campeón", la aparición de un reglamento que sancionaría a los protagonistas y una conversación pública y mediática que fue de las amenazas de Toviggino a los cruces menos pensados, incluyendo un sofisticado aunque amateur revisionismo histórico.

veron

¿Javier Milei? Pincha

Tras el espaldarazo al pasillo de honor, la tropa mileísta salió con todo a defender la escuela de Estudiantes. Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Verón, todos, nuevos ídolos de la administración libertaria. Dos días después de ese partido, Milei

-socio de Boca Juniors-, fiel a su estilo, redobló la apuesta y recibió en su despacho al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, con una camiseta de Estudiantes colgada en una silla.

Milei Javier Milei colgó en su despacho una camiseta de Estudiantes de La Plata.

El Gordo Dan, Agustín Romo y buena parte de la plana mayor digital libertaria bancaron al Pincha y defendieron sus valores históricos: el culto al esfuerzo, al trabajo, a lo colectivo por sobre lo individual, a la humildad y a la organización. Cabe preguntarse si el Gobierno dio un giro de 180 grados, se convirtió en todo lo que desprecia y nadie se enteró o sólo reforzaron esas premisas porque enfrente estaba el "abominable" peronismo, encarnado en la figura de Tapia, pero que incluye a los zurdos, kukas, comunistas, corruptos y ventajeros.

A principio de año, el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) explotó en la conversación pública por una idea de Verón que no era exactamente eso, pero que pocos intentaron descifrar bien, mientras otros hicieron poco para aclararlo. “El club es de los socios” fue bandera del peronismo/kirchnerismo/chiquitapismo contra la propuesta de Verón y el oportunismo libertario de “dejar que cada club decida”. Todo a una licuadora y que salga lo que salga. Por supuesto, no iba a ser nada clarificador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1992700267507384394?s=20&partner=&hide_thread=false Club con huevos pic.twitter.com/hYwhHExPON — DAN (@GordoDan_) November 23, 2025

Tapia-Toviggino y la protección del peronismo

Además de ser el presidente de la AFA, Tapia está al frente de la Ceamse por decisión del gobernador Kicillof. Es el ente que se encarga de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es una tarea en la que no se lo observa a Tapia en el día a día, pero que le permite tejer redes con otro sector importante de la política territorial, como son los intendentes del conurbano. Hace poco repartió camisetas de la Selección tras una actividad compartida con los jefes comunales Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Otermín (Lomas de Zamora).

Tapia está casado con Paola Moyano, hija del histórico dirigente sindical Hugo Moyano. Como presidente del club Barracas, hizo su carrera dirigencial en el ascenso hasta llegar a ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo de la AFA en representación del ascenso. La poderosa liga del interior, con cientos de equipos que se vieron representados en su figura, subido a caballo de un pesado como Moyano y otro como Daniel Angelici en plena crisis del fútbol nacional, lo pusieron en el trono de hierro en marzo de 2017.

Tapia intendentes Chiqui Tapia con intendentes del conurbano.

El vínculo Tapia-Kicillof

En diciembre del año pasado, Tapia y Kicillof suscribieron un acuerdo que incluye la concesión del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata para ser utilizado para partidos de la Selección Argentina y otros eventos futbolísticos del ámbito local e internacional. La AFA se hará cargo de la administración del predio, de la construcción de un centro de alto rendimiento y de la organización de eventos musicales y espectáculos, que antes gestionaba la provincia.

Hace poco más de un mes la Asamblea de la AFA aprobó el cambio de nombre del estadio que pasó a llamarse “Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, con el agregado del hito de la gestión Tapia: la tercera. La administración del fútbol contará en la provincia con otro lugar para albergar las actividades nacionales pero, además, para consolidar una alianza con un sector del peronismo que enfrenta abiertamente a Milei, el defensor de las SAD.

tapia kicillof La AFA se hará cargo de la administración del Estadio Único de La Plata.

Pablo Toviggino, la Mano del rey

Toviggino es tesorero de la AFA, pero su carrera se apoya en el envidiable poder conseguido en el fútbol del interior. Como presidente del Consejo Federal, fue quien le reunió los votos de las provincias al Comandante Tapia -así lo llama- para poder llegar al poder. Desde Santiago del Estero consolidó una alianza con el gobernador Gerardo Zamora y mantiene un fuerte vínculo con Sergio Massa.

Es un peronista tradicional, con contactos judiciales a los que llegó en su momento de la mano del expresidente de Boca Angelici. Durante el gobierno de Mauricio Macri logró obtener una de las cuatro sillas en la Comisión Normalizadora que intervino la AFA tras el escándalo del 38-38. De aquel panel también formó parte Cristinziano, junto al macrista Javier Medín y el expresidente de Belgrano de Córdoba Armando Pérez. Provocador serial en X, nadie conoce la voz de Toviggino, pero se lo lee temible y amenazante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TovigginoPablo/status/1991618416076079245?s=20&partner=&hide_thread=false Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

Es, además, quien tiene una fuerte influencia en las designaciones arbitrales en el ascenso, desde donde emergieron en los últimos años Barracas, Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero a la Primera división, y Club Atlético Mitre y Güemes de la misma provincia en la Primera Nacional. El distrito gobernado por Zamora también inauguró en 2021 el monstruoso estadio Madre de Ciudades, designado sistemáticamente para las definiciones de casi todas las competencias nacionales.

Toviggino Massa Sergio Massa y Pablo Toviggino.

Con todo, nunca se vio a Kicillof ni a Zamora manifestarse en apoyo o respaldo a la conducción de Tapia. No hablan públicamente de los arbitrajes, la organización de los torneos, los escándalos que inundan portales y pantallas. Uno se ocupa de gobernar Buenos Aires y tratar de controlar la interna con el kirchnerismo, mientras el otro hace su juego y amaga con la colaboración directa de sus legisladores con el gobierno libertario. ¿Fútbol? ¿Qué es eso?