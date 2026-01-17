TEMPORADA DE ROSCA

Guillermo Michel le pide al peronismo que se libere del ambacentrismo y construya mirando a las provincias

Dice que el proyecto del PJ debe superar “la visión de los piquetes y la asistencia social”. Kicillof, presidenciable con condiciones. El '27 en Entre Ríos.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Guillermo Michel pide un peronismo que mire a las provincias y se libere del ambacentrismo.&nbsp;

Guillermo Michel pide un peronismo que mire a las provincias y se libere del ambacentrismo. 

Guillermo Michel comenzó el año con la misma impronta que eligió cuando saltó a la política. En diciembre asumió como diputado y eligió exprimir su alto perfil, capitalizando su relación con los medios para "dar voz a la agenda del PJ". Con la mira puesta en 2027, asegura que el peronismo de Entre Ríos llegará listo para la batalla electoral.

Notas Relacionadas
Atilio Benedetti, exdiputado por la UCR, es uno de los anotados para conducir el partido el Entre Ríos. 
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Atilio Benedetti: "No descarto conducir la UCR de Entre Ríos"

Por  Paola Robles Duarte

Después de un año sacudido por la interna partidaria y las elecciones legislativas nacionales, Michel arranca 2026 convencido de que el partido provincial ya saneó sus asuntos y de que está listo para recuperar protagonismo. Asegura que los resultados electorales dejaron en evidencia que “hay un solo peronismo en Entre Ríos y es el que representa al trabajo, no el de los candidatos muletos que armó el gobierno provincial”, en referencia a las listas que jugaron por afuera en octubre.

Las provincias unidas en el PJ

En su agenda se ocupa de temas como la reforma laboral o el reciente acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, pero siempre con el foco puesto en el impacto provincial.

Su mira apunta al PJ a nivel nacional. La reconstrucción de la que habla para el peronismo local está atada al rol que pretende jugar la provincia en las definiciones que se vienen. En esa línea, se puso al hombro la tarea de instalar la necesidad de un peronismo con foco en los territorios del interior, alejado del ambacentrismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2010803970051113377&partner=&hide_thread=false

“Todos los dirigentes del país tienen que representar al peronismo de las provincias. Todo el tiempo estamos discutiendo eso, lo que está claro es que no se puede pensar un proyecto nacional si solo se piensa el peronismo con la visión del AMBA”, sostuvo en diálogo con Letra P. “No se puede ganar una elección así. No podemos pensar un proceso político potente que gane solo con esa visión de los piquetes y la asistencia social”, agregó.

En sus planes para 2026 incluye el reposicionamiento del peronismo provincial como opción electoral y “volver a tener injerencia en el esquema nacional”. Para el diputado, “el PJ entrerriano perdió protagonismo en años anteriores porque no estuvo bien representado. Por eso no ocupó un lugar en la toma de decisiones”.

¿Axel Kicillof 2027?

Con ese esquema de construcción, Michel sostiene que cualquier gobernador del peronismo podría ser presidenciable en 2027. “Lo que queremos es que quien sea candidato represente a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires”, apunta.

En ese sentido, condiciona la eventual candidatura de Axel Kicillof y asegura que el gobernador de Buenos Aires podría ser el candidato del PJ “siempre y cuando defina su estrategia política para representar a todo el país, no solo a Buenos Aires”.

Michel circunscribe cualquier movimiento futuro a una definición que entiende urgente: encontrar un liderazgo partidario. “Primero, el peronismo necesita un líder, que es lo que ahora no tenemos”, sostuvo.

Un intendente candidato en Entre Ríos

El diputado esquiva definiciones sobre su participación electoral en las ejecutivas provinciales del año que viene. No descarta ni confirma su candidatura, pero responde que “hay personas en mejores condiciones, con más conocimiento territorial”.

michel y pichetto diputados
Michel asumió en diciembre como diputado, en el bloque de Unión por la Patria.

Michel asumió en diciembre como diputado, en el bloque de Unión por la Patria.

En ese sentido, asevera que en 2027 el candidato del peronismo en Entre Ríos tiene que ser un intendente. “La propuesta del peronismo la tienen que encabezar dirigentes que representan la territorialidad, los intendentes que gobiernan con superávit”, afirmó.

Anticipó que trabajará para que “uno de los dirigentes del peronismo, intendente o exintendente" sea el candidato a la gobernación. “Lo voy a apoyar para que el peronismo vuelva a representar la visión mayoritaria de los entrerrianos”, cerró.

Temas
Notas Relacionadas
Rogelio Frigerio junto a representantes de la UIER y el Consejo Empresario. El Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la reforma laboral.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: el Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la baja de Ganancias y espera más motosierra

El empresariado prioriza la modernización de la normativa por sobre el costo fiscal. “En todo caso, deberá seguir achicándose el gasto público”, apuntan.
Javier Milei recibió el miércoles en la Quinta de Olivos a representantes de Las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos.
TERRITORIALES VS. DIGITALES

Los jinetes de las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos llegaron hasta la Quinta de Olivos

Tras el desfile en Diamante, Javier Milei los convocó y les dio su respaldo. La agrupación había sufrido el desaire de las autoridades libertarias locales.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Julián Galdeano, disfrutando del patio de su casa ubicada en la localidad santafesina de Funes
SANTA FE | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Julián Galdeano: "El adversario de Unidos es el peronismo"

Por  Álvaro Maté
Toto Caputo celebra sl superávit, pero no cumple con el FMI y mete deuda bajo la alfombra
MOTOSIERRA AL LÍMITE

Caputo celebró el superávit fiscal de 1,4% del PIB en 2025 y prometió más ajuste y rebaja de impuestos

Por  Lorena Hak
El gobierno de Axel Kicillof llegó a un acuerdo con gremios estatales 
HABÍA PLATA

Kicillof duplicó la oferta salarial y cerró un acuerdo con estatales y docentes para evitar conflictos

Por  José Maldonado
Martín Maccarone, el responsable de obras públicas de Toto Caputo
BLANQUEO LABORAL EN EL MINISTERIO

Un macrista asume en Obras Públicas y el secretario fantasma de Caputo se va sin haber sido nombrado

Por  Antonio Rossi