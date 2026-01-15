Ganó Clarín: la AFA renovará el contrato con Torneos por el fútbol del ascenso

La entidad que rige los destinos del fútbol argentino había anunciado la rescisión del contrato el 25 de noviembre, justo un mes antes de la fecha de vencimiento del mismo, estipulada para el 31 de diciembre. El anuncio se hizo apenas se desató la embestida judicial en la causa Sur Finanzas , que generó un efecto dominó en los tribunales y tuvo una espectacular cobertura mediática.

Tapia olfateó que el despliegue que los medios –en particular, el Grupo Clarín – le daban a la causa estaba directamente vinculado con el vencimiento del contrato de televisación de los partidos del ascenso. Por eso, la AFA decidió adelantar el anuncio de la rescisión del vínculo y filtrar que barajaba la posibilidad de que la transmisión de los partidos quedara en manos de una plataforma propia, AFA Play .

Sin embargo, puertas adentro de la institución hubo dirigentes que advirtieron que la televisación requería de una inversión multimillonaria, que Torneos ya tiene montada y aceitada, y que no sería redituable para la entidad. Por eso, la posibilidad de que AFA Play se hiciera cargo de la transmisión de los partidos quedó descartada hace semanas.

Otra opción que apareció de nuevo en el horizonte fue la de entregarle los derechos a DirectTV . La empresa del Grupo Werthein había manifestado su interés a mediados de 2025, pero la posibilidad también se cayó. El excanciller Gerardo Werthein fue el hacedor del acercamiento que Tapia tuvo con Karina Milei , a fines de 2024. Pero el vínculo volvió a tensarse un año después, ya con Werthein fuera de la Cancillería, de la que se fue en malos términos con Javier Milei.

Los contactos de la AFA con Clarín

A pesar de la tensión por las cuestiones judiciales, según pudo saber Letra P, los contactos entre la AFA y Torneos se retomaron el 7 de enero, justo un mes antes de la fecha prevista para el inicio de los torneos de la Primera Nacional y de la B Metropolitana. El acuerdo ya estaría cerrado y se anunciaría en los próximos días. Desde la casa madre del fútbol argentino aseguran que la renegociación fue un éxito.

Como publicó este portal, el contrato de la AFA con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen SA (TRISA) fue firmado en 2016 y modificado en 2019. En aquella última renegociación se pagaron 290 millones de pesos por la temporada terminada y se fijaron 350 millones de pesos anuales por la televisación de la Primera Nacional y la B Metropolitana. Esa cifra explica el nivel de tensión que se generó con la rescisión anunciada. Se trata de un negocio millonario.

Resta saber, ahora, si el nuevo acuerdo con Clarín tendrá algún efecto en las causas judiciales que involucra a los directivos de la AFA.