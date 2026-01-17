PJ bonaerense: peligro de guerra en 135 distritos y los números de cada tribu para dar batalla

Las tensiones entre el sector liderado por Axel Kicillof , y el kirchnerismo en Buenos Aires comienzan a prender señales de alerta en parte de la dirigencia que ve cómo una competencia interna por la conducción del PJ bonaerense podría derramar, además, en 135 batallas distritales por los PJ locales con consecuencias difíciles de prever.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ya le pidieron a la tropa distrital que empiece a armar listas en los PJ locales para estar listos en caso de que haya interna, mientras que el kirchnerismo rechazó esa movida. No obstante, una lista de unidad para la provincia tampoco garantiza que haya paz en todos los municipios.

En 2022 hubo 11 elecciones para dirimir la conducción de PJ locales. Cuatro años después, y con la interna recrudecida, el número se puede multiplicar, especialmente en aquellos territorios donde no gobierna el peronismo. Pero no solo en ellos: en municipios como La Plata, también podría haber competencia.

La orden rememoró la larga noche del cierre de listas de la elección bonaerense cuando Kicillof mandó a toda su tropa a armar listas propias en los distritos, en el momento que se complicaba la negociación de las listas seccionales. La diferencia es que en esta ocasión la orden salió con más tiempo. “No es porque vayamos a presentar listas nuestras en todos lados, pero hay que estar preparados por si no se logra la unidad”, explica un dirigente del MDF a este medio. El cierre de listas es el próximo 8 de febrero y la elección está prevista para el 15 de marzo.

Es que armar las listas para los PJ locales no es tarea sencilla. Además de poner una figura para la presidencia y la vice hay que completar 14 secretarías, 8 vocales titulares, 12 suplentes, 20 congresales titulares y 10 suplentes.

El kirchnerismo salió a rechazar la movida del kicillofismo. Para la diputada nacional Teresa García, “a los compañeros del MDF” se los ve “muy apurados”. “Le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”, dijo a Provincia Noticias la dirigente kirchnerista. En esa línea, sostuvo que su sector no está “instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia”. “La verdad es que nuestro espacio para nada está viendo o analizando esa posibilidad”, agregó.

Efecto derrame: 135 batallas locales

Un dirigente que intenta hacer equilibrio entre las tribus dio la voz de alarma. “Hay que buscar la unidad, una interna no solo implicaría competir por el PJ provincial, esa elección podría derramar a todos los municipios con consecuencias difíciles de prever, sería una locura en este contexto”.

Es que de haber dos o más listas provinciales, cada una de ellas podría tener su réplica en uno por uno de los 135 distritos, llevando al peronismo a una mega interna sin antecedentes. No obstante, una lista de unidad tampoco garantiza que no se de la competencia en algunos territorios donde es difícil llegar a acuerdos.

En 2022, sin elección provincial, hubo once internas locales. Se dieron en Ayacucho, Chascomús, Mar del Plata, San Miguel, Lobería, Magdalena, Necochea, Ramallo, San Isidro, Tres de Febrero y el Partido de la Costa.

En muchos de esos municipios la disputa podría repetirse. Los municipios no gobernados por el peronismo son los que presentan más complicaciones para acordar la conducción del partido debido a la falta de liderazgos claros. En cambio, donde hay intendentes propios éstos suelen retener la conducción partidaria, aunque tampoco nada lo garantiza y hay excepciones.

Un caso testigo es el de La Plata, donde el PJ está en manos de La Cámpora con Ariel Archanco como presidente y la intendencia la conduce Julio Alak, miembro del MDF y la mesa chica de Kicillof. No se descarta que el jefe comunal quiera ir por el partido. En municipios como Lanús, donde gobierna el camporista Julián Álvarez, un sector del MDF vinculado al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya hace campaña para juntar avales con sello propio.

Qué tiene cada tribu

El poder territorial a partir del manejo de los PJ locales está repartido entre los distintos sectores. El MDF de Kicillof conduce 55 de los 135, entre ellos se destacan municipios como La Matanza, Almirante Brown, Florencio Varela, San Martín e Ituzaingó. El kirchnerismo cuenta con 49, de los cuales 19 están en manos de dirigentes de La Cámpora con distritos como Quilmes, Lanús, Bahía Blanca, y Tres de Febrero.

Hay otro grupo que tiene al frente dirigentes que no están alineados con ninguno de los dos sectores o, al menos, no claramente. Son 22, entre los que se encuentran Escobar, Esteban Echeverría, Tigre y Hurlingham. El Frente Renovador de Sergio Massa, pese a no integrar el PJ, tiene figuras de ese sector al frente de 8 PJ locales: Bolívar, Chacabuco, General Alvarado, General Pinto, Patagones, Pellegrini, Presidente Perón y Tres Arroyos. Finalmente, solo un municipio se encuentra sin conducción formal: Saavedra.