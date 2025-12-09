La guerra judicial detrás de la pelea entre la AFA y Javier Milei

Mientras avanzan los allanamientos a las sedes de clubes de fútbol, la Justicia federal vive una verdadera guerra interna para ver cuál juzgado de Lomas de Zamora se queda con la causa en la que se investiga a Sur Finanzas , la financiera cercana al presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia , por lavado de dinero, entre otros delitos.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata será la encargada de definir la competencia de las investigaciones que llevan, en paralelo, el titular del juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena , y el magistrado subrogante del juzgado federal 2, Luis Armella .

La fiscal, en ambos casos, es Cecilia Incardona, que mantiene un fuerte enfrentamiento con Villena. Fue ella quien pidió, este martes, 33 allanamientos simultáneos que se hicieron sobre la sede porteña de la AFA ubicada en la calle Viamonte; el predio Lionel Messi , en Ezeiza; la Superliga Argentina de Fútbol, en Puerto Madero; y varios clubes de fútbol, entre ellos, Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo, Los Andes, Barracas Central, Deportivo Morón, Temperley y Excursionistas.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Armella, en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta maniobra de estafa y lavado de activos vinculada al Club Atlético Banfield, por un préstamo de dos millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., que nunca fue devuelto. En ese expediente están investigados Óscar Tucker , Federico José Spinosa , el Club Atlético Banfield, y Diego Figueroa Maraver (exapoderado de Auriga League).

En la investigación de Armella, que se inició el 18 de julio, Incardona planteó la existencia de un vínculo entre el Club Atlético Banfield y Sur Finanzas PSP S.A., propiedad de Ariel Vallejo , un hombre muy cercano a Tapia . La firma había sido allanada la semana pasada, en el marco de la misma causa. Durante ese procedimiento, la Justicia secuestró camiones de caudales y otros vehículos. El mismo día, Vallejo entregó su celular al juez Armella y brindó su clave de acceso.

Según Incardona, existe “un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A., y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.”

Este martes, Incardona y Armella avanzaron en la búsqueda de información en los clubes que fueron sponsoreados por Sur Finanzas o recibieron servicios financieros de la empresa. Lo mismo ocurrió con la sede la AFA. “El allanamiento avanza y confirma lo que venimos diciendo: entraron, revisaron, buscaron… y no encontraron nada. Porque no hay nada. La causa es ajena a la AFA. Es un tema de un sponsor, no del fútbol argentino. La AFA no es sujeto procesal en la investigación”, dijo el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, que patrocina también a Cristina Fernández de Kirchner.

Armella es juez federal de Quilmes, pero subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

La otra causa contra Sur Finanzas

En paralelo, tramita otra causa contra Sur Finanzas en Lomas de Zamora. La investigación está a cargo de Villena, titular del juzgado federal 1, y tiene como origen la denuncia formulada por la jefa interina de la Sección Penal Tributario de la División Jurídica de la Dirección Regional Sur de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que Sur Finanzas PSP (prestador de servicios de pago) habría recibido transferencias por 818 mil millones de pesos de parte de sujetos no categorizados, contribuyentes no confiables o monotributistas de escasa capacidad económica detectada.

La denuncia de ARCA fue recepcionada el 25 de noviembre por la fiscalía federal 2, de Lomas de Zamora, que encabeza Incardona. La fiscal inició una investigación preliminar, pidió a ARCA el envío de documentación respaldatoria y remitió la causa a sorteo. El azar la depositó en el juzgado de Villena, que tiene una evidente tensión con Incardona. Los delitos que se investigan en esa causa son evasión tributaria agravada, lavado de activos agravado y asociación ilícita fiscal.

Sorteado Villena, la fiscal planteó la incompetencia del magistrado. Según ella, la causa debió haber sido enviada al juzgado de Armella, donde había existía una investigación previa que, según su mirada, comprende a los mismos sujetos procesales. Con ese criterio, Incardona avanzó con el pedido de allanamientos de los últimos días.

En paralelo, Villena rechazó el planteo de incompetencia e Incardona apeló. El juez concedió la apelación y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En el escrito de rechazo, Villena descartó la supuesta conexidad entre las causas, cuestionó en duros términos a la fiscal, la acusó de hacer “fórum shopping” (término que describe cuando una de las partes busca deliberadamente un tribunal más favorable) y dejó de manifiesto el enfrentamiento.

“Desde que la señora fiscal recibió la denuncia de ARCA no hizo otra cosa que especular y manipular mediante los mecanismos descriptos, para que el expediente no tramitase en el Juzgado a mi cargo. Lo intentó por todos los medios, pero el azar del sorteo de causas evitó el fórum shopping buscado por la representante del Ministerio Público Fiscal. Ello, sin duda, es de una gravedad institucional inaudita”, dice Villena en el escrito. El juez acusó también a la fiscal de llevar adelante “una caza de brujas” contra su persona y aseguró que “no es la primera vez” que la fiscal se refiere a él de “formas vulgares y ofensivas” en el marco de un proceso penal.

Más allá de la pulseada personal, en la causa que recayó en el juzgado de Villena, la fiscal dirigió su imputación también contra Spinosa y el Club Atlético Banfield, entre otros, por lo que entendió que existe una “evidente conexidad objetiva y subjetiva” con la causa en trámite en el juzgado de Armella.

En este sentido, Villena consideró que la fiscal forzó la conexidad para sacarle el expediente. “La hipótesis delictiva trazada por la representante del Ministerio Público Fiscal difiere de la hipótesis delictiva denunciada por ARCA e incluso mezcla a los investigados” de la causa de Armella) “con los $818.000.000.000 que operaron las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP que nada tienen que ver con los investigados de la causa mencionada”, dice el juez. Ahora deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.

De fondo, la pelea de la AFA con Javier Milei

Es evidente que la investigación a Sur Finanzas genera una especial sensibilidad en el fuero de Lomas de Zamora, donde se libra la batalla judicial. La financiera tiene vínculos con el fútbol y con el poder político. Tanto Villena como Armella tienen varias causas de peso en su historial. Villena e Incardona tuvieron, además, otro duro enfrentamiento en la causa por el espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Villena, Incardona y Armella pelean por quedarse con una causa clave para el Gobierno.

La batalla judicial tiene como trasfondo la pelea entre la Casa Rosada y la AFA. Como contó Letra P, el gobierno de Javier Milei no tiene previsto avanzar de manera directa contra la entidad que rige los destinos del fútbol argentino en la previa del Mundial 2026, pero mira con expectativa el escándalo judicial, que también fogoneó a través de la denuncia de ARCA. El libertario entiende que es una buena forma de desgastar a Tapia sin golpear directamente al dirigente que se codea con Lionel Messi. En la Casa Rosada saben, sin embargo, que el sucesor de Julio Grondona es un hueso duro de roer. La AFA tiene relaciones más que aceitadas con el Poder Judicial.

El viernes, Milei esquivó una foto con Tapia en el sorteo del Mundial 2026, que se celebró en Washington. Había sido invitado personalmente por Donald Trump para presenciar el evento desde el palco presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1997513724719202635&partner=&hide_thread=false Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk.



Quiero agradecer, especialmente, a Felix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante. pic.twitter.com/cvhBprU64V — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 7, 2025

La sorpresa llegó después, desde Miami, donde Tapia se reunió con funcionarios y empresarios estadounidenses en una cena que se celebró en la mansión que Trump tiene en Mar-a-Lago. El titular de la AFA dialogó allí con Félix Lasarte, asesor de la comisión de Inteligencia de la administración republicana, entre otros. En la AFA se encargaron de deslizar, además, la posibilidad de que exista un encuentro con Trump en el futuro.