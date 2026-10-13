Presupuesto porteño: la obra pública de Jorge Macri recalentó el debate con Larreta y La Libertad Avanza

El ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, defendió el presupuesto 2027 en la Legislatura porteña y se desmarcó de LLA y Horacio Rodríguez Larreta por la inversión pública

La Legislatura porteña avanzó este martes con el debate del presupuesto 2027 de la mano del ministro de Infraestructura, Pablo José Bereciartua , quien recalentó la discusión por la ley de leyes porteña con desmarques respecto de La Libertad Avanza (LLA) y Horacio Rodríguez Larreta en materia de inversión pública.

Durante la segunda ronda de exposiciones ante la comisión de Hacienda, el funcionario expuso los principales proyectos que el gobierno de Jorge Macri tiene previsto impulsar el año que viene y tomó distancia de la parálisis de la obra pública a nivel nacional.

En la previa del año electoral, también se desmarcó del exjefe de gobierno, uno de los principales rivales del PRO en las urnas, respecto de la participación de la ciudad en los principales proyectos de infraestructura del distrito.

Cuando el Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto al parlamento local, anunció una inversión récord para la renovación y ampliación de la red de subterráneos de la capital. El texto prevé un financiamiento de alrededor de un billón de pesos tanto para la construcción de la línea F , cuya demora se convirtió en un blanco de críticas entre la oposición, como para el recambio de las formaciones de las líneas A, B y C.

A esa inversión se suman también los fondos destinados a la finalización de los trabajos de renovación de la Autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas, entre otros proyectos. En total, las obras de infraestructura representan el 18% de todos los fondos presupuestados por la administración macrista para 2027.

"Estamos enfrentando un pico histórico de inversiones en obras en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de intervenciones que estamos haciendo en este momento es récord y lo hacemos en un contexto donde no se están haciendo inversiones en la Argentina prácticamente", destacó Bereciartua durante su exposición en la Legislatura porteña. "Hay una recesión, se ve en los ingresos, pero la Ciudad continúa", agregó.

Aunque el ministro aclaró que la baja inversión a nivel nacional es lógica después de tres años de enfrentar un pico inflacionario del 200% y un clima de "total descontrol" en materia macroeconómica, su intervención funcionó como un gesto de diferenciación respecto del gobierno de Javier Milei en un contexto en el que LLA continúa acumulando reclamos por el abandono de la obra pública a nivel nacional.

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El texto incluye medidas de alivio impositivo



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Esa no fue la única oportunidad en que el titular de Infraestructura se desmarcó de la Casa Rosada. En otro tramo de su discurso, Bereciartua cuestionó que las obras de infraestructura se lean únicamente a través de un lente de equilibrio fiscal. "No todo es un tema de un excel que cierre", disparó y aseguró que si se sacrifican obras de mantenimiento o ampliación, como por ejemplo de la red de ferrocarriles, a fin de tener superávit financiero, "vamos a estar peor que ahora".

En este contexto, volvió a reclamar por la falta de participación de la ciudad en lo que refiere a la administración del tren Sarmiento e insistió con el pedido para que le transfieran la gestión de la línea a la capital. "Resuélvanlo o déjennos resolverlo a nosotros", planteó apuntando a la Casa Rosada.

El "riesgo LLA" para la línea F

Los bloques opositores suelen increpar al jefe de Gobierno porteño por las demoras en la construcción de la línea F de subte. Desde octubre de 2025, la licitación se postergó en tres ocasiones, hasta que finalmente, el pasado 2 de octubre, se abrió el primer sobre con las propuestas técnicas de los consorcios que buscarán hacerse cargo de la obra.

Pablo Bereciartua advirtió sobre la desconfianza de inversores respecto de la continuidad de la obra pública en el distrito y la peronista Claudia Neira apuntó contra LLA

Ante ese escenario, este martes, el ministro se refirió a la adjudicación de la línea F y planteó que las críticas e interpelaciones respecto de la obra desestiman las dificultades que supone activar una obra de este calibre en la previa de un año electoral. "Es un gran desafío hacerla porque seguimos siendo un país donde siguen habiendo preguntas sobre la continuidad política. Tenemos referentes que hablan de no hacer infraestructura y, en ese contexto, es difícil convocar a actores el sector privado [para que inviertan]", planteó.

Aunque evitó referirse de manera directa a la cúpula porteña de LLA, su mensaje fue interpretado como una crítica al modelo que impulsa el sello violeta en sintonía con la propuesta de la Casa Rosada. Fue la legisladora Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (PJ), quien recogió el guante por la advertencia del ministro y apuntó contra el partido de Milei.

TRIBUNA LETRA P | Presupuesto 2027: la Ciudad de Buenos Aires necesita despegarse del modelo nacional



La presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires cuestiona la mimetización del PRO con La Libertad Avanza



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"Puede decirle a los inversores que acá el único riesgo lo tiene con La Libertad Avanza, que cree que el Estado no tiene que invertir en obra pública", sentenció la dirigente peronista, que también apuntó contra Jorge Macri por desconocer, en tren de acercarse electoralmente al sello violeta, el impacto que la agenda libertaria tiene en el distrito en materia de infraestructura, pero también en términos de nivel de actividad.

"Vemos la necesidad de que, en algún momento, el jefe de Gobierno empiece a abrir los ojos y a hacerse cargo del daño enorme que el modelo nacional le está haciendo a la ciudad. Necesitamos políticas anticíclicas que no está haciendo", continuó Neira.

Ni Milei ni Larreta

La exposición de Bereciartua también desmarcó al gobierno macrista de la gestión de su antecesor respecto de la obra pública. El ahora legislador de Confianza y Desarrollo Horacio Rodríguez Larreta suele mostrarse como un duro crítico de la administración actual, en particular por el déficit de obras para el transporte.

El ministro aseguró que, a diferencia del exalcalde, que contaba con el respaldo del gobierno nacional para realizar grandes obras de infraestructura en la capital, Jorge Macri hoy carece de ese nivel de acompañamiento, de modo que la ciudad se ve obligada a absorber casi la totalidad de los costos.

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura porteño, se diferenció de la parálisis de la obra pública a nivel nacional

"¿Cuál fue la obra más grande que se hizo en la gestión de Rodríguez Larreta? El Paseo del Bajo. Costó un total de más de 700 millones de dólares. Dos tercios de esa inversión la puso la Nación", indicó el funcionario. El proyecto se llevó adelante durante la presidencia de Mauricio Macri, es decir, cuando la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña compartían el mismo color partidario.

"¿Cuánto cuesta la licitación [de la línea F] que abrimos el viernes pasado? 1.400 millones de dólares, el doble del Paseo del Bajo. Y, por ahora, lo estamos haciendo sin participación de la Nación", remató Bereciartua.