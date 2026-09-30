Jorge Macri presentó el presupuesto 2027: equilibrio fiscal y baja impositiva, pero con plata en obra pública

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , envió este miércoles el proyecto de Presupuesto 2027 a la Legislatura . El texto sigue la lógica de la administración nacional de preservación del equilibrio fiscal y baja impositiva, pero se desmarca con una fuerte apuesta a la obra pública y los servicios sociales.

Rumbo a los comicios del año que viene, en los que Macri irá por la reelección, con la ley de leyes porteña el oficialismo local ensaya un difícil balance entre los guiños a la agenda de desregulación y alivio fiscal de La Libertad Avanza (LLA), con quien espera cerrar una alianza electoral , y los gestos de diferenciación que le permitan preservar su propia identidad.

"Hoy presentamos en la Legislatura porteña el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enfocado en acompañar a la clase media porteña a través de medidas de baja impositiva y una fuerte inversión en subte", anunció Gustavo Arengo, ministro de Economía de la ciudad, a través de su cuenta de X.

Así, en el presupuesto, conviven una serie de bajas impositivas con una inversión récord en transporte y cuantiosas partidas para fortalecer la salud y educación. Son áreas que representan un talón de Aquiles para el presidente Javier Milei : a nivel nacional, suele enfrentar reclamos por la falta de financiamiento en materia sanitaria y educativa .

PRESUPUESTO CABA 2027 Hoy presentamos en @Legiscaba el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enfocado en acompañar a la clase media porteña a través de medidas de baja impositiva y una fuerte inversión en subte. Baja histórica del impuesto a las Patentes. Alivio fiscal… pic.twitter.com/BvS3xqWmNr

El próximo miércoles, el ministro de Economía asistirá al parlamento local para defender el proyecto de presupuesto 2027. Arengo inaugurará las exposiciones de funcionarios porteños en la Legislatura. El oficialismo prevé presentaciones de los ministros Fernán Quirós (Salud), Mercedes Miguel (Educación), Gabriel Mraida (Desarrollo Humano y Hábitat), Horacio Giménez (Seguridad) y Pablo José Bereciartua (Infraestructura). Se trata de los titulares de las carteras que concentran la mayoría de los fondos previstos para el próximo año.

En Fuerza por Buenos Aires (PJ) presionaban para que todos los ministros de la ciudad asistieran a la Legislatura para defender la ley de leyes 2027. En el oficialismo no cedieron ante el pedido, aunque una fuente del PRO al tanto de las conversaciones advirtió que el esquema pactado podría tener cambios.

Menos trámites e impuestos

Macri ya confirmó que espera llegar a un acuerdo con el sello violeta para las elecciones del año que viene. Con ese objetivo en mente, el oficialismo porteño trabaja para alinear sus propuestas con la agenda de la Casa Rosada, que tiene al achicamiento del Estado y el equilibrio fiscal entre sus principales pilares.

En este contexto, el alcalde presentó un proyecto de presupuesto 2027 que preserva el equilibrio en las cuentas públicas y que, al mismo tiempo, prevé una baja impositiva para familias y emprendimientos de mediana escala. La semana pasada, antes de que remitiera la nueva ley de leyes a la Legislatura porteña, Macri había anticipado que la iniciativa incluiría una "baja histórica de patentes" y beneficios fiscales.

Un presupuesto 2027 para la clase media. Seguimos bajando impuestos.



Además de la baja histórica de Patentes, eximimos del ABL durante todo el primer semestre a hoteles, restaurantes y librerías.



Eximimos a miles de PyMEs porteñas de la Contribución por Publicidad.



Reducimos… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 24, 2026

"La cuenta es simple: cada peso que gasta el Estado sale del esfuerzo de alguien. Por eso, nuestra obligación es gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos", sostuvo el titular del PRO porteño.

El gobierno de la ciudad estableció que, en 2027, no se registrarán subas de patentes: mientras que el 40% de los vehículos abonarán el mismo valor que en 2026, otro 50% pagará menos y el 10% quedará exento por la antigüedad del rodado.

El proyecto también prevé una exención de ABL para hoteles, restaurantes y librerías que regirá durante el primer semestre del año y de la contribución por publicidad para micro, pequeñas y medianas empresas que hayan facturado, en 2026, un monto inferior a $461 millones. Este último beneficio podría alcanzar a un total de 17.500 compañías.

Además, el gobierno porteño avanzó con una simplificación burocrática a través de la Ley Arancelaria 2027 al llevar a costo cero 18 trámites.

Subte, el plato fuerte

El PRO apuesta a llegar a los comicios en los que pondrá en juego su continuidad al frente de la ciudad con una red de subtes renovada. Por eso, destinarán alrededor de un billón de pesos para la construcción de la línea F y el recambio, durante el primer semestre de 2027, de las formaciones de las líneas A, B y C. Se trata de la inversión más alta de los últimos 20 años, es decir, desde que el partido amarillo se hizo cargo de la administración de la ciudad.

En la oposición solían cuestionarle a Jorge Macri las demoras en las obras para la línea F y el deterioro de la red subterránea que ya está activa. Su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a posicionarse como una de las principales voces críticas en este sentido.

Horacio Rodríguez Larreta era uno de los principales críticos de Jorge Macri por el deterioro de la red de subterráneos

En este contexto, la decisión de impulsar la inversión más alta de las últimas décadas para este sector pareciera ser no solo un gesto de diferenciación de LLA, sino también del exalcalde, que buscará volver a conducir el distrito el año que viene.

Además de la mejora de la red de subtes, el presupuesto 2027 también contempla partidas para completar los trabajos de renovación de la Autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas. En total, las obras de infraestructura representan el 18% del total del presupuesto 2027.

Educación y Salud, al tope de la agenda

La obra pública no es el único eje con el que Jorge Macri tomó distancia de Milei. La prioridad que concedió a la salud y la educación pública en la asignación de partidas también funciona como un contundente gesto de diferenciación con respecto a la Casa Rosada.

Para el próximo año, la administración porteña prevé gastos totales por casi $25 billones. De ese monto total, el 19,7% corresponde a la cartera que conduce Miguel, mientras que el área que encabeza Quirós se quedará con otro 16,5% de los fondos.

Le sigue la inversión en Seguridad. En línea con la política de "ley y orden" que viene impulsando en el distrito, el jefe de Gobierno destinará el 15% del presupuesto 2027 a la cartera que lidera Giménez.

En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Le moleste a quien le moleste.



Ley y orden. pic.twitter.com/lRIKs4XVye — Jorge Macri (@jorgemacri) September 29, 2026

Desde hace meses, el PRO viene endureciendo su perfil en el distrito con una sucesión de desalojos en la ciudad de Buenos Aires y operativos policiales en barrios populares. Según mediciones que manejan en Uspallata, esta agenda de control del espacio público ayudó, a su vez, a fortalecer la imagen pública del alcalde.