Presupuesto porteño 2027: el peronismo también quiere hacer valer sus votos y apunta a vivienda y empleo

A horas de que comience este miércoles el debate por el presupuesto 2027 en la Legislatura porteña , el peronismo también buscó marcarle la cancha al jefe de Gobierno, Jorge Macri , y lanzó un monitor online para cuestionar el proyecto del oficialismo, luego de que La Libertad Avanza planteara sus condiciones para acompañar el texto.

El bloque del PJ presentó esa herramienta digital para agitar el debate y apuntar a lo que considera una baja inversión en vivienda, subrayar la pérdida de empleo en la ciudad de Buenos Aires y el peso de la deuda sobre el total del presupuesto. De mínima, la bancada Fuerza por Buenos Aires reclama por mayor alivio fiscal para monotributistas para acompañar el proyecto del oficialismo.

La discusión por la ley de leyes porteña se inaugurará este miércoles con la exposición del ministro de Economía, Gustavo Arengo , en la comisión de Hacienda del parlamento local, pero los bloques opositores ya empezaron a desafiar el texto elaborado por el oficialismo.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) ya confirmó que su respaldo al proyecto quedará sujeto a la eliminación de secretarías y organismos públicos, este martes Fuerza por Buenos Aires salió a cuestionar la contracción del financiamiento para ciertas áreas sociales y expuso los ejes que buscarán priorizar en las sucesivas rondas presupuestarias.

En el contexto de la discusión del Presupuesto de la Ciudad, desde Fuerza por Buenos Aires presentamos https://t.co/bGH7zdA057 , un monitor en línea con herramientas para el debate. Desde ahí compartiremos información y los datos más relevantes de las rondas presupuestarias https://t.co/9mcPF60ziw

En particular, denuncian que, como contrapartida de estos retrocesos, el servicio de deuda pública escalará casi un 70% el próximo año. Solo en intereses, la ciudad prevé pagar $592.000 millones, más del cuádruple de lo que destinará al organismo de Vivienda porteño, una de las prioridades del PJ.

Política habitacional

Las políticas de vivienda ocuparán un rol prioritario en la agenda que la bancada peronista buscará impulsar durante el debate en comisión. Se trata de un tema que ya había ganado centralidad días antes de que el Ejecutivo remitiera el proyecto a la Legislatura, luego de que Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario, y el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta protagonizaran un cruce por los programas de urbanización de barrios populares: mientras el legislador de Confianza y Desarrollo defiende los beneficios sociales asociados a estas iniciativas, en el sello violeta abogan por su eliminación.

LLA y Horacio Rodríguez Larreta habían anticipado una fuerte puja por el lugar que tendrán las políticas de vivienda en el presupuesto 2027.

El oficialismo se muestra mucho más alineado a esta segunda postura. Es más, Jorge Macri ya había anticipado hace meses que no destinaría nuevos fondos para avanzar con la integración de villas, una decisión que le valió duras críticas del peronismo, que suele denunciar la falta de atención a los problemas habitacionales del distrito.

Ahora, Fuerza por Buenos Aires volvió a arremeter contra el titular del PRO porteño al cuantificar el retroceso de las políticas de vivienda previsto para el próximo año. Según el "monitor de presupuesto" que difundió Claudia Neira, presidenta del bloque peronista en la Legislatura, en 2027 las partidas previstas para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y el Instituto de Vivienda de la ciudad (IVC) se contraen un 17,2% respecto de 2026 en términos reales.

Según cifras de Fuerza por Buenos Aires, el presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) cayó 51,5% desde que asumió Jorge Macri

En particular, el peronismo denuncia un vaciamiento del IVC, el organismo encargado de implementar los programas de integración sociourbana como el del barrio Ricciardelli que se debatió esta semana en comisiones. Según señalaron, desde que asumió Jorge Macri en diciembre de 2023, la inversión real para este organismo cayó 51,5%.

Empleo y una coincidencia con LLA

En la previa de la discusión parlamentaria, el peronismo también advirtió por la caída del empleo formal en la Ciudad y exigió mayor asistencia para aquellos trabajadores que no se encuentran en relación de dependencia. En la bancada mayoritaria señalan que desde noviembre de 2023, se perdieron 44.955 empleos privados y cerraron 3138 compañías en la ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, el alivio fiscal impulsado por la administración macrista para pequeñas y medianas empresas y la baja generalizada de patentes se revelan insuficientes para el peronismo. Denuncian un retroceso del 12,3% en las partidas destinadas al sector trabajo, a la vez que abogan por que el gobierno local impulse también políticas de asistencia para trabajadores que debieron acudir al cuentapropismo para cubrir sus gastos.

Por eso, exigen al oficialismo que, de mínima, avance con la eximición del 100% de Ingresos Brutos para todos los monotributistas porteños. Hoy en día, el beneficio solo está vigente para todos los profesionales independientes y para aquellos no profesionales que presten servicios y se encuentren inscriptos en las primera tres categorías del régimen. Quienes están inscriptos bajo las categorías D a H, en cambio, gozan de una bonificación del 75% sobre el impuesto.

Claudia Neira, presidenta del bloque peronista en la Legislatura porteña, presentó un "monitor de presupuesto" y reclamó una eximición de Ingresos Brutos para todos los monotributistas

El reclamo peronista para llevar la alícuota de Ingresos Brutos a cero para quienes facturen servicios constituye el único punto de convergencia con la agenda de LLA. La bancada libertaria ya ratificó, este martes, que volverá a pujar por una mayor baja impositiva, que incluye una reducción del 10% del ABL y la eliminación de patentes para autos híbridos y eléctricos.

Transporte y una desmentida al Ejecutivo

Con el monitor difundido, el peronismo también buscó desmentir uno de los hitos del presupuesto 2027 que Macri envió a la Legislatura la semana pasada. Sucede que, mientras el oficialismo porteño anunció la inversión más alta de los últimos 20 años para renovar y ampliar el servicio de subterráneos y ubicó al transporte entre las prioridades de su agenda, el peronismo subrayó una caída real de las partidas destinadas a este sector.

Según las cifras difundidas por Fuerza por Buenos Aires, la inversión en transporte contemplada en la nueva ley de leyes disminuyó 13,2% en términos reales respecto de los fondos vigentes para 2026. Este retroceso -subrayan en la oposición- se da en paralelo a una fuerte suba de los boletos del transporte público.

La bancada que preside Neira también relativizó la importancia que el oficialismo concede a Salud y Educación. Advierten que los fondos para la cartera sanitaria aumentan nominalmente un 18,2% -por debajo de la inflación- lo que marca una caída en términos reales de casi el 3%. Educación, en tanto, se contrae un 0,6% en términos reales y en el bloque mayoritario recuerdan que, aunque hoy concentra el 19,7% del presupuesto total, esta área llegó a representar más del 26% antes de la llegada del PRO al poder hace 20 años.