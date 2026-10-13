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LLUEVE SOBRE MOJADO

Río Negro: Alberto Weretilneck apura a Milei para que repare los tramos más deteriorados de las rutas 151 y 22

Las intensas lluvias registradas el fin de semana expusieron el estado de los caminos en el Alto Valle. El tiempo pasa y el traspaso no termina de concretarse.

Por Letra P | Periodismo Político
Río Negro. Alberto Weretilneck le exige a Nación tareas mínimas en las rutas 22 y 151.

Río Negro. Alberto Weretilneck le exige a Nación tareas mínimas en las rutas 22 y 151.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weetilneck, volvió a reclamar a la administración de Javier Milei la realización de “tareas mínimas de mantenimiento y reparación” en las rutas nacionales 22 y 151, luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días en la zona del Alto Valle.

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El pedido del mandatario se produce en el marco de las gestiones que lleva a cabo la provincia para asumir la administración de ambas trazas luego de la firma con el Gobierno Nacional para la transferencia en agosto y su posterior aprobación en la Legislatura en septiembre.

“El proceso de traspaso no debe significar una interrupción de las obligaciones de mantenimiento”, advirtieron en un comunicado oficial desde el distro del norte de la Patagonia. “Mientras se completan los trámites, resulta indispensable garantizar condiciones seguras para los miles de rionegrinos que utilizan diariamente estas rutas para trabajar, producir, estudiar o trasladarse entre localidades”, recalcaron.

El pedido de Weretilneck sobre las rutas 22 y 151

Según pudo saber Letra P, la gestión de Weretilneck solicitó una intervención inmediata en los sectores afectados por las intensas lluvias, con trabajos “que permitan recuperar condiciones mínimas de circulación y reducir los riesgos de accidentes”.

Rutas deterioradas. Una de las situaciones más preocupantes se registró en los últimos días la zona de Puente 83.

Rutas deterioradas. Una de las situaciones más preocupantes se registró en los últimos días la zona de Puente 83.

Desde la administración provincial denuncian que una de las situaciones más preocupantes se registró en los últimos días la zona de Puente 83, donde “el deterioro de la calzada representa un serio riesgo para la seguridad de automovilistas, transportistas y vecinos”.

El gobierno Weretilneck confirmó la decisión de hacerse cargo de las rutas 22 y 151, pero con la necesidad de “establecer condiciones administrativas, jurídicas y operativas claras para concretar el traspaso, evitando asumir obligaciones pendientes que corresponden al Estado Nacional”.

La Legislatura de Río Negro aprobó en septiembre el convenio con la Casa Rosada para que la provincia se haga cargo de los caminos, pero con un detalle de magnitud: la provincia patagónica se haría cargo del financiamiento de las primeras obras tras la formalización.

Un reclamo permanente en Río Negro

Weretilneck confirmó semanas atrás el aval para avanzar con un crédito de hasta 60 millones de dólares otorgado por el Fondo Financiero para los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata). Hoy, las gestiones continúan y, de acuerdo con las estimaciones del gobierno provincial, la culminación del proceso de transferencia podría concretarse durante la segunda quincena de noviembre.

A partir de ese momento, y una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, Río Negro prevé iniciar un plan de intervención sobre los sectores que requieren respuestas más urgentes.

Desde la provincia recalcan que, hasta que se formalice el traspaso, la responsabilidad del mantenimiento es de Vialidad Nacional.

Desde la provincia recalcan que, hasta que se formalice el traspaso, la responsabilidad del mantenimiento es de Vialidad Nacional.

Desde la provincia patagónica recalcan que, hasta que se formalice el traspaso, la responsabilidad sobre el mantenimiento y la seguridad de las rutas continúa siendo de Vialidad Nacional.

Por ese motivo, desde el distrito insisten en que las tareas indispensables de conservación "no pueden quedar supeditadas a los tiempos administrativos del proceso".

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