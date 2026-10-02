Presupuesto 2027: la Ciudad de Buenos Aires necesita despegarse del modelo nacional

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis de su actividad económica pocas veces vista, generada en gran medida por los efectos del modelo económico nacional. Sin embargo, el presupuesto 2027 presentado por Jorge Macri sigue sin registrar la gravedad de la situación.

El modelo de Javier Milei aniquila día a día la economía de la Ciudad, sumiendo a familias enteras en la pobreza y destruyendo sistemáticamente a la clase media y su forma de vida. En efecto, desde noviembre de 2023 cerraron en la Ciudad 3117 empresas y se perdieron 104.090 empleos registrados.

Detrás de esas cifras hay miles de pequeños empresarios que tuvieron que bajar la persiana, comercios que hoy están vacíos, porteños que no encuentran trabajo y deben volcarse a las plataformas o a la venta ambulante. El propio jefe de Gobierno admite en el presupuesto que en 2027 la Ciudad crecerá incluso a un ritmo menor que el estimado a nivel nacional.

La razón es estructural: el 82,1% de la economía porteña se explica por el comercio, la gastronomía, los servicios profesionales y los servicios financieros, mientras que el magro crecimiento proyectado para el país se apoya principalmente en el sector agroexportador, la minería y la energía, sectores con una participación mínima en la estructura productiva de la Ciudad.

La crisis económica genera una crisis fiscal en la Ciudad que pocas veces vimos los porteños. El Gobierno de @JorgeMacri cerró el 2025 con déficit primario. Tuvo que usar el Fondo Anticíclico, y en 2026 la recaudación sigue cayendo pero no por una reducción real de impuestos. https://t.co/vve8CB87Eg pic.twitter.com/qC2Q2YuojI

La caída de la actividad económica ha destruido puestos de trabajo asalariado privado tanto a nivel nacional como en la Ciudad. Al mismo tiempo, crece la cantidad de monotributistas: entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se sumaron 169.000 nuevos adherentes en todo el país.

Se trata de personas que no necesariamente eligen trabajar de manera independiente, sino que son empujadas a hacerlo por un modelo que destruye el trabajo en relación de dependencia. Esta retracción de la actividad provocó en la Ciudad una estrepitosa caída de la recaudación: un 12% respecto de 2025 y un 25% respecto de 2023.

Lo recaudado por Ingresos Brutos, en particular, se desplomó un 30,6% frente a 2023. La coparticipación, por su parte, se redujo un 21,7%, y el acuerdo por el traspaso de la seguridad sigue sin cumplirse. Así, es muy posible que, como ocurrió el año pasado, el presupuesto que se presenta como superavitario termine siendo deficitario.

El presupuesto de Jorge Macri

Por ello, el Ejecutivo tiene el desafío de planificar y ordenar el presupuesto con la mirada puesta en las prioridades. La reactivación, la recuperación del empleo y el sostén de las actividades que hoy sufren las políticas de Milei son fundamentales, como también lo es una visión de futuro que una ciudad como la nuestra no puede resignar.

En este sentido, la Ciudad mantiene exenciones impositivas significativas para, entre otros sectores, la economía del conocimiento (42.000 millones de pesos) y el Distrito Tecnológico (192.000 millones de pesos). Si puede afrontar beneficios de esa magnitud, también podría contar con recursos para dejar de gravar a los monotributistas, que en la Ciudad son cada vez más.

Pero, una vez más, el presupuesto no incluye esa medida. Otro sector que requiere impulso y acompañamiento es la industria cultural, para la cual el presupuesto no contempla prácticamente ninguna medida. Tampoco hay articulación con el Banco Ciudad ni con el Ministerio de Desarrollo Económico -cuya participación en el gasto total sigue siendo de apenas el 0,5%- para impulsar una política crediticia agresiva hacia los sectores que producen y generan empleo.

¿Que tiene en común Jorge Macri con LLA?

Que no les importa en lo más mínimo la vida de la porteños. Ni el derrumbe de la clase media, ni las más de 2.800 empresas que cerraron, ni los 38.000 porteños que se quedaron sin trabajo. Solo los une querer ganar una elección.



Como… https://t.co/ejWRsSgtm0 — Claudia Neira (@NeiraClaudia) July 29, 2026

Recién ahora el oficialismo propone medidas de alivio fiscal para sectores como la hotelería y la gastronomía, después de haber perdido más de un año. Esas medidas podrían haberse implementado en 2025, cuando las propuso el diputado de nuestro bloque Matías Lammens.

En ese momento, todos los beneficios que planteaba su proyecto quedaron reducidos a una baja del ABL. Jorge Macri afirma beneficiar a la clase media, pero apoya un modelo nacional que en la Ciudad la destruye, tanto como a los pequeños empresarios y comerciantes porteños, y que endeuda cada vez más a los argentinos.

La hoja de ruta del peronismo

El endeudamiento es un problema acuciante para miles de ciudadanos y, además, un freno para la economía. Con esa preocupación, nuestro bloque logró aprobar, con el acompañamiento del oficialismo, un proyecto del diputado Leandro Santoro para el desendeudamiento de los porteños.

Sin embargo, el presupuesto que presentó el Ejecutivo no refleja la magnitud ni la gravedad del problema. Lo mismo sucede con su política de vivienda: el Jefe de Gobierno planteó que no iba a construir más viviendas para los pobres, sino que destinaría los recursos a la clase media.

Como advertimos, no hizo ni una cosa ni la otra: el presupuesto en vivienda baja, no hay políticas de alquileres para la clase media ni de acceso a la vivienda, y el ya casi inexistente presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) cae un 17%.

En simultáneo con este paquete, Jorge Macri envía a la Legislatura un proyecto de Emergencia Hídrica por el fenómeno de El Niño. El proyecto incluye la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para pagar subsidios a los afectados, sin una planificación clara para mitigar el impacto de El Niño ni una proyección para construir una ciudad más resiliente frente al cambio climático.

Si se lo lee junto con la caída general del presupuesto en vivienda, resulta alarmante que se dejen de lado las obras de infraestructura y urbanización necesarias en las villas y barrios populares, que serían precisamente algunas de las zonas más expuestas al fenómeno climático que preocupa al Ejecutivo.

Nuestro bloque va a discutir a fondo el proyecto en las rondas presupuestarias. La Ciudad necesita despegarse de la catástrofe en la que nos ha sumido el Gobierno de Milei. Tenemos los recursos, tenemos las capacidades: lo que hace falta es la voluntad política.

Claudia Neira es presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña.