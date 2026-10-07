Presupuesto porteño: el peronismo y LLA polarizaron el primer debate y dejaron al oficialismo en segundo plano

LLA y el peronismo protagonizaron fuertes cruces en la la primera reunión por el presupuesto 2027 encabezaba por el ministro de Economía, Gustavo Arengo

La Legislatura porteña inauguró este miércoles la discusión por el presupuesto 2027 , en una reunión de comisión signada por los cruces entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) por el plan económico de Javier Milei y la inversión en vivienda, que dejó en un segundo plano al proyecto del oficialismo capitalino.

El enfrentamiento entre ambos bloques opositores se dio durante la presentación del ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo , quien abrió la ronda de exposiciones de funcionarios ante la comisión de Hacienda por la ley de leyes 2027.

Luego de presentar los principales puntos del proyecto que el Ejecutivo envió la semana pasada al parlamento local, Arengo quedó relegado a un segundo plano en medio de los contrapuntos y pases de factura entre Fuerza por Buenos Aires y el sello violeta.

La bancada que preside Claudia Neira buscó nacionalizar la discusión y apuntó contra el impacto del plan económico del Presidente en la ciudad, mientras que LLA apuntó contra el peronismo por mantener una posición ambivalente con respecto a la baja impositiva en las provincias.

Hoy, junto al equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, presenté ante la @LegisCABA el Proyecto de Presupuesto 2027, con baja de impuestos, fuerte inversión en movilidad y orden en las cuentas públicas. El próximo año habrá una baja histórica en el Impuesto a las Patentes,… pic.twitter.com/4Zq6CZJAdV

El primer contrapunto entre ambos bloques llegó luego de que Neira cuestionara el impacto del plan económico de Milei en el empleo y nivel de actividad de la capital . La legisladora peronista indicó que, desde noviembre de 2023, cerraron 3117 empresas y se perdieron alrededor de 104.000 empleos registrados en el distrito. En este contexto, planteó que los esfuerzos del jefe de Gobierno para congraciarse con la Casa Rosada desestiman que las medidas de ajuste y el modelo productivo -enfocado en la minería y el sector energético -que impulsa la administración nacional termina siendo perjudicial para la ciudad.

"Venimos de presupuestos demasiado optimistas, basados en la fe que tiene Jorge Macri en esto que ahora llaman el 'modelo exitoso de estabilización' de Toto Caputo y de Milei, pero que hunde a la Ciudad en una recesión que no sabemos hasta dónde va a llegar", afirmó la titular de la bancada peronista.

Más allá de la caída de la actividad, Neira también advirtió por una baja real en los fondos coparticipables que llegan desde la Nación. "El 1,4% de coparticipación cae porque cae también la recaudación. Entonces, el plan exitoso de Milei no estaría siendo un muy buen negocio para la ciudad aunque Jorge Macri quiera ser libertario", continuó.

Enseguida, Nicolás Pakgojz -mano derecha de Pilar Ramírez, presidenta de la bancada libertaria en la capital- recogió el guante y apuntó contra la legisladora por desviar el foco del debate. "Nombró 15 veces al presidente Milei, 10 al ministro [Luis] Caputo y ninguna a Jorge Macri", dijo antes de lanzarse contra el peronismo por el envío de fondos a la ciudad.

El legislador recordó que la puja por los fondos que corresponden a la ciudad comenzó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando el exmandatario decidió quitarle un 1% de la masa coparticipable para auxiliar al gobierno bonaerense de Axel Kicillof en medio del conflicto que mantenía con la Policía provincial. La deuda con el distrito se extendió, de todos modos, durante la gestión libertaria pese a que en mayo pasado, el ministro de Economía y el alcalde porteño habían cerrado un acuerdo para normalizar los desembolsos en la ciudad.

Adorni y una chicana por vivienda

La Libertad Avanza y Fuerza por Buenos Aires también se cruzaron por las políticas de vivienda, uno de los ejes que marcará el debate por el presupuesto 2027 en la Legislatura porteña, tal como anticipó la discusión que protagonizaron Ramírez y Horacio Rodríguez Larreta en redes sociales por la urbanización de las villas.

En la reunión de comisión, Pakgojz volvió a insistir con la necesidad de achicar el Estado. La eliminación de secretarías y organismos públicos es una de las condiciones que el bloque libertario busca imponer al PRO para garantizar su acompañamiento a la ley de leyes del Ejecutivo.

En este sentido, el legislador insistió con su iniciativa para cerrar el IVC, encargado de diseñar e implementar los programas habitacionales en el terruño de los primos Macri, por considerar que la mayor parte de su presupuesto se destina a costear burocracia en vez de utilizarlo para financiar programas de infraestructura o créditos de vivienda.

La Libertad Avanza (LLA) impulsa el cierre del IVC en la ciudad y el peronismo salió a cruzarlo por el crédito del organismo que recibió un exfuncionario nacional.

La propuesta del sello violeta es fuertemente resistida por el bloque peronista, que ya advirtió por un creciente desfinanciamiento del organismo que conduce Diego Weck. Según señaló la bancada en su "monitor de presupuesto", una herramienta digital para dar seguimiento a la discusión por la ley de leyes y la distribución de las partidas, en el último año, los fondos destinados al IVC cayeron un 17,2% en términos reales y acumulan un retroceso del 51,5% desde la asunción de Jorge Macri.

Ante las acusaciones de LLA sobre la ineficiencia del organismo de vivienda, el peronista Diego Barroetaveña lanzó una chicana al partido de Milei y recordó que en 2008,la esposa del exjefe de gabinete Manuel Adorni accedió a un crédito social del instituto público para adquirir un departamento con cochera en Parque Avellaneda. "El IVC le resolvió cosas a algunas personas como Adorni, que tuvo un crédito del IVC que le permitió acceder a su primera vivienda", sentenció.

Mensaje para Kicillof y los intendentes

El cruce entre ambos espacios sumó un tercer capítulo cuando Juan Pablo Arenaza tomó la palabra. El alfil porteño de la senadora Patricia Bullrich retomó la agenda libertaria y pidió avanzar con una baja impositiva en el distrito. En este contexto, celebró que el peronismo porteño hubiera decidido plegarse a esta misma demanda, pero acusó al partido de mantener una posición ambivalente respecto del alivio fiscal en las provincias.

En esta línea, pidió a los legisladores de Fuerza por Buenos Aires que visiten la provincia de Buenos Aires y exijan al gobernador Kicillof y los intendentes del PJ que eliminen tasas municipales y tributos que se pagan las estaciones de servicio y los supermercados y que terminan impactando en el precio final para los consumidores.