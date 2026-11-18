Apenas el papa León XIV salió del país, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , le ordenó a la mesa política de la Casa Rosada que concentrara todos sus esfuerzos en intentar sancionar este año la reforma política y el Presupuesto 2027, dos proyectos que considera clave para conseguir la reelección de su hermano, el presidente Javier Milei .

El pedido de la mujer más influyente del Gobierno, en el que trabajan sobre todo el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el armador nacional libertario, Lule Menem , obligó al oficialismo a rediseñar parte de la agenda de noviembre. Eso incluyó la postergación hasta nuevo aviso de las cumbres entre La Libertad Avanza y el PRO y del congreso partidario previsto en Buenos Aires.

La última reunión entre representantes violetas y amarillos en Balcarce 50 fue el martes 20 de octubre, hace casi un mes. Las dificultades para coordinar las agendas de Santilli y los Menem, por un lado, y de Cristian Ritondo y Fernando de Andreis , por el otro, sumadas a los contratiempos por la visita del sumo pontífice, postergaron el encuentro previsto para principios de noviembre. La idea original era juntarse cada dos semanas.

Ahora, la segunda postergación responde a las prioridades que planteó la secretaria general de la Presidencia. “Por ahora no tenemos novedades, ni un encuentro previsto”, informaron tanto en el karinismo como en el macrismo.

A esa agenda se suman las indefiniciones entre LLA y el PRO después de seis reuniones. Tal como dio cuenta Letra P , la falta de un principio de acuerdo electoral entre Santilli, los Menem, Ritondo y De Andreis responde al choque de intereses entre Karina y Mauricio Macri .

En el plano legislativo, sin embargo, hubo un acercamiento este martes: el PRO anunció en un comunicado que apoyará la suspensión de las PASO. “También acompañamos la suspensión de las PASO”, afirmó el partido, que ratificó su reclamo por Ficha Limpia. El respaldo acerca al espacio de Macri a LLA en una de las prioridades de la Casa Rosada, aunque no supone un acuerdo electoral ni un aval a todos los puntos de la reforma.

El congreso no tiene fecha ni lugar, hasta nuevo aviso

Después de inaugurar la sede bonaerense del partido oficialista, paradójicamente ubicada en el barrio porteño de San Telmo, los armadores nacionales tenían previsto realizar este mes un último congreso de La Libertad Avanza. Como en los encuentros que organizaron bajo esa modalidad en todo el país, el objetivo era hacer una demostración de fuerza y alinear a funcionarios, dirigentes y aspirantes a competir en las próximas elecciones detrás de una misma línea política.

Pero, al igual que con las cumbres con el PRO, la cúpula del Gobierno decidió postergar el congreso. Fuentes al tanto de la organización confirmaron a Letra P que no están definidos ni la fecha ni el lugar. Por eso, probablemente quede para después del eventual tratamiento de la reforma política, que incluye la suspensión de las primarias para 2027.