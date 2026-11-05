Quién es quién en el ente de la ciudad de Buenos Aires que controlará los contratos de la basura y el subte

Cristian Ritondo, Juan Grabois, Víctor Santa María (PJ), Pilar Ramírez (LLA) y Horacio Rodríguez Larreta ganaron sillas en un organismo de control de la ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña aprobó este jueves los pliegos de las nuevas autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad de Buenos Aires . Aunque el oficialismo de Jorge Macri conserva la presidencia del organismo, deberá enfrentar un puzzle opositor con una alta fragmentación en el directorio que supervisará contratos millonarios en el distrito.

De las cuatro vocalías en juego, tres correspondían a figuras propuestas por el parlamento local, mientras que la restante estaba reservada para un candidato elegido por las asociaciones de consumidores. El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires -que logró meter a dos representantes- y La Libertad Avanza (LLA) se quedaron con los tres lugares del Poder Legislativo. En tanto, como contó Letra P , el espacio de Horacio Rodríguez Larreta logró, en una reñida negociación, hacerse con la silla reservada para las asociaciones de consumidores .

Así, la nueva composición rompe con el esquema vigente hasta ahora, en el que el oficialismo contaba con una mayoría de bancas en el organismo de control porteño. Entre otras tareas, el Ente se encarga de la supervisión de los servicios de transporte , infraestructura, higiene y limpieza urbana que operan en la capital. Deberá controlar la nueva licitación para la recolección de residuos y auditar los servicios de autopistas, subtes y las tarifas de los medios de locomoción.

Para la presidencia del organismo, el Ejecutivo porteño había propuesto a la exlegisladora Paola Michielotto , quien ya se había desempeñado como presidenta del Ente Regulador en gestiones anteriores. Su pliego fue aprobado, este jueves, con 51 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Aunque pertenece al partido macrista, se trata de una candidata amigable para la bancada libertaria por su vínculo con el diputado Cristian Ritondo . El titular del PRO bonaerense mantiene una estrecha relación con dirigentes de LLA como el asesor Santiago Caputo y participa también de las reuniones periódicas entre la Casa Rosada y el sello amarillo para alcanzar un entendimiento legislativo y electoral entre ambos espacios.

Paola Michielotto, cercana al diputado nacional Cristian Ritondo, volverá a presidir el Ente Regulador a instancias del Ejecutivo porteño

Además de la buena sintonía con LLA, y gracias a su paso por la Legislatura porteña, Michielotto también logró cultivar un buen vínculo con el peronismo, que hoy acompañó su designación al frente del Ente. El año pasado, en su rol como presidenta de la comisión de Presupuesto, fue clave para que el macrismo lograra destrabar la negociación por la ley de leyes 2026 y consiguiera su aprobación en el recinto.

Ahora, con el apoyo de ambos partidos y otros bloques aliados de Jorge Macri, Michielotto consiguió volver a la institución que integró hace más de diez años. Había sido directora del Ente entre 2009 y 2014 y, desde entonces hasta 2017, ejerció como su presidenta. Sus conocimientos sobre la entidad quedaron plasmadas en una publicación especializada que escribió sobre el régimen jurídico, las funciones y las competencias del organismo de control.

Los elegidos del peronismo

El peronismo logró ubicar a dos directores del Ente. Eugenio Begue, hombre de confianza de Juan Grabois, se llevó uno de los lugares, mientras que Silvina Fazio, cercana al titular del sindicato de encargados de edificio, Víctor Santa María, se quedó con el otro.

Begue destaca por una red de vínculos transversal que abarca desde los principales empresarios del país y referentes de los medios de comunicación hasta la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversos sectores de la Iglesia. Su postulación contaba con el apoyo de dirigentes sindicales e históricos referentes del peronismo porteño como Juan Manuel Olmos.

Juan Manuel Olmos, el legislador porteño Matías Barroetaveña y dirigentes sindicales respaldaban el nombramiento de Eugenio Begue, cercano a Juan Grabois, como director del Ente

Cultor del perfil bajo y de los puentes políticos permanentes, mantiene canales de diálogo abiertos con todos los espacios, tanto dentro del peronismo como en la oposición. Quienes lo conocen señalan su vocación por el acuerdo y su trabajo constante orientado a un objetivo central: que Grabois llegue a la presidencia.

Licenciado en Psicología, cursó también en la Escuela de Liderazgo del CIAS —dirigida por el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga— y actualmente cursa un MBA en el IAE.

Fazio, por su lado, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una vasta experiencia en el sector público. Entre 2009 y 2014, se desempeñó como coordinadora legal y técnica de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Nación y, luego ingresó por concurso al Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social como abogada especializada de planta permanente, cargo que ejerció entre 2014 y 2017.

Desde entonces, y hasta 2020, fue auditora interna titular en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, entre 2020 y 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, trabajó en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. Actualmente, se desempeña como directora del área de Economía y Hacienda de la Auditoría General de la Ciudad.

El organismo donde trabaja está a cargo de Mariana Gagliardi, una dirigente del espacio del senador Mariano Recalde, pero Fazio se alinea políticamente con Santa María.

La Libertad Avanza pone un pie en el Ente

Pese a que la propuesta inicial para que se quedaran con la presidencia del organismo naufragó, el bloque libertario logró ganar representación en el organismo de la mano de Emanuel Gómez Melé. Su postulación había sido impulsada por la presidenta del bloque libertario Pilar Ramírez, con el aval de Karina Milei.

El flamante director de LLA es licenciado en Ciencia Política y cuenta con una maestría en Gestión de Proyectos de Impacto Social. Al igual que Fazio, cuenta con una extensa trayectoria en el sector público. Entre 2007 y 2017, trabajó en la subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del gobierno porteño, y luego saltó a la dirección ejecutiva de la unidad de gestión local del PAMI en La Matanza.

Con el aval de Karina Milei, Pilar Ramírez, presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, había promovido el encumbramiento de Emanuel Gómez Melé

En 2023, tras la asunción de Jorge Macri al frente del Ejecutivo porteño, regresó a la capital para asumir como jefe de asesores de la presidencia del Instituto de Vivienda de la ciudad (IVC), organismo que ahora LLA busca cerrar.

La puja por la silla para Larreta

La cuarta vocalía se la llevó José Marcelo Pafundi, cuyo pliego había sido impulsado por Confianza y Desarrollo, el espacio con el que Rodríguez Larreta apuesta a pavimentar su regreso a la Jefatura de Gobierno.

Pafundi ya ejercía como director del Ente Regulador desde 2022 y buscaba renovar su mandato por otros cuatro años. La exdiputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago le había acercado su postulación al exalcalde porteño.

Paula Oliveto Lago, exdiputada nacional de la Coalición Cívica, le había sugerido a Horacio Rodríguez Larreta que postulase a José Marcelo Pafundi

Aunque su candidatura había sido suscrita por el exalcalde, Pafundi terminó prorrogando su mandato en el organismo como representante de las asociaciones de consumidores, con las que construyó un estrecho vínculo durante sus últimos años en la entidad. Como contó Letra P, originalmente, estaba previsto que este lugar lo ocupara Manuel Buján, pero en una reñida negociación a contrarreloj, la bancada que preside Emmanuel Ferrario terminó imponiendo a su aspirante.