En ingeniería, es usual someter materiales a pruebas de tracción destinadas a conocer cuál es el punto en el que agotan su elasticidad y se fracturan. El Gobierno y la oposición realizan ensayos similares, con el riesgo de pasarse de rosca en el tironeo y romper algo que no tiene repuesto.

El destino de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) forma parte de esos testeos, lo que explica que el tema concentre tanto morbo.

El oficialismo fracasó este martes en su intento de conseguir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero confía en vencer las resistencias esta semana y sancionar el proyecto en el pleno antes de fin de mes .

"Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) le dijeron a Letra P que algunos aliados no quedaron conformes con el texto sobre colectoras y que eso es lo que se revisará en los próximos días. 'La suspensión de las primarias está cerrada', aseguraron. Con el aporte del PRO , la UCR y partidos provinciales, el oficialismo confía en alcanzar la aprobación", informó este medio .

Del párrafo se desprenden dos hechos que explican el optimismo del mileísmo. Por un lado, el aval que venía retaceando el partido de Mauricio Macri ; por el otro, el de Patricia Bullrich , quien explora los límites de su autonomía, acudió este martes a la reunión de mesa política y puso en pausa su proyecto de calculada rebeldía. Busca eludir en lo inmediato el punto de fractura.

Todo indica que el segundo trimestre del año que viene será decisivo para saber si habrá ruptura… si es que Karina Milei no decide adelantarle a la senadora el ultimátum sobre la sumisión o la partida.

Patricia Bullrich elige sus batallas. ¿Y Mauricio Macri?

El futuro de las PASO no desvela a la mujer de las disidencias intermitentes. Si decidiera poner en marcha su proyecto presidencial, debería descontar que los hermanos Milei jamás le habilitarían una interna. Usarlas para, llegado el caso, acumular por fuera del espacio paleolibertario podría resultarle útil, aunque no vital.

Horas después de sus gestos amistosos hacia la interna, Bullrich volvió a las andadas. Se elevó como "socia" de este proyecto, dijo que eso —"el proyecto", sin mencionar a Milei— es lo que debe "reelegir" (sic) y pidió para eso "algunos cambios" en la política económica. Final abierto.

En tanto, la enésima traición del Killer también puso en tensión al PRO, por dejar pedaleando en el aire a Hernán Lacunza, quien tomó distancia de lo hecho por su jefe político y sostuvo su candidatura presidencial.

Siempre dije, y lo sostengo, que las PASO son importantes por tres razones: 1) que a los candidatos los elija la gente, no la casta; 2) cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras: 3) si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para… — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) November 17, 2026

El exministro de Economía, que le atajó todos los penales que pudo al Macri crepuscular, puede sostener su porfía, pero no cuenta con el peso suficiente como para "romper" el partido. En todo caso, podría encarar una aventura que lo dejara posicionado para retos futuros.

Lo que es un problema mayor para el PRO es la pérdida de credibilidad.

El mismo Macri que en 2019 derogó por decreto las listas colectoras por considerarlas generadoras de "confusión en el electorado e inequidad entre los competidores" se prestará ahora a "una negociación amplia" que valide de alguna manera su regreso.

El hombre intenta recuperar influencia, pero deja en el camino jirones de coherencia.

Peronismo: ¿la imaginación al poder?

"La herramienta más fácil" para ordenar al peronismo es "una elección en la que vote la gente" y cuyo ganador "sea el legítimo candidato", dijo en Infobae en vivo Juan Manuel Olmos.

El peronista federal, cuyo sector selló este martes el alineamiento con el proyecto que Sergio Massa empuja bajo el ala de CFK, estimó que, si se concretara la suspensión de las PASO, "los peronistas" tendrán que "poner mucha imaginación para resolver la selección del candidato o la candidata que tenga las mejores chances".

Cuando se le preguntó por la posibilidad de que el sector realice una interna fuera de ese esquema, sugirió que sería inviable y recordó que "desde 1988 que no hay una interna para presidente".

Más interesante fue el modo en que reivindicó la consagración de un liderazgo en base a la voluntad popular, recordando los precedentes de "Cristina-Chiche Duhalde en 2005" y de "Cristina-(Florencio) Randazzo en la provincia de Buenos Aires" en 2017. Toda una curiosidad: ambos casos constituyen ejemplos de ruptura, con competencias que no fueron internas, sino en los comicios abiertos, en los que CFK se presentó "por afuera".

¿Un juego de dos, de tres o de cuatro?

Si el peronismo encontrara, por cuenta de la suspensión de las primarias oficiales, su punto de fractura, Milei incrementaría sus chances, aun cuando los números de la economía y los de las encuestas resultan hoy poco propicios.

Que los últimos sondeos ya le marquen al Presidente niveles de rechazo superiores al 60% y de aprobación cercanos al 35% no es necesariamente un presagio de derrota. Al contrario, en las condiciones actuales y con un peronismo eventualmente dividido no le resultaría imposible superar el umbral de 40% —con diez puntos de diferencia sobre el segundo— que la Constitución establece como requisito mínimo para la victoria. Ese, de hecho, es el piso del voto antiperonista.

El peronismo haría mal en precipitar un cisma en base al cálculo de un proceso análogo en las derechas. La elección, como se especula allí, podría tener cuatro actores principales, pero también tres. Al fin y al cabo, la viabilidad del "plan B" (con B de Bullrich) depende de un desplome mayor de la ponderación de Milei.

La unidad según el peronismo federal

El acto convocado por el Frente Renovador en San Fernando por el Día del Militante reunió "a buena parte de las tribus del peronismo, tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país", informó Letra P este martes.

Acudieron Olmos y Victoria Tolosa Paz como referentes del peronismo federal, así como los senadores Sergio Uñac, de San Juan; Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Juan Manzur (Tucumán).

También, intendentes importantes del conurbano bonaerense como Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar); la diputada cordobesa Natalia de la Sota, el porteño Leandro Santoro y un hombre que llegó a ser compañero de fórmula de Macri: Miguel Ángel Pichetto.

Máximo Kirchner no asistió por haber visitado a Sergio Ziliotto en La Pampa, pero tuvo representación. El que no fue convidado fue Axel Kicillof. La organización trató de explicar que no invitó a ningún gobernador, pero Ricardo Quintela dijo que había sido citado, aunque prefirió ausentarse por considerar que el encuentro divide más que lo que une.

Sergio Massa fue el centro de la amplia convocatoria. Mencionó como presidenciables a tres de los presentes —Zamora, Uñac, De la Sota— y dejó su nombre como una alternativa para después, "llegado el momento". Junta fuerzas a su modo: para competir, no para participar.

El peronismo reunido en San Fernando llamó a la construcción de un frente anti-Milei y a "poner la unidad por encima de las aspiraciones individuales", pero la exclusión del gobernador bonaerense quedó en el centro de la discusión.

¿"… la fórmula que integraremos juntos"?

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió no tratar este año el reclamo de la expresidenta para que revisara su condena en la causa Vialidad. Sin embargo, sus abogados dicen que el pedido de cautelar contra su inhabilitación sí podría ser tratado en cualquier momento, porque una cosa es lo judicial y otra, lo político.

Hay tiempo hasta el cierre de las listas de 2027, pero no es seguro que un eventual pronunciamiento favorable sea considerado vinculante por la Justicia nacional.

Por otro lado, aun si una cautelar considerara ilegal su inhabilitación a perpetuidad, pero sin reversión de la condena, ¿haría campaña y gobernaría desde San José 1111?

Desde ya que no, pero eso no permite descartar que intente la inscripción de una candidatura para mantener una centralidad hoy puesta en entredicho. Para eso necesitaría un delfín que la ayudase a retener el electorado que comparte con Kicillof sin importar lo que dijera la judicatura.

¿"Le he pedido a Sergio Massa que sea parte de la fórmula que integraremos juntos", leeremos en algún momento? ¿Acaso un nombre alternativo?

Axel Kicillof, a todo o nada

Para el gobernador bonaerense, la supervivencia de las PASO marcarían un riesgo y una oportunidad: la derrota o una victoria que lo consagrase como líder del peronismo nada menos que frente a quien fuera su mentora.

¿Y si no hubiera PASO? ¿Encontrarían Olmos y otros eternos cultores de la negociación la "imaginación" necesaria para evitar el punto de fractura?

Para Kicillof, solamente vale una victoria que le dé autonomía para gobernar una compleja Argentina post-Milei. El desenlace de ensayos de poder compartido de tiempos no tan lejanos justifican el riesgo.

Sin embargo, al mismo tiempo deberá resolver otra cuestión: cómo construir esa autonomía sin que la disputa con Cristina derive en una colisión de altísimo riesgo.