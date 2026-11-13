Presupuesto 2027: el Gobierno apura un acuerdo con el PRO para destrabar la negociación

El sector dialoguista del Gobierno aceleró este viernes las negociaciones para aprobar el presupuesto 2027 , que, como anticipó Letra P , no será tratado el próximo miércoles porque el ministro de Economía, Toto Caputo , demoró las respuestas a los aliados. Martín Menem y Diego Santilli tomaron las riendas de las gestiones y apuestan a cerrar rápido con el PRO .

Como ocurrió con los últimos debates legislativos, la línea política no acepta más derrotas en el Congreso y podría imponer los acuerdos a Economía. El 28 de octubre, los bloques del PRO y la UCR impidieron dictaminar la ley de leyes en la Cámara baja . El partido amarillo reclamó siete modificaciones y, recién esta semana, en el oficialismo comenzaron a atender estas cuestiones. "Al menos cinco de esos cambios van a estar", confiaron a Letra P autoridades de La Libertad Avanza (LLA).

También hubo conversaciones con el radicalismo, donde hay expectativa de acordar, por la voluntad de los gobernadores. Uno de los más entusiastas es Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que tiene sus votos en el bloque Provincias Unidas (PU) . Aun sumadas las fuerzas del ex Juntos por el Cambio, los votos decisivos los tienen los mandatarios de partidos provinciales.

El lunes, varios se verán las caras en Salta, donde el anfitrión Gustavo Sáenz presentará un libro. En LLA confían en que ayudará a sumar los votos de sus pares de Misiones ( Hugo Passalacqua ), Catamarca ( Raúl Jalil ) y Tucumán ( Osvaldo Jaldo ). En la negociación también se incluyen las voluntades para la suspensión de las PASO. El plan de LLA es conseguir las rúbricas en disidencia y dictaminar el martes, aunque al cierre de esta nota la reunión no había sido convocada. La sesión sería el 25 o 26 de noviembre.

Este jueves el PRO anunció que tenía el compromiso del Gobierno para prorrogar los plazos de los regímenes de promoción automotriz y autopartista. "Hasta ahora, es la única respuesta que tuvimos", señalaron fuentes del bloque amarillo a Letra P . Quien lo comunicó fue Menem y habría sido clave la presión de los cordobeses de su bloque, como Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado .

CONGRESO El Presupuesto 2027 sigue con final incierto: Caputo no responde a los pedidos de los aliados y Martín Menem negocia cambios con el PRO y la UCR El oficialismo apunta a dictaminar el martes y debatirlo a fin de mes https://t.co/cEi3Z2wHmP @mauriCanta https://t.co/sRf0dmBKV3 pic.twitter.com/zIRoaTafkT

En LLA creen que hay dos reclamos que no serán tenidos en cuenta en el Presupuesto, pero pueden negociarse con otras medidas. Uno es la regularización de las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al 1,55% de la masa de fondos a repartir en forma automática, como indicó un fallo de la Corte Suprema.

El monto total asciende a $628.196.960.411. En el mejor de los casos, en la Casa Rosada podrían acordar algún convenio por fuera de la ley de leyes. Tampoco hay consenso en el oficialismo para incorporar el régimen antievasión de billeteras virtuales, mediante un intercambio de información entre Nación y Ciudad.

En los próximos días podría autorizarse el endeudamiento y garantías necesarias para el préstamo de la CAF (USD 145 millones), la Línea F (USD 500 millones), el bono a proveedores ($600.000 millones) y el financiamiento multilateral del Belgrano Sur (USD 75 millones). El gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos) gestiona por su cuenta la baja del IVA sobre los huevos, otro de los reclamos que están en el documento que recibió Menem.

Impuesto a los combustibles, el gran debate

Otros dos pedidos del PRO son compartidos por gobernadores de otros partidos políticos. Se refieren al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Por ley, el Gobierno debería destinar una parte a la infraestructura vial y a obras hídricas. Si no lo hace, el partido amarillo exige que la alícuota baje.

Además, la bancada amarilla exige conocer el detalle de las concesiones viales. En la Casa Rosada están elaborando una respuesta y confían en acordar. La expectativa en LLA es que la dirigencia del PRO no quiere romper con Javier Milei para no quedar fuera de un esquema electoral de 2027.

Es por eso que una voz clave en la definición del PRO la tendrán los tres gobernadores del partido: Frigerio, Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA). Los dos primeros ni siquiera tienen a legisladores en las bancadas amarillas. "Vamos a hacer lo que digan ellos", señalaron a Letra P fuentes del bloque PRO de Diputados.

En la UCR también hay confianza en llegar a un acuerdo, siempre con Santilli y Menem como nexos. "Logramos que sean aclaradas las ejecuciones y actualizaciones de las partidas de discapacidad y universidades", señalaron fuentes del partido centenario.

Otro reclamo pendiente es la continuidad de la indexación automática por inflación de las asignaciones familiares, que el artículo 17 del proyecto de Presupuesto intenta eliminar.

ELECCIONES 2027 Suspensión a PASO lento: Bullrich hace la suya y los Menem piden votos sin dar garantías



Karina es optimista en que se pueda lograr una sanción este año, aun sin dar algo a cambio a los gobernadores



Para la senadora y Santiago Caputo necesitan lograr… pic.twitter.com/peW4vx4jkt — LETRA P (@Letra_P) November 13, 2026

Los gobernadores claves

Con el PRO y la UCR no es posible alcanzar una mayoría en el recinto, por lo que la clave está en la negociación con los partidos provinciales. La cumbre del lunes en Salta tiene a los dueños de los votos para que el oficialismo junte una mayoría. Estará presente el diputado Oscar Herrera Ahuad. El exgobernador de Misiones preside del bloque Argentina Federal, que integran diputados misioneros y salteños.

El legislador envió una larga lista de reclamos a Menem, como el pago de la deuda previsional ($300.000 millones), revisión y reasignación de obras viales, fondos para la ley de bosques, restitución de partidas para el desarrollo habitacional, reparación de los puentes internacionales de la provincia y la implementación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza.

Este viernes Herrera Ahuad sumó otro pedido. Solicitó una enmienda para girar seis millones de pesos del presupuesto de inteligencia a las áreas de ciencia y tecnología. Reclama reforzar las partidas para el INTA, el INTI, el Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El diputado firmará el proyecto en disidencia. Los cuatro misioneros difícilmente voten todos los artículos en el recinto. Menem y Santilli deberán negociar hasta último minuto.