Pedro Pesatti, el vice de Alberto Weretilneck le planta una candidatura a la gobernación y rearma el mapa en Río Negro.

Con su participación en el centro de la foto del peronismo en San Fernando , Pedro Pesatti terminó de confirmar un movimiento que desde hace rato se cocina en Río Negro . En las elecciones provinciales 2027 el vicegobernador enfrentará a Alberto Weretilneck y a Juntos Somos Río Negro , el partido que integró hasta hace apenas unos meses.

Tras la ruptura de la alianza con el gobernador, Pesatti viene construyendo un perfil que se caracteriza por su oposición a las políticas nacionales de Javier Milei . En los último meses empezó a ganar terreno en las discusiones del revuelto peronismo nacional y a tejer redes que hoy lo ubican como uno de los referentes en la provincia que gobierna uno de los provincialismos que en la Casa Rosada consideran amigables.

Pesatti sabe que esa situación expone una de las principales diferencias con sus exsocios y que nacionalizando el debate tiene mayores posibilidades de convertirse en un vehículo para que el malestar con la gestión libertaria pueda canalizarse en una oferta electoral. No tiene dudas que 2027 lo encontrará como protagonista, pero quiere racionalizar sus movimientos y no adelanta la próxima jugada.

Fue el único rionegrino que viajó hasta el conurbano este martes y posó para una foto a partir de la que todos pretenden ganar posiciones para la carrera que viene. Ahora, solo espera la señal de largada con la que Weretilneck pondrá la fecha en la que se renovarán las autoridades rionegrinas.

Las elecciones del año que viene será el punto cúlmine de una pelea que empezó con el acercamiento de Weretilneck a las políticas nacionales y tuvo su mojón más importante en la definición de las candidaturas para las legislativas del año pasado. Pesatti quería ser senador y en su entorno advierten que el gobernador le había prometido que ese lugar estaba reservado para él. Reconvertido en dialoguista por el boom de Vaca Muerta , Weretilneck terminó eligiendo a un hombre de mayor confianza y ubicó en la cabeza de la lista de Juntos Somos Río Negro a Facundo López .

La ruptura. Weretilneck eligió a Facundo López como candidato a senador en 2025.

En ese momento se rompió todo. El peronismo verde, como se conoce a los dirigentes de ese perfil ideológico que formaron parte de la alianza que llevó a Weretilneck a la gobernación en 2023, dejó sus últimos jirones en esa pelea. El diálogo entre el gobernador y el vice se rompió por completo y el oficialismo terminó tercero en las elecciones nacionales. Pesatti quedó afuera de la estructura partiaria del gobernador y se refugió en sus columnas de opinión y en su rol institucional al frente de la Legislatura.

Hasta ahora.

El paso a paso de Pesatti

Como lo señala el manual del político profesional, Pesatti reconoce que va a jugar para la construcción de un espacio alternativo en la provincia, pero no confirma dónde. Avisa que estará donde le toque, aunque ese lugar no parece estar fuera de una fórmula para la gobernación.

El vice tira paredes con Sergio Massa y la referente renovadora en la provincia, la senadora Silvina García Larraburu, y hace los deberes para posicionarse como referencia rionegrina en el mapa nacional del peronismo. Estuvo en San Fernando como antes había participado de la misa que el papa León XIV ofreció en Luján, viaja regularmente a la Ciudad de Buenos Aires y ya estampó su firma en el libro de visitas de San José 1111, lugar en el que ya compartió una extensa conversación con Cristina Fernández de Kirchner. No fue la primera, ambos se conocen desde hace tiempo y comparten el perfil dirigencial macerado al viento de la Patagonia.

Pedro Pesatti, cerca de Sergio Massa en San Fernando.

El martes tuvo un lugar destacado en la foto que reunió al peronismo federal y puso a Massa al centro de la escena. Apenas un lugar lo separó del hincha de Tigre, Juan Manuel Olmos, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, que ocuparon el centro de la escena, Pesatti se sentó a la par de Miguel Ángel Pichetto, y dos potenciales candidatos a gobernador: el salteño Juan Manuel Urtubey y el santafesino Diego Giuliano.

En Río Negro metaforiza y dice que tiene el arco entre ceja y ceja. “Esto es como el fútbol, yo no estoy para mover la pelota como un loco, sino que estoy para tener la pelota controlada para patear al arco cuando me toque”, explicó días atrás en una entrevista con FM De la Costa.

El armado final del peronismo

La candidatura de Pesatti genera inestabilidad en uno de los armados que, por lo menos hasta ahora, parecía el más cerrado en la oposición rionegrina. María Emilia Soria lanzó su carrera a la gobernación hace unos meses y recorrió las principales ciudades de la provincia. Sin embargo, ese impulso inicial empezó a mermar en las últimas semanas.

María Emilia Soria y Pedro Pesatti, dos candidatos peronistas para enfrentar a Weretilneck.

Como contó Juan Gorosito en Letra P, hubo una serie de cuestionamientos que se transparentaron con las elecciones en Bariloche. Hay un armado que todavía no logra reunir a todos los sectores y una serie de movimientos que acercaron a la intendenta de General Roca con el gobernador y empezaron a incomodar a una militancia que prefiera una posición más confrontativa con el mandatario.

Obligada por el rojo de las cuentas que casi todas las administraciones experimentan por la baja de la actividad y la caída de la recaudación, la intendenta enfrenta numerosas dificultades en la gestión que la obligan a solicitar apoyo a la gestión provincial.

Esos movimientos son aprovechados por el oficialismo, que capitaliza su presencia en un distrito históricamente gobernado por el peronismo y, puntualmente, por los Soria. Por eso, la aparición en la escena de Pesatti emerge como una posibilidad de repensar la estrategia de cara al año próximo.

Los que observan sin tomar partido avisan que hasta que Weretilneck convoque a las elecciones, habrá tiempo para que Pesatti y Soria muestren sus armas. Llegado el momento, dicen, el que mejor esté será quién encabece la fórmula. Como reza la máxima del peronismo, el resto acompañará.