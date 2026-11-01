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Bariloche: cerraron las mesas y comienzan a contar los votos en la ciudad más grande de Río Negro

Se eligen 15 convencionales que redactarán una nueva Carta Orgánica. Weretilneck, LLA y el peronismo proyectan sus armados para 2027. Participaron 13 listas.

Más de la mitad del padrón votó en las elecciones de convencionales constituyentes en Bariloche.

Más de la mitad del padrón votó en las elecciones de convencionales constituyentes en Bariloche.

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Pasadas las 18, cerraron las mesas de votación en Bariloche y la expectativa se traslada a los búnkers que esperan los primeros resultados. Los sondeos previos advierten que más de la mitad del padrón participó de la contienda que definirá los 15 nombres que deberán redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad más grande de Río Negro.

Fueron 13 las listas que participaron en la elección. La principal atención está puesta en la performance del espacio en el que unieron fuerzas Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck, y el PUL del intendente Walter Cortés.

La mirada también se posa sobre el armado de La Libertad Avanza, que trabó acuerdos con el PRO y con el partido CREO, que responde al diputado Aníbal Tortoriello. Aunque no logró un frente que incluya a todas sus expresiones, el peronismo de Fuerza Bariloche también se entusiasma con ocupar un lugar central en el cuerpo constituyente que revise y redacte la nueva Carta Orgánica.

Cerraron las mesas y comienzan a contar los votos

Pasadas las 18, cerraron las mesas de votación en Bariloche y la expectativa se traslada a los búnkers que esperan los primeros resultados. Los sondeos previos advierten que más de la mitad del padrón participó de la contienda que definirá los 15 nombres que deberán redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad más grande de Río Negro.

El superclásico en el medio de la elección

Con la participación en el centro de las miradas y los análisis, el clásico entre Boca y River aparecía como un factor controversial respecto a su incidencia en el número final que, en la previa al cierre de la votación se estimaba por encima del 50%.

Hinchas de Boca celebran en el centro c&iacute;vico de Bariloche.&nbsp;

Hinchas de Boca celebran en el centro cívico de Bariloche.

El partido lo ganó Boca y la expectiativa en torno al resultado electoral se mezcló en la ciudad con los hinchas xeneixes que se volcaron a las calles de la ciudad para celebrar el triunfo.

Votó el intendente Walter Cortés

El intendente Walter Cortés, votó en horas del mediodía y aseguró que "los próximos intendentes seguramente van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo".

El jefe comunal fue el principal impulsor del proceso de cambio y participa de la elección acompañado por el partido del gobernador Alberto Weretilneck, con quién ya había compartido estrategia en las lesgislativas nacionales de 2025.

El intendente llegó en moto a la escuela en que un rato antes había votado la candidata peronista Andrea Galavarna y envió un mensaje a las listas opositoras. “Si la gente no viene a votar es porque la oposición estuvo injuriando y agraviando constantemente”, dijo.

El voto de Andrea Galaverna, la candidata del peronismo

Andrea Galaverna, la candidata de Fuerza Bariloche convocó a la ciudadanía a votar y sostuvo que en esta elección están en juego "la ampliación de derechos, el reconocimiento de colectivos que no fueron incluidos en la anterior Carta Orgánica y la calidad de la democracia".

"Es muy importante que la gente venga a votar", señaló la candidata del peronismo. En horas del mediodía, la participación apenas alcanzaba el 25% del padrón.

Votó Martín Govetto, el primer candidato de La Libertad Avanza

El primer candidato de La Libertad Avanza, Martín Govetto, votó por la mañana en la escuela secundaria de Río Negro 97 de Bariloche.

Conforme con la campaña realizada, convocó a la ciudadanía a acercarse a votar y expresó que espera que las urnas reflejen qué es lo que la gente no quiere. Govetto anticipó que esperará los resultados con su familia y, si el clima lo permite, cortará el pasto en su casa.

Expectativa por la participación en Bariloche

La participación aparece como uno de los grandes enigmas en la previa a las elecciones de convencionales constituyentes en la ciudad más grande de Bariloche.

La apatía electoral se corroboró en las últimas municipales de 2023, cuando votó el 60 por ciento del padrón. De casi 110 mil habilitados sólo 13 mil votaron al ganador Walter Cortés y el voto en blanco salió tercero con 9 mil votos. Ese es el complejo escenario al que se expondrán este domingo las trece listas que intentan lograr algunas de las 15 bancas para armar la principal ingeniería normativa para los próximos años.

Una prueba para la proyección 2027

Bariloche elige convencionales y Río Negro empieza a delinear el 2027. La ciudad andina tiene más de 113 mil electores habilitados. Es el padrón más importante de la provincia, por encima de cebtros urbanos como General Roca, Cipolletti o Viedma. Allí radica la importancia del turno electoral que se fijó hace 20 años para la revisión de la Carta Orgánica.

Lee la nota de Juan Gorosito haciendo click aquí.

Cerraron las mesas y comienzan a contar los votos

Pasadas las 18, cerraron las mesas de votación en Bariloche y la expectativa se traslada a los búnkers que esperan los primeros resultados. Los sondeos previos advierten que más de la mitad del padrón participó de la contienda que definirá los 15 nombres que deberán redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad más grande de Río Negro.

El superclásico en el medio de la elección

Con la participación en el centro de las miradas y los análisis, el clásico entre Boca y River aparecía como un factor controversial respecto a su incidencia en el número final que, en la previa al cierre de la votación se estimaba por encima del 50%.

Hinchas de Boca celebran en el centro c&iacute;vico de Bariloche.&nbsp;

Hinchas de Boca celebran en el centro cívico de Bariloche.

El partido lo ganó Boca y la expectiativa en torno al resultado electoral se mezcló en la ciudad con los hinchas xeneixes que se volcaron a las calles de la ciudad para celebrar el triunfo.

Votó el intendente Walter Cortés

El intendente Walter Cortés, votó en horas del mediodía y aseguró que "los próximos intendentes seguramente van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo".

El jefe comunal fue el principal impulsor del proceso de cambio y participa de la elección acompañado por el partido del gobernador Alberto Weretilneck, con quién ya había compartido estrategia en las lesgislativas nacionales de 2025.

El intendente llegó en moto a la escuela en que un rato antes había votado la candidata peronista Andrea Galavarna y envió un mensaje a las listas opositoras. “Si la gente no viene a votar es porque la oposición estuvo injuriando y agraviando constantemente”, dijo.

El voto de Andrea Galaverna, la candidata del peronismo

Andrea Galaverna, la candidata de Fuerza Bariloche convocó a la ciudadanía a votar y sostuvo que en esta elección están en juego "la ampliación de derechos, el reconocimiento de colectivos que no fueron incluidos en la anterior Carta Orgánica y la calidad de la democracia".

"Es muy importante que la gente venga a votar", señaló la candidata del peronismo. En horas del mediodía, la participación apenas alcanzaba el 25% del padrón.

Votó Martín Govetto, el primer candidato de La Libertad Avanza

El primer candidato de La Libertad Avanza, Martín Govetto, votó por la mañana en la escuela secundaria de Río Negro 97 de Bariloche.

Conforme con la campaña realizada, convocó a la ciudadanía a acercarse a votar y expresó que espera que las urnas reflejen qué es lo que la gente no quiere. Govetto anticipó que esperará los resultados con su familia y, si el clima lo permite, cortará el pasto en su casa.

Expectativa por la participación en Bariloche

La participación aparece como uno de los grandes enigmas en la previa a las elecciones de convencionales constituyentes en la ciudad más grande de Bariloche.

La apatía electoral se corroboró en las últimas municipales de 2023, cuando votó el 60 por ciento del padrón. De casi 110 mil habilitados sólo 13 mil votaron al ganador Walter Cortés y el voto en blanco salió tercero con 9 mil votos. Ese es el complejo escenario al que se expondrán este domingo las trece listas que intentan lograr algunas de las 15 bancas para armar la principal ingeniería normativa para los próximos años.

Una prueba para la proyección 2027

Bariloche elige convencionales y Río Negro empieza a delinear el 2027. La ciudad andina tiene más de 113 mil electores habilitados. Es el padrón más importante de la provincia, por encima de cebtros urbanos como General Roca, Cipolletti o Viedma. Allí radica la importancia del turno electoral que se fijó hace 20 años para la revisión de la Carta Orgánica.

Lee la nota de Juan Gorosito haciendo click aquí.

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