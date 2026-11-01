Bariloche: cerraron las mesas y comienzan a contar los votos en la ciudad más grande de Río Negro

Votó el intendente Walter Cortés

El intendente Walter Cortés, votó en horas del mediodía y aseguró que "los próximos intendentes seguramente van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo".

El jefe comunal fue el principal impulsor del proceso de cambio y participa de la elección acompañado por el partido del gobernador Alberto Weretilneck, con quién ya había compartido estrategia en las lesgislativas nacionales de 2025.

El intendente llegó en moto a la escuela en que un rato antes había votado la candidata peronista Andrea Galavarna y envió un mensaje a las listas opositoras. “Si la gente no viene a votar es porque la oposición estuvo injuriando y agraviando constantemente”, dijo.