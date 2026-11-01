Bariloche: cerraron las mesas y comienzan a contar los votos en la ciudad más grande de Río Negro

Pasadas las 18, cerraron las mesas de votación en Bariloche y la expectativa se traslada a los búnkers que esperan los primeros resultados. Los sondeos previos advierten que más de la mitad del padrón participó de la contienda que definirá los 15 nombres que deberán redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad más grande de Río Negro.
Cerraron las mesas y comienzan a contar los votos
Pasadas las 18, cerraron las mesas de votación en Bariloche y la expectativa se traslada a los búnkers que esperan los primeros resultados. Los sondeos previos advierten que más de la mitad del padrón participó de la contienda que definirá los 15 nombres que deberán redactar la nueva Carta Orgánica de la ciudad más grande de Río Negro.