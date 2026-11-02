Weretilneck y Cortés celebraron en Bariloche y dieron el primer paso para buscar la reelección en Río Negro.

El doble oficialismo, local y provincial, tuvo su victoria en las convencionales de Bariloche para la reforma de la Carta Orgánica . Fue un triunfo contundente, con mayor distancia de la pensada . Estamos Haciendo Bariloche sacó más que doble de votos que su inmediato perseguidor, la lista más votada del peronismo. El tercer lugar dejó golpeada a La Libertad Avanza .

El intendente Walter Cortés emerge como el gran ganador del domingo porque revalidó su gestión y hasta le otorgó mayor legitimidad a partir de haber obtenido un 34% de los votos contra el magro 19% que lo había depositado en el Centro Cívico en 2023.

Rápido de reflejos, se lanzó por su reelección. Es un gesto que por un lado implica una obviedad pero por otro ratifica que no acompañará a Alberto Weretilneck como compañero de fórmula en las elecciones provinciales del año próximo. Ese hubiera sido el escenario ideal del gobernador.

Sin embargo, Cortés evalúa que la porción de poder del intendente de la ciudad más grande de Río Negro es mayor a la jefatura de la Legislatura. ¿Esto implica que no habrá acuerdo electoral entre ambos dirigentes? No, todo lo contrario. Probablemente Cortés piense en una dura negociación para acompañar con su partido y su poder territorial a Juntos Somos Río Negro .

#Bariloche Victoria de la alianza Cortés-Weretilneck Con el 88% de las mesas escrutadas, Estamos Haciendo Bariloche ganó con amplio margen las elecciones constituyentes, en una jornada con baja participación https://t.co/5iXl5fBzCS pic.twitter.com/2Gp1Ng5T6x

Envalentonado, podría pedir la vicegobernación, varios puestos expectantes en la lista de legisladores e integración ministerial en un hipotético futuro gobierno. No hay que descartar que los avances del acuerdo impliquen desembarcos de dirigentes ligados a Cortés en el actual gobierno. De hecho, estará vacante a fines de este mes nada menos que la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Turismo provincial (ATUR) .

Por otro lado, Weretilneck queda de alguna forma comprometido con Cortés. Es impensable un armado electoral del oficialismo que lo deje afuera al intendente. El gobernador sabe que a Juntos Somos Río Negro no le sobra nada y que las distancias del domingo andino difícilmente puedan repetirse en una elección provincial con candidatos opositores de mayor fuste como María Emilia Soria o Aníbal Tortoriello, dos de los opositores ya lanzados.

#Bariloche Las palabras de Weretilneck después de la victoria en Bariloche, destacando la articulación de gestión y el respaldo de los vecinos en las elecciones constituyentes



"El vecino juzgó que lo que estaba pasando era positivo y nos acompañó"



@germanhok https://t.co/uoyUflBnIB pic.twitter.com/wJUdCJF4WI — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2026

No obstante, la participación electoral también es para revisar. Como se anticipaba, apenas superó el 50 por ciento del padrón.

Sin unidad, no hay chances

La lectura que rápidamente hizo el peronismo de los comicios barilochenses fue que la única forma de ser competitivos el año próximo es la unidad. Es un mantra que viene repitiendo María Emilia Soria y los resultados del domingo le dan la razón. Si se suman las tres expresiones peronistas que estuvieron en la boleta única de papel, en lugar del magro 16% se hubieran acercado al 21,5%. Obviamente no alcanzará ese número en Bariloche para ser competitivo a nivel provincial. Debería superar el 30 por ciento, como ocurrió con las legislativas del año pasado.

“La unidad es el camino para construir una alternativa competitiva y ganar las futuras contiendas electorales. Frente a los aparatos de poder, necesitamos más organización, más participación y un peronismo unido, capaz de representar las demandas de nuestra sociedad”, reclamó el jefe del bloque de Vamos con Todo en la Legislatura, José Luis Berros.

María Emilia Soria, la candidata del peronismo a la gobernación.

El mensaje también debe interpelar a la propia candidata a gobernadora, que necesita mejorar la comunicación con el resto de los actores justicialistas y afines que aún no están del todo integrados en el proyecto 2027. El peronismo nacional también jugará sus fichas en los posibles armados. De cómo vayan desarrollándose las negociaciones entre Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof dependerá en parte el escenario de Río Negro que, se descarta, estará muy adelantado respecto del orden nacional.

Un baño de realidad para La Libertad Avanza

El conglomerado de la centro derecha se llevó la peor parte en relación a las expectativas que había generado. Por el trajinar del senador Enzo Fullone había logrado contener a todas las expresiones filo mileístas dentro de un mismo espacio y bajo el nombre de La Libertad Avanza. En otras palabras, Fullone se jugó un pleno y armó como lo indican los libros. Pero la praxis le devolvió un duro golpe.

Los números son fuertes. Apenas siete mil votos o lo que es peor, un 12% de apoyo a la marca del gobierno nacional ponen los focos sobre los libertarios rionegrinos. En Casa Rosada probablemente pidan explicaciones, porque el tercer lugar del partido del Presidente tiene repercusiones nacionales.

La Libertad Avanza quedó en el tercer lugar y sólo tendrá dos representantes en la convención barilochense.

Sin nada que festejar, Tortoriello puede haber salido menos magullado. Su compromiso con la campaña barilochense fue mínimo. No es descabellado evaluar que la bajada de las acciones de Fullone lo consoliden como el candidato más competitivo entre los violetas.

Weretilneck insistirá ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que La Libertad Avanza se rompa en Río Negro. Prefiere un candidato de baja intensidad. Y si no lo consigue, al menos que además de Tortoriello haya otro contendiente que le quite votos al diputado. La Casa Rosada deberá decidir si elige jugar para hacerse con el gobierno de Río Negro o prefiere simular una oposición que garantice la continuidad de un gobernador que ha sido muy cómodo para el Presidente.

Ahora, la fecha de las provinciales

Con todo, el cuerpo encargado de redactar la nueva Carta Orgánica estará conformada por ocho bancas para el espacio del intendente y el gobernador, tres peronistas, dos libertarios, un representante del vecinalista Seamos Futuro y una banca para la alianza entre el PTS y el MST, el Frente la Izquierda de los Trabajadores. En la nacionalización del debate municipal barilochense, también celebró Myriam Bregman.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, mi compañera @AlhueBG ingresa como Convencional Constituyente en Bariloche.

La lista del Frente la Izquierda de los Trabajadores del PTS-MST obtiene una banca, la primera de la izquierda en esa ciudad. ¡Felicitaciones para todos los… pic.twitter.com/ahypBECaZR — Myriam Bregman (@myriambregman) November 2, 2026

Despejada la elección de Bariloche e inaugurado el calendario electoral 2027, ahora todos los focos se pondrán sobre la decisión del gobernador de fijar la fecha de las elecciones provinciales.

Como ya adelantó Letra P, Weretilneck anunciará los comicios para gobernador, vice y legisladores en una fecha separada de las naciones y como novedad, sin elecciones municipales coincidentes. Esto aísla la campaña provincial. La Constitución de Río Negro establece que el mínimo de días para convocar a elecciones es de 90 y que deben ser entre marzo y noviembre.

El mundo de la política provincial ya fijó la fecha: 7 de marzo. De no mediar situaciones inesperadas, en diciembre se oficializará.