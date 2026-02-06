Pedro Pesatti: "Nunca dejaré de ser un claro opositor a Javier Milei"

Más de medio año después de declarar que fue “vetado por sus ideas” de la candidatura al Senado , el vicegobernador de Río Negro , Pedro Pesatti , admite que continúa distanciado del gobernador Alberto Weretilneck , aunque deja la puerta abierta a una reconciliación. Se reconoce dentro del partido que conformaron juntos, pero se afirma en las antípodas del presidente Javier Milei .

En una entrevista exclusiva con Letra P , el exintedente de Viedma que militó en el Partido Justicialista hasta desembarcar en Juntos Somos Río Negro analiza la marcha de la administración local, enfrente a un Gobierno nacional “que desde el primer minuto dijo que venía a fundir a las provincias”.

“No dejaré de ser un claro opositor a Javier Milei y a sus políticas”, se pocisiona, y advierte que hacen falta partidos fuertes para “enfrentar el poder de las grandes corporaciones” que hoy, dice, amenazan la soberanía nacional. Asegura que continuará defendiendo esas ideas aunque le cuesten “el desprecio de algunos o el veto de otros”.

- Juntos Somos Río Negro nació para defender los intereses de la provincia. Eso fue lo que nos inspiró a organizar una fuerza provincial plural, con hombres y mujeres de distintos orígenes políticos y partidarios, para darle a la provincia una herramienta de construcción federal. En ese campo estoy parado, porque fui uno de los que lo definió cuando no tenía los contornos que le dieran la visibilidad necesaria para ser una alternativa de gobierno.

Alberto Weretilneck Pedro Pesatti Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti en la Legislatura de Río Negro.

- ¿Cómo es su trato hoy con Alberto Weretilneck?

- Estamos distanciados, lo sabe todo el mundo. Con Weretilneck en un principio tiramos juntos de verdad, cuando nadie daba dos pesos por lo que nos habíamos propuesto al enfrentar el armado de Miguel Ángel Pichetto, con todo el apoyo y el enorme poder del kirchnerismo de entonces. No me sumé a Juntos cuando las cartas ya eran favorables. Soy de los que hicieron Juntos, que quede claro, sobre todo cuando hay tanto sentido expropiatorio.

- ¿No existe una reconciliación o acercamiento?

- Yo dialogo con todo el mundo que quiera dialogar conmigo. El diálogo engrandece alas personas y a los gobiernos.

El rumbo del gobierno provincial

- ¿Va por buen rumbo el Ejecutivo provincial?

- Tiene que enfrentar a un gobierno nacional que, desde el primer minuto, dijo que venía a fundir a las provincias. En ese contexto se encuentra tanto el gobierno de nuestra provincia como el resto del país. Por lo tanto, lo que hoy predominan son las olas en contra de un mar picado, producto de las ideas anárquicas y destructivas de Javier Milei. Por eso, nunca dejaré de ser un claro opositor a Milei y a sus políticas como lo fui desde el primer minuto al advertir que estaba repitiendo una película ya conocida.

Embed El gobernador Weretilneck me comunicó que tomó la decisión de impulsar una candidatura al Senado con un posicionamiento distinto al mío. No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida.

Todos los rionegrinos saben lo que pienso… — Pedro Pesatti (@pedropesatti) July 22, 2025

- ¿Cuáles son esas políticas perjudican a Río Negro?

- El gobierno de Milei no tiene un programa para desarrollar la economía. Solo busca que le cierren los números en lo macro, números que tampoco le cierran. Pero “en casa de herrero, cuchillo de palo”: el primer presidente con título de economista nos dejará una economía real destruida, con un cementerio de pymes, menos fábricas, menos industrias, menos turismo y fruticultura, menos trabajo, peores sueldos y jubilados condenados a morirse de hambre.

El rol de los partidos políticos

- ¿Cómo ve al peronismo y la coyuntura política actual?

- No me gusta opinar de ninguna fuerza política de la que no formo parte. Solo quienes son afiliados al Partido Justicialista pueden responder esa pregunta. Ojalá recupere todo su vigor, como el resto de los partidos políticos que están pasando por situaciones parecidas. La democracia necesita partidos fuertes para enfrentar el poder de las grandes corporaciones que hoy tienen la posibilidad de quedarse con el país y con sus recursos naturales por un puñado de monedas.

- ¿Cree que la democracia está en juego en Argentina?

- Uno de los puntos principales de la democracia es el periodismo, que también es clave. Cuando el periodismo entra en crisis la democracia también entra en crisis, en la peor de todas. Hoy, sólo quedan unas pocas empresas que se dedican al periodismo y no a negocios para los cuales usan las estructuras de los medios.

Pedro Pesatti

La elecciones de 2027

- ¿Cómo ve los armados políticos en Río Negro, teniendo en cuenta las próximas elecciones provinciales?

- Río Negro tiene la responsabilidad de ser la puerta de salida de la energía de Vaca Muerta y espero que todos, oficialismo y oposición, tengamos puntos de coincidencia básicos para no afectar un proceso tan relevante. Por lo tanto espero que el respeto, que es la base para crecer y desarrollarnos en cualquier tiempo y lugar, prevalezca en todo momento.

- ¿Va a ser candidato en las próximas elecciones? Y si es así, ¿en dónde se ve?

- Voy a estar trabajando por Río Negro, como siempre, y por una Argentina mejor con las ideas que tengo desde muy joven, aunque esas ideas me cuesten el desprecio de algunos o el veto de otros. Creo en la economía real, en la producción, en la integración y el desarrollo.