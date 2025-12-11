Pedro Dellarossa vuelve al kilómetro cero y Martín Llaryora busca su primer triunfo en Marcos Juárez

En la puerta de la elección municipal de 2026 en Marcos Juárez , el gobernador Martín Llaryora movió piezas dentro del gabinete y trasladó al exmacrista Pedro Dellarossa del Ministerio de Industria provincial al directorio del Banco Córdoba . La estrategia es contar con mayor presencia de la figura del exintendente en el territorio para encabezar la lista o para respaldar al nombre elegido.

Para el peronismo cordobés sumar un triunfo con sello propio en la ciudad instituida como “corazón productivo del país” es una materia pendiente. El resultado electoral local en Marcos Juárez le ha sido esquivo desde el regreso de la democracia y lo más cerca que pudo estar de una administración fue en alianza con la histórica Unión Vecinal.

A sabiendas de la historia de los comicios marcosjuarenses, el mandatario provincial tiene como objetivo para 2026 conseguir el triunfo que le aporte el kilómetro cero al llaryorismo en el interior, rumbo al '27. Como ocurrió en el 2014 para la alianza Cambiemos, en ese entonces con una apuesta fuerte en la ciudad del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri , los espacios políticos nacionales pondrán foco en Marcos Juárez .

Puertas adentro Dellarossa mostró sorpresa por su salida del ministerio, un espacio que le quedó cómodo con el tiempo y logró una continuidad, pese a las críticas externas que no cesaron en estos dos años. Pese a lo bueno y lo malos, aceptó el desafío de pasar al Banco de Córdoba , donde será vicepresidente del directorio y mantendrá contacto con los industriales cordobeses, los mismos interlocutores que mantuvo en los últimos años.

Su nueva tarea en el gabinete le demandará más tiempo y presencia en la ciudad de Córdoba, pero la clave de la movida está en la posibilidad de desenvolverse con más comodidad en la ciudad que lo eligió dos veces como intendente. Llaryora junto a su equipo de campaña ya planean una estrategia electoral que le dará un mayor protagonismo al ingeniero.

Pedro Dellarossa, ¿candidato o armador?

El hacedor del kilómetro cero de Macri es el dirigente con mayor peso en el escenario político local desde hace una década, lo ha mostrado con resultados electorales propios e impulsando en la última elección local a Sara Majorel, quien obtuvo más de la mitad de los sufragios en 2022. Los estrategas del PJ consideran que este volumen político se mantuvo a pesar de haber salida de la presidencia del Concejo Deliberante hacia el gabinete provincial.

En recientes declaraciones a medios locales el exintendente dejó una frase que lo posiciona en un lugar de armador y lo aleja de una posible candidatura.

#Elecciones2026 | Con el apoyo de Llaryora, Dellarossa ya se mueve con traje de candidato en Marcos Juárez

@marianopaoloni https://t.co/rMi2nDybfw



@marianopaoloni https://t.co/rMi2nDybfw — LETRA P (@Letra_P) March 23, 2025

“No te nombran vicepresidente del Banco de Córdoba por dos o tres meses”, expresó en Red Panorama tras ser consultado por su futuro político inmediato. Lo cierto es que el antecedente inmediato contradice su olfato. El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, fue designado como la segunda autoridad de la entidad financiera en enero de este año. Duró 11 meses, un poco más, hasta que Llaryora lo reubicó en la Legislatura como presidente provisorio.

El PJ local con la responsabilidad de agrupar la tropa

Las dudas del dirigente transversal del llaryorismo pueden obedecer a un panorama incierto. Majorel busca potenciarse con una alianza con La Libertad Avanza, que arrasó en las elecciones legislativas de este año. Otra de quienes fuera su funcionaria, Verónica Crescente, busca recuperar el vigor de la Unión Vecinal, espacio que marcó la vida democrática de la provincia. Dellarossa podría disputar en ese escenario, pero no sabe con quiénes cuenta.

Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades en este medio, los dirigentes del Partido Justicialista de Marcos Juárez atravesaron diferentes etapas con la convocatoria de Dellarossa al gabinete cordobés. En un comienzo la noticia fue una explosión interna que dejó numerosos heridos y hasta terminó de fracturar la histórica alianza electoral con la Unión Vecinal.

foresi siciliano tomassini rinaldi marcos juárez córdoba.jpg Eduardo Foresi y Virginia Tomassini serán claves para el armado en la ciudad

Con el paso de los meses el cordobesismo le dio mayor espacio y protagonismo en el equipo de Llaryora a Eduardo Foresi, Germán Font y a Hernán Passerini para calmar las aguas.

En el 2026, cada uno de los peronistas de Marcos Juárez tiene el compromiso de aceptar la capitanía de quien fuera su principal opositor durante la última década. Quienes no lo hagan deberán buscar refugio en otros espacios.