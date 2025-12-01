Banco de Córdoba: sale Llamosas, entra Dellarossa y queda un lugar reservado para el fiscal Delgado

Martín Llaryora volvió a agitar la cadena de los cambios de gabinete, pese a que su entorno había dicho la semana pasada que el gobernador abandonó la idea de los cambios profundos. El Banco de Córdoba será el epicentro de los movimientos porque el directorio de seis sillas no sería el mismo con el correr de diciembre.

El vicepresidente de la entidad, Juan Manuel Llamosas , está anotado con lápiz en la presidencia provisoria de la Legislatura, pero aspira a un lugar en el gabinete.

El deseo lo emparenta con Miguel Siciliano , el diputado electo por Provincias Unidas que quería la campaña, pero no la banca. El jefe del Panal lo ubicará en el nuevo Ministerio de Vinculación, con un alcance que no estaba claro aún.

En tanto, Ignacio García Aresca queda afuera de la tómbola ministerial porque asumirá el escaño en el Congreso que deja el renunciante. El hermano de la vida de Llaryora sonaba como posible ministro. Todo indica que esa posibilidad cayó.

Se abre una puerta para la ilusión del exintendente de Río Cuarto porque Letra P pudo saber que el ministro de Industria, Pedro Dellarossa , podría recalar en el directorio del banco.

Un exmacrista al Banco de Córdoba

El exmacrista que gobernó la ciudad de Marcos Juárez durante dos períodos siempre es candidato puesto para los enroques ministeriales. Hay quienes afirman que se va porque no rindió como Llaryora esperaba en una cartera estratégica para la economía productiva de la provincia.

dellarossa.jpeg Pedro Dellarossa dejaría el Ministerio de Industria para recalar en el Banco de Córdoba

Otras voces sostienen que se aliviará su carga para que pueda concentrarse en la campaña municipal de la ciudad que controla Sara Majorel y que va a las urnas en septiembre de 2026. Cada vez que se reactivan las versiones de cambio, Dellarossa aparece invariablemente. Su rol estuvo marcado por la crítica interna del peronismo que no compra la transversalidad, en especial cuando aplica a puestos de poder centrales, pero también por sectores del Círculo Rojo asociados a la producción, más acostumbrados al perfil político de los gestores del área.

La oferta de Martín Llaryora al fiscal general saliente

El fiscal general Juan Manuel Delgado -que ya tiene reemplazante asignado, como se conoció este lunes con la confirmación de Carlos Lezcano como el elegido del gobernador- recibió la oferta para integrar el directorio. “No le desagradó la oferta”, soplan fuentes cordobesistas al tanto de todo. Sin embargo, pidió continuar al frente del Ministerio Público Fiscal hasta marzo, cuando vence su mandato. El llaryorismo quiere que ese trámite se acelere.

También presentó la renuncia al directorio de la entidad que comanda Raúl Paolasso el contador Hugo Escañuela. Su par, Elio Sánchez, quiere hacer lo mismo. El exintendente de El Fortín ya pidió un lugar en el gabinete como articulador de la gestión provincial con los municipios.

paolasso bancor Raúl Paolasso, presidente del Banco de Córdoba

Los cambios y los nombres de las vacantes se decidirán entrado diciembre, porque la normativa del Banco Central exige que las decisiones del directorio se logren por los dos tercios de los votos válidos con más de dos años en el cargo. Este mes Juan Manuel Cid cumplirá la permanencia exigida para tener el voto válido, que se suma al de Paolasso y Ramiro Sosa Navarro, quienes continuarían en el esquema.