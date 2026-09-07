Diego Santilli, el constructor

Diego Santilli no oculta sus intenciones de gobernar Buenos Aires en 2027 . Sin embargo, fiel al perfil diplomático que adquirió cuando se hizo cargo de la Jefatura de Gabinete, en junio, les pidió a todos los integrantes de su estructura política que se enfoquen en sus responsabilidades y que no adelanten la campaña electoral.

Con la rosca por los comicios en pausa o, por lo menos, sin el vértigo que le imprime cuando se pone en modo campaña, el ministro coordinador se enfoca en la gestión, en la que el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei le encomendaron impulsar la nueva tanda de reformas del Ejecutivo , como paso previo a las aspiraciones reeleccionistas del jefe de Estado.

El jueves se confirmó que el primer mandatario desplazó al titular de Correo Argentino, Camilo Baldini , y nombró en su reemplazo a Adrián González , un hombre que viene del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad por recomendación del Colorado. Con este desembarco en el organismo clave para la organización de los comicios del próximo año, el jefe de ministros suma una estructura que combina sus dos principales ambiciones.

"Quiero ser gobernador de la provincia, estoy para jugar ese partido", le dijo Santilli esta semana a Bernardo Vázquez , periodista de Clarín. La declaración no muestra una novedad política, pero sí despeja los rumores que colocaban al jefe de los funcionarios amagando con competir en la Ciudad de Buenos Aires , donde La Libertad Avanza todavía no define una estrategia clara para enfrentar a Jorge Macri .

El Jefe quiere que Santilli intente derrotar al peronismo en el territorio bonaerense, hoy gobernado por Axel Kicillof , y que la legisladora porteña Pilar Ramírez , su principal espada en esta jurisdicción, se encargue de diseñar la mejor estrategia para ocupar el próximo año el edificio gubernamental ubicado en la calle Uspallata.

En ese marco es que este domingo Karina Milei y su lugarteniente bonaerense Sebastián Pareja llevaron a Santilli a Lincoln, un distrito importante de la Cuarta sección electoral, donde el mileísmo abraza al PRO para competir juntos y evitar una derrota a manos del peronismo, como pasó en las elecciones de 2025. La foto que se sacaron con el senador jorgemacrista Pablo Petrecca es una señal de acercamiento.

Sin embargo, hasta el momento Santilli sólo se muestra en territorio bonaerense cuando va acompañado de El Jefe y Pareja. Alineamiento total. "Basta de esto, no doy más, no quiero comentarios electorales, quiero que traigan soluciones. Lo que quiero es trabajar tranquilo para el Presidente y el desafío histórico que vamos a tener en la provincia", cortó en seco el jefe de Gabinete a una persona que le escribió por WhatsApp para tantear posibles candidaturas y escenarios electorales en el principal padrón electoral del país.

A CABALLO DE LA CAMPAÑA | Karina Milei, Pareja y Santilli, en Buenos Aires: el cuarto en la foto que anticipa un acuerdo PRO-LLA



@kevincavo https://t.co/jAz0OdLhng — LETRA P (@Letra_P) September 7, 2026

La construcción de Diego Santilli en Buenos Aires

Con el nombramiento de González en el Correo, Santilli controla directa o indirectamente nueve puestos clave. Además del mencionado, responden al santillismo Gustavo Coria, en la vicejefatura de Gabinete de Interior; Ezequiel Galli, en la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y Mariana Vello, en la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

También Juan Pablo Limodio, en la Dirección Nacional Electoral (DINE); Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER); Esteban Garrido, en la Secretaría de Relaciones con las Provincias; Joaquín Sánchez Charró, Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE); y Fernanda Antonijevic, en la Comisión Nacional de Fronteras.

En paralelo, los integrantes de este grupo tiene sus propias aspiraciones dentro de la carrera de Santilli. Por caso, Galli y Antonijevic sueñan con volver a gobernar sus distritos, Olavarría y Baradero, respectivamente.

De hecho, con la autorización del ministro coordinador, Galli reactivó sus contactos en ese distrito clave de la Séptima sección de Buenos Aires, donde, como contó José Maldonado en Letra P, el intendente de La Cámpora, Maximiliano Wesner, buscará la reelección.

En tanto, Neuspiller busca darle volumen a su candidatura a la intendencia de Pilar desde su nuevo cargo. La exfigura del fútbol del ascenso en la zona norte del conurbano bonaerense ya intentó llegar al ejecutivo municipal, pero no tuvo éxito. El santillismo lo pondera como un hombre de confianza y con buena capacidad electoral, en el distrito donde manda el peronista Federico Achával.

El hombre clave detrás de todo este armado colorado es Agustín Forchieri. El diputado bonaerense y secretario general de River es la voz más autorizada de este sector en los momentos en que Santilli está recluido en la gestión de la Casa Rosada, que suele ser la mayoría de los días, salvo excepciones en las que atiende a la política en sus históricas oficinas en la calle Salguero, en el barrio porteño de Palermo.

La fotografía del santillismo en el Salón Blanco

Antes de que el Presidente y su hermana decidieran desplazar a Baldini de la presidencia del Correo Argentino, Karina consultó con su mesa de armadores, integrada por Santilli y los Menem, sobre quién podría ocupar su lugar. Necesitaba a un hombre de confianza, con perfil técnico y acostumbrado a pasillear en los juzgados con competencia electoral. El primer nombre que se puso sobre la mesa fue el de González, quien -se menciona- tiene vínculos fluídos con María Servini, jueza a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional n° 1 de Buenos Aires.

Si bien González estaba a cargo del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, es parte de la red de contactos de Santilli desde hace más de una década. El flamante funcionario nacional colaboró con el jefe de Gabinete cuando éste era ministro de Ambiente y Espacio Público, durante la la administración local de Mauricio Macri.

Más acá en el tiempo, González estuvo al frente de la organización de las elecciones en River en 2025, en la que se implementó el sistema de voto electrónico gracias a un convenio entre el club millonario y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella jornada llevada a cabo en el Estadio Monumental, el candidato oficialista Stéfano Di Carlo se impuso de manera contundente con el 61,77% de los votos. Los resultados estuvieron apenas dos horas y cuarto después del cierre de los comicios, algo que en la administración libertaria destacan como un logro relevante en su currículum.

¿Quién es quién en la fotografía de asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete?



1-El Colorado.

2-Silvia Cordano, especialista en comunicación estratégica.

3-Ariel Rey, referente de San Pedro.

4-Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría y asesor en la Jefatura de… pic.twitter.com/GTYihYXg1p — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) July 1, 2026

La construcción política del santillismo no se agota sólo en estos nombres: hay otros armadores, cuadros técnicos y legisladores con perfil más bajo. La orden que bajan desde la cúpula de La Libertad Avanza es no adelantar la campaña, es decir, mostrarse abocados a sus responsabilidades, pero mantener con reserva las reuniones propias de la política electoral.

La tarde del 30 de junio, cuando Santilli fue ascendido de ministro de Interior a jefe de Gabinete, en el Salón Blanco de Balcarce 50 se mostraron otras figuras que conforman la tropa. Entre otras, Darío Kúbar, exintendente de General Rodríguez; Julieta Quintero Chasman, diputada bonaerense oriunda de La Plata; Martín Endere, legislador de Olavarría que responde a Galli; Rita Sallaberry, espada del ritondismo que trabaja en tándem con el santillismo en la Cámara de Diputados bonaerense; y Camila Manfredi, coordinadora del armado de Forchieri .