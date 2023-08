Hoy, 14A , día después de las PASO , cuando faltan dos meses y ocho días para las elecciones generales y tres meses y cinco días para el ballotage, parece como que no hay presidente.

Sin embargo, ese poder, pasado por el tamiz de la política, nació relativo por la condición de conductor designado, de la nada, por Cristina Fernández de Kirchner . El resto de la historia también es conocida: ruptura del pacto con La Jefa, desgranamiento de la coalición oficialista, entrega de la botonera de la economía a Sergio Massa y fracaso de su empresa reeleccionista: Fernández fue el primer peronista de la historia que no pudo siquiera proponerse para un segundo término. Desde su renunciamiento, el 21 de abril de 2023 , es un presidente saliente.

Después de la decimonovena reunión en la que, según contó en su carta-bomba del 16 de septiembre de 2021, le advirtió a su elegido que la iba a chocar, la vicepresidenta ha operado como una extranjera hostil: no ha participado de la administración que supo conseguir, sino que se ha dedicado a tirarle piedras al primer piso de la Casa Rosada desde su despacho del Senado. Menos lo hará ahora, que no ejerce ni de la militante que prometió ser después de su múltiple renunciamiento a volver, al menos a competir. En la campaña de su nuevo conductor designado, CFK casi no puso el cuerpo: asistió a tres actos en 46 días.