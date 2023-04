Alberto Fernández anunció que no competirá por su reelección

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que finalmente no competirá en las próximas elecciones y renunció así a pelear por un segundo mandato.

En el final de una semana convulsionada por el escenario económico y tras una nueva crisis en el Gobierno, el mandatario publicó un video de poco más de siete minutos en el que argumentó su decisión de no competir este año, tal como le reclamaba gran parte del Frente de Todos .

Renunciamiento

"Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca", dice Fernández en el video, tras un repaso de su historia como militante y su gestión en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2019. Allí es cuando comienza a desarrollar su planteo de bajarse de la contienda electoral. "Voy a concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas", expresó y agregó: "Nunca antepuse una mision personal a la necesidad del conjunto".

"El contexto económico me obliga a concentrar todos mis esfuerzos para atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina", señaló Fernández, dejando entrever su decisión de no competir este año. Como si fuera la moneda de cambio de su renunciamiento, manifestó una férrea defensa de las PASO para dirimir las candidaturas.

"Creo fervientemente en la democracia", dijo y señaló que el peronismo tiene que "usar sus herramientas para la vida partidaria". "Las PASO son el vehículo para que la socieddad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente" que nos representen en las elecciones, aseguró y dejó sentado el desafío a la interna: "Como presidente del PJ voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo".

Fernández se jactó de garantizar la unidad del espacio a pesar de las críticas recibidas en estos años. "Llegamos unidos a una nueva contienda electoral", sostuvo y añadiió que "esa unidad se fortalecerá con la militancia y con la competencia": "El peronismo del siglo 21 no puede ignorar la demanda de participación de los militantes".

"Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible", avisó el Presidente, a horas de la reunión en el PJ. "No tengo en el Frente de Todos un solo adversario", matizó Fernández a pesar de las tórridas internas de estos años en la coalición, pero volvió a insistir con la idea de abandonar las decisiones a dedo, que en el peronismo solo puede tomar CFK: "Dije que volvíamos para ser mejor. Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante".

"Necesitamos generar un nuevo círculo virtuoso para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha", dijo en otro pasaje, en una frase que sonó al off the record que levantó una crisis en el oficialismo, y que le atribuyó al mandatario una definición que era un silencio a voces entre quienes lo frecuentan: Fernández cree que el ciclo de 20 años del kirchnerismo está finalizado.

En el final, puso en palabras el renunciamiento que había insinuado durante todo el mensaje. El 10 de diciembre "entregaré la banda presidencial a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular".