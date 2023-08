Sí: los indicios estaban allí , tanto que Letra P comenzó hace justo tres años a advertir sobre lo que terminó pasando : una crisis económica interminable, con inflación en alza, ingresos en baja y un estancamiento productivo que data de, al menos, diez años; un empinamiento de la pobreza que hace que la sociedad no se reconozca cuando se mira al espejo; la sensación de una decadencia interminable, con un deterioro progresivo de las condiciones de vida, y, para mucha gente, un sentimiento de degradación moral y de pérdida de jerarquías. El aislamiento de la pandemia catalizó esos sentimientos y los efectos demostración llegados de Europa, Estados Unidos y hasta Brasil hicieron el resto: una derecha radical, diferente de todas las conocidas, se instaló definitivamente en el escenario político nacional .

Vox populi, vox Dei; ¿cómo juzgar un pronunciamiento popular tan claro como el de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias? No se trata de juzgar, desde ya, sino de entender .

La caída de siete puntos porcentuales de la participación respecto de las PASO de 2019 –las más comparables–, la ruptura del bicoalicionismo, la peor derrota sufrida jamás por el peronismo y el colapso del gran proyecto de poder del Círculo Rojo –el de Horacio Rodríguez Larreta– son elementos de un castigo que alude, pero también excede al gobierno de Alberto Fernández. El escarmiento no fue a una gestión fallida, sino al menos a dos… si no más. Por eso la oposición tradicional no pudo medrar en la actual crisis y su desempeño se ubicó más de tres puntos por debajo del de hace cuatro años, que ya le había anticipado una derrota. El golpe se le asestó a un sistema.