Sergio Massa no fue el candidato más votado y Unión por la Patria (UP) no llegó ni cerca del 30% que soñaba como una plataforma mínima. El consuelo que le queda es que la posibilidad de entrar al ballotage no es una utopía, no al menos si logra contener los demonios del mercado cambiario que puede desatarse ante la presencia de una oferta que destaca a dos megadevaluadores sin reservas como Milei y Bullrich.