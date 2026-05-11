LA PROTESTA

Maniobra preventiva: el Gobierno dice que la marcha universitaria de este martes es "electoralista"

En la Casa Rosada consideran que es promovida por dirigentes opositores. Sin embargo, será tema de discusión en la reunión de la mesa política que encabeza Karina Milei.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
El gobierno de Javier Milei seguirá de cerca la marcha universitaria.

El gobierno de Javier Milei seguirá de cerca la marcha universitaria.

nA menos de 24 horas de la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, en el gobierno de Javier Milei consideran que la convocatoria está promovida por dirigentes de la oposición que "buscan sacar rédito electoral" de cara al 2027. Aun así, minimizan el impacto político de la medida de fuerza.

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"Tiene un claro tinte político y aprovechamiento de la oposición. Buscan sacar rédito electoral de esto", comentó a Letra P un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Si bien en el oficialismo se anticipan a decir que la movilización tendrá un bajo impacto político, reconocen de todos modos que el tema estará en la agenda de la reunión de la mesa política de este martes, que en un principio iba a reunirse a las 14 y, luego, se postergó para las 16. En este horario comenzará la concentración de la comunidad educativa en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que es probable que los cánticos y bombos de la marcha se escuchen paredes adentro de Balcarce 50.

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Marcha universitaria contra el Gobierno.

Marcha universitaria contra el Gobierno.

El Gobierno seguirá de cerca la marcha

Será la cuarta marcha universitaria en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). La que se desarrolló el 23 de abril de 2024, cuando la imagen del Presidente estaba en uno de sus picos máximos, había sido la primera gran movilización masiva contra el Gobierno, que trasladó a más de 800 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires y otro tanto en las grandes urbes del país en defensa de la educación pública y gratuita.

Nuevamente, la convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, la principal de ellas en el centro porteño, con una marcha hacia Plaza de Mayo.

La consigna de reclamo a la administración libertaria tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre del año pasado y luego ratificada por la Justicia a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Las críticas del oficialismo a la medida

Días atrás, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar "monopolizar" los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y aseguró que el Gobierno cumplió con todas las transferencias correspondientes.

El funcionario que integra la agrupación Las Fuerzas del Cielo, en su mayoría integrada por jóvenes y tuiteros, llegó a hablar incluso de una "extorsión política" por parte de la oposición.

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