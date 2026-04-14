Paraná: Gainza, Rodríguez Paulín y Lucía Varisco pican en punta para la pelea opositora por la ciudad

Emanuel Gainza , secretario de modernización de Entre Ríos y el dirigente opositor con más chances de competir por la intendencia.

Emanuel Gainza es número puesto para competir por la intendencia de Paraná en 2027. En simultáneo, se alista Maximiliano Rodríguez Paulín, y Lucía Varisco no descarta intentarlo. Mientras tanto, el oficialismo espera por la definición de la intendenta Rosario Romero ( PJ ) respecto de intentar la reelección o dar el salto a la gobernación.

Gainza es secretario de Modernización de Rogelio Frigerio , cargo desde el que construye visibilidad política. Rodríguez Paulín es concejal y streamer de perfil ultra, actividad desde la que intenta atraer los flashes. Varisco , por su parte, carga con uno de los apellidos más representativos del radicalismo en la capital entrerriana.

Estos nombres, y otros que puedan sumarse, dependen de variables que siguen abiertas. Entre ellas, la fecha de las elecciones en Entre Ríos , que podrían coincidir con las nacionales o adelantarse. También está en duda si Frigerio mantendrá la alianza electoral inaugurada en 2025 con La Libertad Avanza (LLA) y qué lugar tendrá ese espacio en el armado local.

Más allá de afinidades políticas, en los distintos espacios hay una coincidencia sobre Gainza : se dedica de lleno a la actividad política . Desde la Secretaría de Modernización logró instalar su nombre en una gestión donde otros perfiles hubieran pasado desapercibidos.

En su entorno aseguran que su rol se definirá en función de lo que resulte más conveniente para Frigerio y su equipo. Sin embargo, sostienen que mantiene intacta su intención de gobernar Paraná , ciudad donde inició su carrera. Él no lo confirma en público y evita hablar de una candidatura para no apurar los tiempos ni condicionar a la Casa Gris .

Aunque no lo expone de forma sistemática en redes sociales, sostiene una estrategia de presencia territorial con recorridas semanales por barrios y participación en actividades locales.

Frigerio Gainza.jpeg Gainza junto a Frigerio durante la campaña electoral por la intendencia de Paraná en las elecciones de 2023.

Gainza comenzó a los 17 en la Juventud del PRO, ilusionado con Mauricio Macri. Luego se formó políticamente en distritos gobernados por ese espacio, como Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires. Fue candidato a concejal cuando la fuerza tenía escasa representación y logró ingresar al Concejo Deliberante en 2015. En 2019 compitió por la candidatura a intendente dentro de Juntos y perdió la interna frente al radical Sergio Varisco, con un resultado competitivo. En 2023 volvió a intentarlo: ganó la interna y quedó cerca de la intendencia tras enfrentar a Romero.

Varisco, el peso de un apellido

El apellido Varisco remite tanto a la historia del radicalismo como a la de Paraná desde el retorno de la democracia. Lucía es hija del exintendente Sergio Varisco y nieta de Humberto Varisco, quien también ocupó ese cargo en dos oportunidades.

Fue diputada provincial por la UCR y candidata al Congreso. Además, desempeñó distintos roles dentro de la estructura partidaria, donde mantuvo presencia a lo largo de los años.

Lucia Varisco Lucía Varisco, dirigente radical de la capital provincial.

Si bien su vínculo con Frigerio se distendió en relación con etapas anteriores, la eventual alianza conLLA aparece como un condicionante para su proyección dentro del espacio. En su entorno evitan definiciones, a la espera de que se ordene el escenario electoral. Sí aseguran que el radicalismo debe tener candidatos. O candidatas.

Rodríguez Paulín, un joven PRO con estética libertaria

Rodríguez Paulín construyó su recorrido dentro de PRO, con perfil técnico y formación en economía. Dio sus primeros pasos en la política bajo el amparo de Gainza, con quien compartió espacio y desarrollo territorial.

Fue funcionario municipal durante la gestión de Varisco, luego se desempeñó como concejal opositor a Adán Bahl y actualmente ocupa una banca en el Concejo bajo la intendencia de Romero.

Maximiliano Rodriguez Paulin plp 2 Rodríguez Paulín, en El Fortín, la trinchera digital desde donde quiere conquistar Paraná.

Tras el acuerdo entre Juntos y los libertarios, decidió alejarse del PRO y se afilió a LLA, espacio desde el que comenzó a construir identidad propia. En ese esquema, buscó diferenciarse con una impronta alineada al universo violeta y mayor exposición pública. Todavía no dice en voz alta que será candidato a intendente pero ya murmura que “sería un honor”. En ese sentido va su protagonismo en El Fortín, un programa de stream en espejo con el que comanda el Gordo Dan en Carajo.

En el campamento libertario no ven con malos ojos que se muestre. Además, les gusta su perfil. Sobre todo a Andrés Laumann, el último candidato a intendente que ahora está tranquilo en Diputados y abocado al armado político, sin deseos de volver a competir en la ciudad.