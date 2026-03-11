Entre Ríos: el intendente Arévalo promueve a su vice para competir con la senadora Domínguez en Feliciano

Entre Ríos: el intendente Arévalo promueve a su vice Leites para que lo suceda en Feliciano

Sin reelección posible, el intendente Damián Arévalo piensa en subir al ring a su viceintendenta para dar la pelea por su sucesión en 2027 en Feliciano . Marisa Leites es la candidata del jefe comunal del PJ que buscará blindar de un eventual avance opositor a la pequeña ciudad del norte de Entre Ríos , la única donde el peronismo ganó en octubre.

Aunque la ciudad de San José de Feliciano no aporta más de 10 mil votos, los ojos de la política entrerriana se enfocan hacia allí porque la lucha por el poder sirve como botón de muestra. El gobernador Rogelio Frigerio quiere desembarcar con tropa propia y ya consiguió una aliada: la senadora local Gladys “Meca” Domínguez , quien se acercó a la Casa Gris el año pasado y dejó el bloque del PJ, con el que había ingresado al recinto en diciembre de 2023.

La candidatura de Domínguez no está confirmada, pero fuentes inobjetables confiaron a Letra P que analiza seriamente presentarse en 2027. Todos sus movimientos son un síntoma de ese propósito. Su nombre comenzó a sonar con más fuerza cuando aumentó la frecuencia de sus reuniones con figuras del gobierno provincial.

A principios de este año se reunió a solas con Frigerio en una visita oficial y pocas semanas después la Casa Gris difundió encuentros de trabajo entre ella y referentes de la gestión para “llevar soluciones a Feliciano”, en un claro gesto de provocación al Ejecutivo local, con quien la legisladora está enfrentada. Ingresó a la Legislatura sorpresivamente, tras haber vencido en la interna con boleta corta a la candidata del intendente.

El intendente de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y la senadora por el departamento Gladys "Meca" Domínguez, en tiempos de sonrisas.

Domínguez es, en algún punto, un triunfo que el oficialismo exhibe para dejar en claro que su avidez por las alianzas con el peronismo filofrigerista está lejos de extinguirse. Es un mensaje para el arco opositor, que todavía no encuentra la manera de abroquelarse para garantizar que no se produzcan más fugas.

La fractura del PJ en el Senado

La senadora aún no se refirió en público a la posibilidad de integrar una lista, pero da señales claras de querer jugar. El año pasado confirmó la fractura de la bancada del PJ en el Senado cuando anunció que conformaría un monobloque. Lo hizo luego de haber votado varias veces en disidencia con sus pares peronistas y en sintonía con el gobierno de Frigerio. Esto le valió el mote de “traidora” y pedidos de expulsión del Partido Justicialista. A partir de entonces, intensificó sus vínculos con el oficialismo.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 01.02.52 Arévalo junto a Marisa Leites, su viceintendenta, durante la última apertura de sesiones legislativas en Feliciano.

La incógnita es bajo qué estructura partidaria competiría en Feliciano. En su entorno no descartan que se sume a la propuesta del oficialismo provincial, ámbito en donde se siente cómoda, sobre todo cuando la mira apunta hacia el kirchnerismo y “sus políticas populistas”. Aducen que un factor a favor será el debut el año que viene de la boleta única de papel en las elecciones provinciales. “La gente vota candidatos, no partidos”, cuentan que repite la senadora a quien quiera oírla.

Arévalo ya prepara la sucesión

Arévalo ya tiene la respuesta preparada para la eventual candidatura de Domínguez. Le dará batalla con Leites, su número dos en el municipio y quien tiene la posibilidad de gestionar por cuatro años más, ya que se sumó al Ejecutivo local en el segundo mandato del intendente.

Según mediciones que maneja el oficialismo local, la viceintendenta es la mujer con mejor imagen positiva en la ciudad. Obviamente, después del intendente, que ostenta más del 80%. Leites roza el 58% de aprobación, frente a los casi 49% de Domínguez, según una encuesta de octubre del año pasado a la que accedió Letra P.

Feliciano 05-3 3 La senadora Domínguez durante un encuentro con dirigentes del gobierno provincial y referentes locales.

Con ese sustento, el mandatario peronista aprueba la candidatura de su vice, que ya avisó que quiere ser su sucesora. Leites desembarcó en la gestión tras haber sido la directora departamental de escuelas del Consejo General de Educación (CGE).

Feliciano, blindada del tsunami violeta

La batalla en esta pequeña localidad es simbólica de lo que puede suceder en el resto de la provincia. El departamento Feliciano tiene cerca de 16 mil habitantes. Es una zona rural volcada a la actividad agrícola y ganadera ubicada en la frontera con Corrientes.

Si bien se trata de un territorio pequeño en la dimensión de la provincia, la figura de Arévalo es relevante porque fue uno de los intendentes “rebeldes” del PJ que intentó disputar la interna partidaria con una lista de oposición a Adán Bahl y Guillermo Michel. Ese intento no funcionó, pero en octubre su ciudad fue la única que le dio el triunfo al PJ en territorio amigo.

Ante esa realidad, el desafío de Domínguez, si se presenta, será romper esa inercia que Arévalo está dispuesto a sostener. La senadora comenta entre allegados que aquel resultado no la condiciona y asegura que en octubre el voto en Feliciano no fue a favor del gobierno local, sino anti-Javier Milei, como castigo a la baja de más de cinco mil pensiones no contributivas que se cobraban en esa ciudad.